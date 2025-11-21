Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený

Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený

21.11.2025 10:49
Autor: Jindřich Litner, Patria Finance

Patria aktualizovala odhady pro MONETA Monety Bank po zveřejnění finančních výsledků za 3Q 2025. Banku nadále považuje za atraktivní díky její silné kombinaci kapitálové pozice (CAR 20 %), vysoké návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) ve výši 23,1 % a nízkého podílu nesplácených úvěrů (NPL) na úrovni 1,1 % za 1–3Q 2025.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Výsledky Monety: Další silné čtvrtletí výrazně nad očekáváním trhu
23.10.2025 9:22
Výsledky Monety: Další silné čtvrtletí výrazně nad očekáváním trhu
Moneta Money Bank ve třetím čtvrtletí roku 2025 opět překonala očekává...
Traders Talk: Zlato koriguje, Netflix i Tesla padají a proč jde Moneta do strany
23.10.2025 18:51
Traders Talk: Zlato koriguje, Netflix i Tesla padají a proč jde Moneta do strany
Zlato po historickém rekordu prochází korekcí, pražská Moneta překvapi...
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu
05.11.2025 12:58
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu
Výsledková sezóna na pražském parketu přinesla investorům zajímavou po...
Moneta schválila vyplacení mimořádné dividendy 4 koruny na akcii
14.11.2025 10:49
Moneta schválila vyplacení mimořádné dividendy 4 koruny na akcii
Moneta Money Bank vyplatí akcionářům mimořádnou dividendu ve výši čtyř...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.11.2025
17:54Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  
7:14Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký
20.11.2025
22:01Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny  
17:37AI a „dobrá deflace“ druhé průmyslové revoluce
16:16Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku
16:02Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain
15:08Americký trh práce přinesl v září po několika slabých měsících slušné zlepšení  
14:34Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět