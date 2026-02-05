Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Bank of England drží sazby, ale připouští blížící se snížení

Bank of England drží sazby, ale připouští blížící se snížení

05.02.2026 14:00
Autor: ČTK

Britská centrální banka podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 %, přestože výrazně zhoršila výhled růstu ekonomiky a inflace v prosinci opět vzrostla. Bank of England ale naznačila, že se otevírá prostor pro první letošní snížení sazeb, pokud se potvrdí očekávaný prudký pokles inflace a nepůjde jen o krátkodobý výkyv. Těsné hlasování ukazálo rostoucí rozdělení mezi členy měnového výboru, zatímco Británie dál zůstává zemí s nejvyšší inflací ve skupině G7.

Britská centrální banka podle očekávání nechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Naznačila ale, že by ji mohla brzy snížit, pokud se očekávaný prudký pokles inflace neukáže jen jako výkyv.

Výsledek hlasování byl podobně jako na předchozích zasedáních členů měnového výboru těsný, opět v poměru pět ku čtyřem. Očekávalo se, že pro ponechání sazeb na stávající úrovni bude hlasovat sedm členů.

Centrální banka základní sazbu nechala beze změny i přesto, že výrazně zhoršila výhled růstu britské ekonomiky na letošní rok. A navzdory růstu nezaměstnanosti. Míra inflace v poslední době zpomalovala, ale data za prosinec ukázala vzestup na 3,4 procenta. Inflační cíl je na dvou procentech.

"Musíme zajistit, aby tam inflace zůstala, proto jsme dnes ponechali sazby beze změny na 3,75 procenta,“ uvedl guvernér centrální banky Andrew Bailey. "Pokud vše půjde dobře, měl by být letos prostor pro další snížení bankovní sazby," dodal.

Británie má nejvyšší míru inflace ve skupině ekonomicky vyspělých zemí G7. Loni centrální banka snížila sazby čtyřikrát, naposledy o čtvrt procentního bodu v prosinci.

 

Čtěte více:

Bank of England drží sazby na 4 procentech Těsné hlasování naznačuje možný brzký cut
06.11.2025 13:56
Bank of England drží sazby na 4 procentech Těsné hlasování naznačuje možný brzký cut
Britská centrální banka dnes ponechala základní úrokovou sazbu na 4 pr...
Britská centrální banka podle očekávání snížila základní sazbu na 3,75 procenta
18.12.2025 13:30
Britská centrální banka podle očekávání snížila základní sazbu na 3,75 procenta
Britská centrální banka na svém dnešním zasedání podle očekávání sníži...
Míra inflace v Británii v prosinci vzrostla na 3,4 procenta, je nejvyšší v G7
21.01.2026 9:45
Míra inflace v Británii v prosinci vzrostla na 3,4 procenta, je nejvyšší v G7
Spotřebitelské ceny v Británii v prosinci vzrostly více, než se očekáv...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  
14:02Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
14:01Investoři znejistěli. Čínské výrobce elektromobilů brzdí drahé suroviny i slábnoucí poptávka  
12:28Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický  
10:58Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce  
10:52Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení
10:47Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda  
10:28Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
8:49Novo Nordisk čelí levnější napodobenině Wegovy, Anthropic vydává novou verzi Clauda, evropské futures v záporu  
8:48Rozbřesk: ČNB zůstává jednotná a kolabující bitcoin pomáhá dolaru
8:45Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 4Q 2025
8:25Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026
05.02.2026
22:35Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
17:25Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu
16:26Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
16:18Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět