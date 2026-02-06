Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení

Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení

06.02.2026 10:52
Autor: Jan Bureš, ČSOB

Český průmysl zakončil rok 2025 solidním růstem, i když jeho výkon zůstává značně nerovnoměrný, komentuje hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Výhled na rok 2026 je opatrně optimistický – pomoci by měly vyšší domácí investice, oživení zahraniční poptávky i start nového investičního cyklu v Německu. Nejistoty ale přetrvávají, od geopolitických rizik až po sílící konkurenci z Číny.

Český průmysl rostl v prosinci o 3,8 % meziročně (0,4 % meziměsíčně) – což je lehce nad naším odhadem i odhadem trhu. Na druhé straně růst zůstává značně nerovnoměrný. Ke konci uplynulého roku táhly průmysl zejména producenti kovových výrobků, elektrických zařízení a konečně i strojírenství. To na druhou stranu nadále nevykazuje nijak oslnivé nárůsty nových zakázek.

1

Na druhé straně na své mantinely jako by narážel premiant posledních let – segment automotive. Jde pravděpodobně primárně o důsledek vysokého využití výrobních kapacit, protože nové objednávky přes určité zvolnění v dynamice dál relativně slušně rostou.

Zpracovatelský průmysl za celý uplynulý rok rostl o 1,4 %. V tomto roce očekáváme přes vysokou nejistotu lehké zrychlení výkonu dané primárně rostoucími domácími investicemi a lehkým pozitivním obratem v zahraniční poptávce. Celkově očekáváme růst v blízkosti 3 %.

Nerovnoměrnost ve výkonu s vysokou pravděpodobností přetrvá, mohla by však být menší než v uplynulých letech. Od energeticky náročných odvětví sice neočekáváme žádné „zázraky“, zdá se však, že své „dno“ označkovaly v roce 2024 a v roce 2026 by mohly pokračovat v opatrné stabilizaci. Pomáhat jim může i startující investiční cyklus v sousedním Německu, který může podnítit poptávku po základních kovech a stavebních materiálech. V tomto kontextu by se mohlo začít dařit o něco lépe také nejcykličtějším odvětvím v čele se strojírenstvím. Na druhou stranu automotive bude mít čím dál menší manévrovací prostor zůstat jediným tahounem českého průmyslu.

Přes relativně pozitivní vyhlídky samozřejmě český průmysl čelí velké řadě nejistot. Na prvním místě je to možnost opětovné eskalace obchodního napětí mezi Evropou a USA, a pak velmi ostrá konkurence z Číny vypořádávající se s nadprodukcí řady svých odvětví (včetně automotive).


Čtěte více:

Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru
08.01.2026 10:58
Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru
Listopadová data ukázala solidní meziroční růst produkce a širší zlepš...
Výroba osobních aut v Česku loni klesla o půl procenta na 1,446 milionu vozů
27.01.2026 14:42
Výroba osobních aut v Česku loni klesla o půl procenta na 1,446 milionu vozů
Výroba osobních aut v Česku loni klesla o 0,5 procenta na 1,445.776 vo...
Ifo: Konkurenceschopnost německého průmyslu dál klesá, téměř ve všech sektorech
03.02.2026 10:55
Ifo: Konkurenceschopnost německého průmyslu dál klesá, téměř ve všech sektorech
Konkurenceschopnost německého průmyslu na světovém trhu se dál snižuje...
Německý průmysl překvapil. Zakázky v prosinci vzrostly nejvíc za dva roky
05.02.2026 10:55
Německý průmysl překvapil. Zakázky v prosinci vzrostly nejvíc za dva roky
Objem zakázek v německém průmyslu v prosinci překvapivě vyskočil o 7,8...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  
14:02Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
14:01Investoři znejistěli. Čínské výrobce elektromobilů brzdí drahé suroviny i slábnoucí poptávka  
12:28Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický  
10:58Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce  
10:52Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení
10:47Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda  
10:28Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
8:49Novo Nordisk čelí levnější napodobenině Wegovy, Anthropic vydává novou verzi Clauda, evropské futures v záporu  
8:48Rozbřesk: ČNB zůstává jednotná a kolabující bitcoin pomáhá dolaru
8:45Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 4Q 2025
8:25Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026
05.02.2026
22:35Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
17:25Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu
16:26Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
16:18Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět