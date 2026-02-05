Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard

Společnost Excalibur Army ze skupiny CSG získala v jihovýchodní Asii zakázku na výrobu více než stovky obrněných vozidel Patriot v hodnotě přes šest miliard korun. Dodávky minometných vozidel a obrněných transportérů mají být dokončeny do tří let, oznámila firma.
Společnost Excalibur Army, která je součástí zbrojařské skupiny CSG podnikatele Michala Strnada, získala v jihovýchodní Asii zakázku na výrobu přes 100 obrněných vozidel Patriot za více než šest miliard korun (300 milionů dolarů). Dodávky na minometná vozidla nebo obrněné transportéry mají být splněny do tří let.
Zakázka zahrnuje mimo jiné kolová bojová vozidla pěchoty nebo obrněné sanitní vozy. Vozidla Patriot využívají kolový podvozek Tatra s centrální nosnou rourou, která podle Excalibur Army zajišťuje dobrou pohyblivost i v náročných terénech.
Nejde o první zakázku firmy v tomto regionu, v minulosti tam už vyvezla například mostní systémy nebo raketomety, připomněl generální ředitel Excalibur Army Vladimír Stulančák. Na konci minulého roku společnost uzavřela mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie.
CSG (Czechoslovak Group) je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. CSG vyrábí také munici menších ráží, pozemní systémy ve firmě Excalibur Army nebo vozidla ve společnosti Tatra Trucks. Vedle Česka firma provozuje výrobní závody v USA, Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a Indii, zaměstnává více než 14.000 lidí.
S akciemi CSG se v lednu začalo obchodovat na burzách v Amsterodamu a Praze, CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (zhruba 93 miliard korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu, uvedla. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.