Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard

Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard

05.02.2026 16:26
Autor: ČTK

Společnost Excalibur Army ze skupiny CSG získala v jihovýchodní Asii zakázku na výrobu více než stovky obrněných vozidel Patriot v hodnotě přes šest miliard korun. Dodávky minometných vozidel a obrněných transportérů mají být dokončeny do tří let, oznámila firma.

Společnost Excalibur Army, která je součástí zbrojařské skupiny CSG podnikatele Michala Strnada, získala v jihovýchodní Asii zakázku na výrobu přes 100 obrněných vozidel Patriot za více než šest miliard korun (300 milionů dolarů). Dodávky na minometná vozidla nebo obrněné transportéry mají být splněny do tří let.

Zakázka zahrnuje mimo jiné kolová bojová vozidla pěchoty nebo obrněné sanitní vozy. Vozidla Patriot využívají kolový podvozek Tatra s centrální nosnou rourou, která podle Excalibur Army zajišťuje dobrou pohyblivost i v náročných terénech.

Nejde o první zakázku firmy v tomto regionu, v minulosti tam už vyvezla například mostní systémy nebo raketomety, připomněl generální ředitel Excalibur Army Vladimír Stulančák. Na konci minulého roku společnost uzavřela mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie.

CSG (Czechoslovak Group) je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. CSG vyrábí také munici menších ráží, pozemní systémy ve firmě Excalibur Army nebo vozidla ve společnosti Tatra Trucks. Vedle Česka firma provozuje výrobní závody v USA, Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a Indii, zaměstnává více než 14.000 lidí.

S akciemi CSG se v lednu začalo obchodovat na burzách v Amsterodamu a Praze, CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (zhruba 93 miliard korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu, uvedla. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.

 
 
CSG

Čtěte více:

Pohled analytika na CSG, největší IPO evropského obranného průmyslu
21.01.2026 6:08
Pohled analytika na CSG, největší IPO evropského obranného průmyslu
Společnost Czechoslovak Group oznámila záměr vstoupit v nadcházejících...
První den CSG na burze: Enormní poptávka v Praze, Strnad nejbohatším zbrojařem světa
23.01.2026 19:02
První den CSG na burze: Enormní poptávka v Praze, Strnad nejbohatším zbrojařem světa
Cena akcií zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Mic...
Patria jako první zahajuje pokrývání CSG: Silné fundamenty se střetávají s férově oceněnou realitou
03.02.2026 13:41
Patria jako první zahajuje pokrývání CSG: Silné fundamenty se střetávají s férově oceněnou realitou
Patria Finance jako první v průzkumu Bloombergu zahajuje pokrývání akc...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  
14:02Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
14:01Investoři znejistěli. Čínské výrobce elektromobilů brzdí drahé suroviny i slábnoucí poptávka  
12:28Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický  
10:58Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce  
10:52Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení
10:47Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda  
10:28Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
8:49Novo Nordisk čelí levnější napodobenině Wegovy, Anthropic vydává novou verzi Clauda, evropské futures v záporu  
8:48Rozbřesk: ČNB zůstává jednotná a kolabující bitcoin pomáhá dolaru
8:45Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 4Q 2025
8:25Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026
05.02.2026
22:35Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
17:25Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu
16:26Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
16:18Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět