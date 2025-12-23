Hledat v komentářích

Google na nákupech, pilulka Wegovy na cestě na americký trh, evropské futures převážně v zeleném

23.12.2025 8:41
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Novo Nordisk dostal v USA zelenou k prodeji pilulkové verze Wegovy, Google akvíroval společnost provozující datacentra s energetickou infrastrukturou, Mercedes se v USA definitivně dohodl na urovnání emisního skandálu a premiér Andrej Babiš oznámil, do jakého svěřeneckého fondu přesune Agrofert.

