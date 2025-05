Tvrdá bitva technologických gigantů o každý zlomek pozornosti

Jakýkoli chytrý telefon je výkladní skříní aplikací: a Instagram od společnosti Meta Platforms, YouTube od Alphabetu, komunikační služba od Applu a tak dále. Jediným omezením je počet minut, které jim každý uživatel může během dne věnovat. A v tomto boji o pozornost je konkurence extrémně tvrdá.



Antimonopolní úřad Federální obchodní komise (FTC) tvrdí, že impérium Marka Zuckerberga potlačilo konkurenci pomocí strategie „kup nebo pohřbi“, a snaží se o vyčlenění Instagramu a WhatsAppu. Právní argumentace se z velké části točí kolem otázky, s kým vlastně Meta soutěží: zda uvažujeme úzkou skupinu konkurentů, jejíž tržní dominance se zdá být neotřesitelná; neba zda seznam rozšíříme a pak může vypadat jako kapka v moři. Zajímavým výsledkem tohoto cvičení je, že ukazuje, jak křehká je pozice každé aplikace v boji o uživatelskou pozornost.



FTC tvrdí, že konkurenty společnosti Meta jsou pouze aplikace jako Snap, která umožňuje posílání mizejících fotografií, a sociální síť MeWe, která klade důraz na soukromí a absenci reklam s 20 miliony uživatelů. Podle této definice by si Meta ukrojila z času stráveném uživateli u obrazovky ohromující 85 % podíl. Z pohledu právního týmu tohoto giganta však svět vypadá úplně jinak. Když se do výpočtu přidá TikTok, podíl společnosti Meta klesne na 60 %. A když se do arény zapojí i YouTube, klesne až na 30 %.







Hlavní aplikace společnosti Meta, , vznikla v roce 2004. Snap následoval v roce 2011 a TikTok byl uveden na trh v roce 2016. Rizikem je, že každý nový hráč přijde s dostatečnou inovací na to, aby si ukrojil svůj podíl z omezeného počtu minut, které má uživatel během dne k dispozici. Vezměme si aplikaci TikTok, kterou vlastní společnost ByteDance. V roce 2019 zabíral TikTok v průměru více než 2 minuty denně času dospělého Američana. O pět let později toto číslo podle analýzy poradenské firmy Epyllion vzrostlo na téměř 18 minut. Instagram a YouTube, které v TikToku vycítily hrozbu, rychle přijaly podobné formáty krátkých videí. Jak sama Meta přiznala u soudu, po počátečním šoku začnou všechny aplikace vypadat stejně.





Růst tedy musí přijít tak, že uživatelé budou na svých telefonech trávit více času – ukrajovat si větší část dne. Pokles volnočasových aktivit ve skutečném světě naznačuje, že k tomu už došlo. Lidé v roce 2023 trávili čtením v průměru 26 minut denně, což je o 10 minut méně než v roce 2003, podle údajů amerického Úřadu práce (Bureau of Labor Statistics). Čas věnovaný společenskému kontaktu a komunikaci klesl ještě výrazněji – ze 78 minut v roce 2003 na 57 minut v roce 2023. Trávení času s přáteli ubývalo, zatímco používání mobilních telefonů rostlo, přičemž největší rozdíly byly patrné u mladších věkových skupin. Atsushi Katsuki, generální ředitel japonské nápojové skupiny Asahi, částečně obvinil digitální zábavu, včetně videoher, z poklesu spotřeby piv jako Peroni. „Alkohol dříve tvořil mnohem větší část zábavy a radosti lidí,“ řekl v květnu deníku Financial Times.





Pokud tedy ubývá nových uživatelů a v každém dni je méně nových minut, o které lze soutěžit, platformy si musí čas krást navzájem. Jak řekl sám Zuckerberg, když byl dotázán, proč koupil Instagram: „Vytvořit novou aplikaci je těžké.“ Získat pozornost lidí je nesmírně cenné, a pokud se uvolní, je okamžitě zabrána.



V říjnu 2021 došlo k šestihodinovému globálnímu výpadku a Instagramu. Výrazně z toho těžila streamovací televize . Během nečekaného výpadku služeb Mety zaznamenala 14% nárůst aktivity uživatelů. A když byl TikTok na začátku roku krátce zakázán, a Instagram zaznamenaly 37% nárůst aktivity, jak ukazují soudní materiály společnosti Meta.

Američané už zřejme dosáhli vrcholu své možné pozornosti – alespoň prozatím. Spánek, osobní hygiena, alespoň nějaká sociální interakce – to vše pravděpodobně už zůstane konstantní. Jedním z mála zbývajících míst, odkud by se ještě dal získat nějaký čas, může být pracovní den. Vzor pracovní doby se za posledních dvacet let příliš nezměnil – v průměru činí necelých 8 hodin denně. Ale pokud se naplní ty nejodvážnější sny technologů o umělé inteligenci, může se i to konečně začne měnit. Čím produktivnější se společnost stane, tím více času bude mít na „plýtvání“. Do té doby však bitva aplikací pokračuje dál.

Zdroj: @jennifersaba, Reuters