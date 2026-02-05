Nuda ve Frankfurtu. ECB preferuje stabilitu sazeb

Aktualizováno
Evropská centrální banka na prvním letošním zasedání potvrdila vyčkávací strategii a ponechala sazby beze změny na 2? %. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka dává současná kombinace stabilní ekonomiky eurozóny, nízké nezaměstnanosti a mírně podstřelené inflace komfort držet politiku beze změny po celý rok. I přes krátkodobé posílení eura nevidí ECB důvod k úpravě sazeb a tržní očekávání tak dál směřují ke scénáři stabilních úroků po celý rok 2026.
Od prvního letošního zasedání Evropské centrální banky se toho příliš nečekalo a dnešní jednání Rady guvernérů to v zásadě potvrdilo. Hlavní úroková sazba setrvala na 2,0 %, kde se nachází od poloviny minulého roku. S touto úrovní je centrální banka zjevně spokojená, a proto ani celková komunikace nedoznala zásadnějších změn. ECB tak volí vyčkávací přístup a mezi centrálními bankéři nadále převládá silná preference stability úrokových sazeb.
Makroekonomická data od prosincového zasedání zásadněji nepřekvapila. Růst HDP v posledním čtvrtletí roku 2025 ukázal na relativní odolnost ekonomiky eurozóny, byť mezi jednotlivými ekonomika existují výrazné rozdíly. Trh práce zůstává napjatý – v prosinci poklesla míra nezaměstnanosti na 6,2 %, nejnižší úroveň od vzniku společné měnové unie. V letošním roce odhadujeme růst v eurozóně okolo 1 %, tedy zhruba na potenciálu.
Lednová inflace poklesla na meziročních 1,7 % a lehce pod cílem centrální banky pravděpodobně setrvá několik dalších měsíců a výhledově i v roce 2027. Mírné podstřelení inflačního cíle zatím nevypadá jako zásadní problém – po několika letech vysoké inflace je ECB takový vývoj schopna do značné míry tolerovat.
Samostatnou otázkou je posilování eura na frontě s dolarem, krátce až na úroveň 1,20 EUR/USD. To považují někteří centrální bankéři za „potenciálně problematické“. V mezičase ale eurodolar zkorigoval na 1,18 EUR/USD, což není daleko od 1,16 EUR/USD předpokládaných v prosincové prognóze centrální banky. Dnešní komentář šéfky ECB Christine Lagarde potvrdila náš názor, že oslabení eura by muselo být podstatně rozsáhlejší, aby na následné proti-inflační tlaky (tj. levnější dovozy) reagovala prostřednictvím nižších úrokových sazeb.
Shrnuto, podtrženo, ECB je nadále „in a good place“, co se týče nastavení úrokových sazeb. Počítáme, že tomu tak bude po celý letošní rok, proto je naším základním scénářem stabilita depozitní sazby na úrovni 2,0 %, což odpovídá i vývoji tržních sázek.
Vedle zvýšené geopolitické nejistoty považujeme za hlavní riziko pro sazby viditelnější podstřelování inflačního cíle. Šlo by vlastně o připomínku předpandemické éry, kdy ECB bojovala primárně s desinflačními tlaky. Jak ostatně sama centrální banka uvádí, rizikem pro její důvěryhodnost není jen výrazně vyšší, ale také ani nižší inflace oproti 2% cíli.