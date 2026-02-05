Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

05.02.2026 16:18
Autor: Jan Bureš, ČSOB

Česká národní banka ponechala úrokové sazby beze změny na 3,5 % a na tiskové konferenci guvernér Aleš Michl korigoval stávající očekávání trhu spíše lehce jestřábím signálem. A to zejména v následujících bodech.

Za prvé, ČNB stále vypadá alespoň na povrchu relativně jednotně - bankovní rada se rozhodla podpořit stabilitu sazeb poměrem 7:0. I když možnost poklesu úrokových sazeb se debatovala, zatím nikdo z členů bankovní rady necítil nutnost vymezit se vůči “konzervativnímu” hlavnímu proudu preferujícímu pobyt sazeb lehce nad neutrální úrovní.

Za druhé, nová prognóza i komentáře guvernéra jednoznačně vnímají letošní pokles inflace jako jednorázový fenomén daný primárně zlevněním energií. To, co rozhodne o pohybu sazeb, bude další vývoj dynamiky mezd a inflace ve službách - poslední čísla stále ukazují na zvýšenou dynamiku v obou dvou oblastech. Je pravda, že situace by mohla více nahrávat snížení sazeb, pokud by ČNB na místo inflace ve službách kladla větší důraz na jádrovou inflaci - v ní je vedle služeb zastoupeno i obchodovatelné zboží (např. elektronika nebo textil), kde inflační momentum v posledních měsících rychle padá.

A za třetí, ČNB v nové prognóze předpokládá velmi svižný hospodářský růst - v tomto i v příštím roce o 2,9% (versus naše 2,3%). Patří tak opět k nejoptimističtějším hlasům na trhu, a to pravděpodobně kvůli předpokladu výraznějšího pozitivního dopadu fiskální politiky na útraty domácností. I proto pravděpodobně prognóza nakonec implikuje o něco vyšší trajektorii úrokových sazeb a potřebu jejich nárůstu na konci tohoto roku.

inf

Co tedy čekat dál? Přes relativně jestřábí vyznění dnešního zasedání zůstává pravděpodobnost dalšího poklesu sazeb v tomto roce relativně vysoká. Část členů bankovní rady by totiž ráda ještě “dotáhla do konce” cyklus uvolňování měnové politiky a sundala zcela “nohu z brzdového pedálu”. My zatím ponecháváme v platnosti náš základní výhled počítající se stabilitou sazeb, ale budeme bedlivět sledovat zejména další vývoj inflačního momenta ve službách a mzdovou dynamiku. Právě ty rozhodnou o tom, zda v letošním roce nakonec uvidíme ještě lehký pokles sazeb.


 
 

Čtěte více:

Braňo Soták: Alphabet kráčí po tenkém laně. Zatím ale mezi masivními investicemi a doručovaným růstem balancuje úspěšně
05.02.2026 13:10
Braňo Soták: Alphabet kráčí po tenkém laně. Zatím ale mezi masivními investicemi a doručovaným růstem balancuje úspěšně
Pokud jsou hyperscaleři, kteří jsou vlastně sami zároveň spouštěčem i ...
Základní úroková sazba zůstává na 3,5 procenta, rozhodla ČNB
05.02.2026 14:30
Základní úroková sazba zůstává na 3,5 procenta, rozhodla ČNB
Česká národní banka na svém dnešním měnovém zasedání naplnila předpokl...
Bank of England drží sazby, ale připouští blížící se snížení
05.02.2026 14:00
Bank of England drží sazby, ale připouští blížící se snížení
Britská centrální banka podle očekávání ponechala základní úrokovou sa...
Nuda ve Frankfurtu. ECB preferuje stabilitu sazeb
05.02.2026 14:42
Nuda ve Frankfurtu. ECB preferuje stabilitu sazeb
Evropská centrální banka na prvním letošním zasedání potvrdila vyčkáva...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  
14:02Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
14:01Investoři znejistěli. Čínské výrobce elektromobilů brzdí drahé suroviny i slábnoucí poptávka  
12:28Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický  
10:58Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce  
10:52Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení
10:47Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda  
10:28Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
8:49Novo Nordisk čelí levnější napodobenině Wegovy, Anthropic vydává novou verzi Clauda, evropské futures v záporu  
8:48Rozbřesk: ČNB zůstává jednotná a kolabující bitcoin pomáhá dolaru
8:45Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 4Q 2025
8:25Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026
05.02.2026
22:35Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
17:25Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu
16:26Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
16:18Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět