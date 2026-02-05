Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

Česká národní banka ponechala úrokové sazby beze změny na 3,5 % a na tiskové konferenci guvernér Aleš Michl korigoval stávající očekávání trhu spíše lehce jestřábím signálem. A to zejména v následujících bodech.
Za prvé, ČNB stále vypadá alespoň na povrchu relativně jednotně - bankovní rada se rozhodla podpořit stabilitu sazeb poměrem 7:0. I když možnost poklesu úrokových sazeb se debatovala, zatím nikdo z členů bankovní rady necítil nutnost vymezit se vůči “konzervativnímu” hlavnímu proudu preferujícímu pobyt sazeb lehce nad neutrální úrovní.
Za druhé, nová prognóza i komentáře guvernéra jednoznačně vnímají letošní pokles inflace jako jednorázový fenomén daný primárně zlevněním energií. To, co rozhodne o pohybu sazeb, bude další vývoj dynamiky mezd a inflace ve službách - poslední čísla stále ukazují na zvýšenou dynamiku v obou dvou oblastech. Je pravda, že situace by mohla více nahrávat snížení sazeb, pokud by ČNB na místo inflace ve službách kladla větší důraz na jádrovou inflaci - v ní je vedle služeb zastoupeno i obchodovatelné zboží (např. elektronika nebo textil), kde inflační momentum v posledních měsících rychle padá.
A za třetí, ČNB v nové prognóze předpokládá velmi svižný hospodářský růst - v tomto i v příštím roce o 2,9% (versus naše 2,3%). Patří tak opět k nejoptimističtějším hlasům na trhu, a to pravděpodobně kvůli předpokladu výraznějšího pozitivního dopadu fiskální politiky na útraty domácností. I proto pravděpodobně prognóza nakonec implikuje o něco vyšší trajektorii úrokových sazeb a potřebu jejich nárůstu na konci tohoto roku.
Co tedy čekat dál? Přes relativně jestřábí vyznění dnešního zasedání zůstává pravděpodobnost dalšího poklesu sazeb v tomto roce relativně vysoká. Část členů bankovní rady by totiž ráda ještě “dotáhla do konce” cyklus uvolňování měnové politiky a sundala zcela “nohu z brzdového pedálu”. My zatím ponecháváme v platnosti náš základní výhled počítající se stabilitou sazeb, ale budeme bedlivět sledovat zejména další vývoj inflačního momenta ve službách a mzdovou dynamiku. Právě ty rozhodnou o tom, zda v letošním roce nakonec uvidíme ještě lehký pokles sazeb.