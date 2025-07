Futures naznačují úvodní růst trhů, ale pozor – vládne opatrnost a vyčkávání „co zase Trump“. Americké banky chystají zvyšování dividend, 4 Kč na akcii vyplatí mmcité

Futures pro polovinu prvního červencového týdne předpovídají vesměs úvodní růst trhů, ale pozor – ty zůstávají napjaty, „co zase prohlásí a rozhodne Trump“. Patrný je jeho spěch na uzavření obchodních dohod s postojem předem nejasným i tlak na snižování sazeb a šéfa americké centrální banky Fed.

Futures: DAX 0,3 %, CAC 0,4 %, FTSE 0,3 %. DJIA 0,2 % a S&P 500 a Nasdaq kolem 0,3 %.

Senát Spojených států schválil návrh zákona republikánského prezidenta Donalda Trumpa o daních a výdajích, informují tiskové agentury. Republikány ovládaný Senát hlasoval v poměru 50 ku 50, o schválení návrhu známého také jako "velký, krásný zákon" svým hlasem následně rozhodl americký viceprezident J.D. Vance. Tři republikáni hlasovali proti. Rozsáhlý daňový a výdajový balíček nyní poputuje ke schválení zpět do Sněmovny reprezentantů poté, co Senát v návrhu učinil změny.

Americké banky se i v souvislosti úspěšného projití zátěžovými testy Fedu chystají na zvyšování dividend: na 1,5 z 1,4 USD plus zpětný odkup akcií v objemu 50 mld. USD, o 12,5 % na 45c, na 1 USD z 92,5c, na 4 USD u 3 USD nebo na 60c z 56c, vyjmenovává agentura Bloomberg.

Rodina miliardáře Perssona zrychlila nákup akcií módního impéria , které založila. Ukazují to podle agentury Reuters dokumenty předložené regulačním úřadům. To vyvolává spekulace, že by firma mohla být převedena do soukromého vlastnictví.

Společnost mmcité, která v Uherském Hradišti vyrábí městský mobiliář a jejíž akcie jsou obchodovány na trhu START pražské burzy, vyplatí za loňský rok dividendu čtyři koruny na akcii. Celkem tak firma mezi akcionáře rozdělí přes 14,6 milionu korun. Rozhodnutí schválila valná hromada minulý týden v pátek. Ta rovněž rozhodla o převodu téměř 51,3 milionu korun z loňského zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let.