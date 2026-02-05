Bank of England drží sazby, ale připouští blížící se snížení

Britská centrální banka podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 %, přestože výrazně zhoršila výhled růstu ekonomiky a inflace v prosinci opět vzrostla. Bank of England ale naznačila, že se otevírá prostor pro první letošní snížení sazeb, pokud se potvrdí očekávaný prudký pokles inflace a nepůjde jen o krátkodobý výkyv. Těsné hlasování ukazálo rostoucí rozdělení mezi členy měnového výboru, zatímco Británie dál zůstává zemí s nejvyšší inflací ve skupině G7.
Britská centrální banka podle očekávání nechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Naznačila ale, že by ji mohla brzy snížit, pokud se očekávaný prudký pokles inflace neukáže jen jako výkyv.
Výsledek hlasování byl podobně jako na předchozích zasedáních členů měnového výboru těsný, opět v poměru pět ku čtyřem. Očekávalo se, že pro ponechání sazeb na stávající úrovni bude hlasovat sedm členů.
Centrální banka základní sazbu nechala beze změny i přesto, že výrazně zhoršila výhled růstu britské ekonomiky na letošní rok. A navzdory růstu nezaměstnanosti. Míra inflace v poslední době zpomalovala, ale data za prosinec ukázala vzestup na 3,4 procenta. Inflační cíl je na dvou procentech.
"Musíme zajistit, aby tam inflace zůstala, proto jsme dnes ponechali sazby beze změny na 3,75 procenta,“ uvedl guvernér centrální banky Andrew Bailey. "Pokud vše půjde dobře, měl by být letos prostor pro další snížení bankovní sazby," dodal.
Británie má nejvyšší míru inflace ve skupině ekonomicky vyspělých zemí G7. Loni centrální banka snížila sazby čtyřikrát, naposledy o čtvrt procentního bodu v prosinci.