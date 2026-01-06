Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Před rokem DeepSeek šokoval svět AI. Proč je od té doby v ústraní?

Před rokem DeepSeek šokoval svět AI. Proč je od té doby v ústraní?

06.01.2026 13:07
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

Téměř před rokem otřásla společnost DeepSeek světem umělé inteligence. Její velký AI model R1 vyvolal šok na trzích a přepsal dosavadní představy o tom, kdo bude určovat tempo inovací v oblasti AI. Zatímco dosud dominovaly americké firmy, tak příchod čínského DeepSeeku naznačil, že globální rovnováha sil se může rychle změnit. Tento okamžik způsobil nejen prudký pokles akcií technologických gigantů, ale také otevřel debatu o budoucnosti vývoje modelů, nákladech na jejich trénink a dostupnosti výpočetních zdrojů, píše server CNBC.

Akcie některých předních západních technologických společností se propadly, když trhy zachvátila panika při vyhlídce na nový model od relativně neznámé čínské firmy, který zpochybnil předpoklad dominance USA v této oblasti. Akcie Nvidie se propadly o 17 %, což znamenalo ztrátu téměř 600 miliard dolarů z její tržní kapitalizace. Propadly i Broadcom (-17 %) a ASML, které ztratilo během jediného dne 7 %.

O jedenáct měsíců později se tyto společnosti nejen zotavily, ale pokračovaly v růstu. Nvidia se v říjnu stala historicky první firmou, jejíž tržní hodnota dosáhla pěti bilionů dolarů, akcie Broadcomu vzrostly v roce 2025 o 49 % a ASML si polepšilo o 36 %.

graf 

Zdroj: CNBC, LSEG
„Lednový DeepSeek s R1 modelem způsobil výrazné přecenění, protože změnil globální přesvědčení o nákladových křivkách špičkových modelů a konkurenceschopnosti Číny, a to způsobem, který přímo zasáhl narativ o polovodičích a hyperscalerech,“ uvedla pro CNBC Haritha Khandabattu, senior analytička společnosti Gartner.

Od té doby DeepSeek vydal sedm nových aktualizací modelů. Žádná z nich však nezpůsobila takové vlny jako lednové vydání. Proč trhy nereagovaly?

Faktor překvapení

DeepSeek, založený v roce 2023, vydal koncem roku 2024 bezplatný open-source velký jazykový model (LLM) s názvem V3 – model určený pro zpracování přirozeného jazyka, trénovaný s méně výkonnými čipy a za zlomek nákladů oproti konkurenci, jako jsou OpenAI nebo Google. O několik týdnů později, v lednu 2025, uvedl R1, model pro logické uvažování (reasoning model), který dosahoval podobných nebo lepších výsledků než špičkové LLM. Tento model se zaměřuje na schopnost řešit složité úlohy vyžadující deduktivní a analytické myšlení.

To „skutečně překvapilo trh. Tehdejší narativ byl, že Čína je devět až 12 měsíců pozadu za USA", řekl Alex Platt, senior analytik investiční firmy D.A. Davidson.

Příslib modelu, který dosahuje podobných výsledků jako nejpokročilejší systémy, avšak s menší výpočetní náročností, vyvolal obavy, že poptávka po AI infrastruktuře bude ovlivněna a příjmy firem jako Nvidia klesnou, uvedl Brian Colello, senior analytik společnosti Morningstar. „Místo toho jsme v roce 2025 nezaznamenali zpomalení výdajů a do budoucna očekáváme jejich zrychlení v roce 2026 a dále," dodal.

Dalším důvodem jsou verze vydání, které DeepSeek od ledna provedl. Jednalo se "jen" o aktualizace modelů V3 a R1, nikoliv o zcela nové modely. Novější verze sice představují „věrohodné pokroky“ v efektivitě a schopnostech, trh je ale vnímá jako „pokračování a konsolidaci, nikoliv jako novou šokovou vlnu“, dodala Khandabattu.

Omezený výpočetní výkon

Část důvodu, proč DeepSeek nevydal nový model, je pravděpodobně omezený výpočetní výkon, uvedli analytici pro CNBC. „Výpočetní výkon byl velkým úzkým hrdlem. Můžete provést jen určitý počet algoritmického výzkumu," řekl Platt.

Společnost odložila vydání svého modelu R2 původně plánovaného na květen kvůli problémům s trénováním na domácích čipech Huawei, uvedl v srpnu deník Financial Times. R2 má být pokročilejší reasoning model s vyšší přesností a efektivitou, ale jeho vývoj brzdí právě omezené výpočetní zdroje.

„Čína byla v posledních několika letech omezena v množství výpočetního výkonu, který měla k dispozici, z velké části kvůli americkým omezením prodeje čipů. Pokud chcete vybudovat pokročilé modely, potřebujete přístup k pokročilému výpočetnímu výkonu," vysvětlil Chris Miller, autor knihy „Čipové války“.

Trhy také uklidnilo pokračující vedení USA v oblasti AI díky novým pokročilým modelům od západních společností. V srpnu OpenAI představila GPT-5, Anthropic vydal Claude Opus 4.5 a Google uvedl Gemini 3 v listopadu. „Konkurence mezi těmito poskytovateli je intenzivní s rychlým vydáváním modelů a postupným zlepšováním schopností,“ řekl analytik Gartneru Arun Chandrasekaran. „Výsledkem je, že obavy z náhlého šoku z komoditizace polevily," dodal.

V poslední době se nicméně objevily náznaky, že DeepSeek se připravuje na významnější vydání modelu v nadcházejících měsících. Na Silvestra společnost zveřejnila dokument popisující efektivnější způsob vývoje AI modelů.

Dan Ives z Wedbush Securities si myslí, že na trh přijdou další šoky. „Některé z těchto okamžiků, které jsme viděli, budeme vidět i příští rok. Bude tu další DeepSeek," prorokuje.


Čtěte více:

Peníze a blázni…
05.01.2026 17:07
Peníze a blázni…
Gavekal Research komentuje jeden svůj graf dávající do souvislosti výv...
Online tržiště mění pravidla hry a IKEA na to doplácí. Společnost se snaží přizpůsobit
05.01.2026 16:26
Online tržiště mění pravidla hry a IKEA na to doplácí. Společnost se snaží přizpůsobit
Nábytkářský gigant IKEA si prochází jedním z nejtěžších období ve své ...
Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?
06.01.2026 6:06
Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?
České měně se loni mimořádně dařilo. Vůči euru přidala téměř čtyři pr...
Trhy na Trumpem vyvolané nejistotě profitují
05.01.2026 22:01
Trhy na Trumpem vyvolané nejistotě profitují
Index S&P 500 v pondělí povyskočil, podpořen růstem finančních a ener...
Maduro u soudu řekl, že byl unesen a je nevinný, Rubin od Nvidie je na cestě, Evropa otevře v zeleném
06.01.2026 8:36
Maduro u soudu řekl, že byl unesen a je nevinný, Rubin od Nvidie je na cestě, Evropa otevře v zeleném
Venezuela má novou prezidentku, Maduro poprvé stanul před americkým so...
Rozbřesk: Proč americká intervence ve Venezuele nezlevní pohonné hmoty v Česku
06.01.2026 9:02
Rozbřesk: Proč americká intervence ve Venezuele nezlevní pohonné hmoty v Česku
Americká intervence ve Venezuele tak trochu připomíná staré časy. Tent...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.01.2026
17:11Vyřeší trhy to, co zase tak nejde centrální bance?
15:59Jefferies: Sazby dolů, valuace akcií ještě výš
14:40Inflace v Německu v prosinci klesla na 1,8 procenta, loni činila 2,2 procenta
14:20Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený  
14:05Státní rozpočet skončil v roce 2025 ve schodku 290 miliard korun. Co čekat v letošním roce?
13:59Český lídr světa online investic Patria Finance vstupuje na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě
13:07Před rokem DeepSeek šokoval svět AI. Proč je od té doby v ústraní?
13:01Státní rozpočet měl loni schodek téměř 291 miliard, o 50 miliard více než byl plán
12:11FX Strategie: Koruna vstupuje do nového roku ve formě – udrží své zisky?  
11:47Čína zakázala vývoz zboží použitelného i pro zbrojní účely do Japonska
11:10Investoři se zaměřili na Asii, zatímco evropské a americké akcie jsou dnes nevýrazné  
10:38Rubin je pětkrát rychlejší při provozu AI softwaru než Blackwell. Nová generace AI čipů Nvidie nastoupí ve druhé polovině roku
10:02Výroba elektřiny v ČR loni po letech vzrostla, růst táhly hlavně jaderné zdroje
9:02Rozbřesk: Proč americká intervence ve Venezuele nezlevní pohonné hmoty v Česku
8:36Maduro u soudu řekl, že byl unesen a je nevinný, Rubin od Nvidie je na cestě, Evropa otevře v zeleném  
6:06Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?  
05.01.2026
22:01Trhy na Trumpem vyvolané nejistotě profitují  
17:07Peníze a blázni…
16:26Online tržiště mění pravidla hry a IKEA na to doplácí. Společnost se snaží přizpůsobit
16:25PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět