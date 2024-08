Evercore ISI: Investice do umělé inteligence se zaplatí, ve výhodě jsou velké společnosti

Mark Mahaney z ISI podle CNBC mění své doporučení pro nejzajímavější technologické akcie. a Doordash nahrazují dřívější top doporučení, kterými byl Alphabet a Shopify. Vedle prvních dvou společností pak expert považuje za hodně atraktivní i Uber. K celkovému vývoji v ekonomice uvedl, že vyšší pravděpodobnost má hladké přistání a fundament řady obchodovaných firem se zlepšuje, i když existují výjimky.



V souvislosti s umělou inteligencí Mahaney poukazuje na vysoké investice některých firem a na to, že u těchto investic je nutné sledovat, zda budou generovat dostatečnou návratnost. Týká se to zejména velkých společností typu meta či Google, které do této oblasti vkládají mnoho desítek miliard dolarů. Podle experta se přitom objevují známky, že návratnost by měla být odpovídající. Například Meta díky umělé inteligenci zlepšuje své platformy z hlediska hodnoty pro uživatele a jejich popularita podle Mahaneyho roste, což se projevuje i ve výdajích na reklamu.







„Když to funguje u Mety, myslím že to bude fungovat i u dalších firem,“ míní analytik. Slabší je ale oblast cestování. Ta podle něj nejvíce tíhne k dlouhodobějším výdajům a je tak vzdálená výdajům na běžnou spotřebu. Ve vysoké míře se tu také používá internet – mezi jeho první způsoby komerčního využívání patřily nákupy letenek a obecně cestování online. Menšímu cyklickému vlivu jsou ale vystaveny společnosti jako Doordash a Uber, které podle experta budou stále těžit ze strukturálních změn v odvětví.



Uberu by měl k dalšímu růstu pomoci nástup robotaxíků, který je sice hodně vzdálený, ale jeho vliv by nakonec měl být výrazný. Lyft ale tak atraktivní není, „peníze se obvykle nevydělávají na dvojce na trhu.“ Naopak pro Uber hovoří vedle jeho byznys modelu a potenciálu také jeho valuace. „Myslím, že relativně ke svému toku hotovosti je hodně levný,“ míní analytik. Google a Meta mají valuace „hodně rozumné“ s ohledem na to, že jejich poměry cen k ziskům se pohybují blízko valuací celého trhu, ale „měly by být schopny udržet si 20 % růstu“.



Mahaney míní, že na to, aby bylo u umělé inteligence dosaženo dostatečné návratnosti, musí se do ní investovat hodně peněz. Ve výhodě jsou tak v tomto smyslu právě velké společnosti, které si takové výdaje mohou dovolit. V pořádku je podle něj i investování do Metaverzu, ale současná výše výdajů jdoucích tímto směrem je příliš vysoká a měla by být omezena. A zdá se, že v Metaverzu „bude žít jen velmi malý počet lidí“.



Zdroj: CNBC