Před rokem DeepSeek šokoval svět AI. Proč je od té doby v ústraní?

Téměř před rokem otřásla společnost DeepSeek světem umělé inteligence. Její velký AI model R1 vyvolal šok na trzích a přepsal dosavadní představy o tom, kdo bude určovat tempo inovací v oblasti AI. Zatímco dosud dominovaly americké firmy, tak příchod čínského DeepSeeku naznačil, že globální rovnováha sil se může rychle změnit. Tento okamžik způsobil nejen prudký pokles akcií technologických gigantů, ale také otevřel debatu o budoucnosti vývoje modelů, nákladech na jejich trénink a dostupnosti výpočetních zdrojů, píše server CNBC.
Akcie některých předních západních technologických společností se propadly, když trhy zachvátila panika při vyhlídce na nový model od relativně neznámé čínské firmy, který zpochybnil předpoklad dominance USA v této oblasti. Akcie Nvidie se propadly o 17 %, což znamenalo ztrátu téměř 600 miliard dolarů z její tržní kapitalizace. Propadly i Broadcom (-17 %) a , které ztratilo během jediného dne 7 %.
O jedenáct měsíců později se tyto společnosti nejen zotavily, ale pokračovaly v růstu. se v říjnu stala historicky první firmou, jejíž tržní hodnota dosáhla pěti bilionů dolarů, akcie Broadcomu vzrostly v roce 2025 o 49 % a si polepšilo o 36 %.
Zdroj: CNBC, LSEG
„Lednový DeepSeek s R1 modelem způsobil výrazné přecenění, protože změnil globální přesvědčení o nákladových křivkách špičkových modelů a konkurenceschopnosti Číny, a to způsobem, který přímo zasáhl narativ o polovodičích a hyperscalerech,“ uvedla pro CNBC Haritha Khandabattu, senior analytička společnosti Gartner.
Od té doby DeepSeek vydal sedm nových aktualizací modelů. Žádná z nich však nezpůsobila takové vlny jako lednové vydání. Proč trhy nereagovaly?
Faktor překvapení
DeepSeek, založený v roce 2023, vydal koncem roku 2024 bezplatný open-source velký jazykový model (LLM) s názvem V3 – model určený pro zpracování přirozeného jazyka, trénovaný s méně výkonnými čipy a za zlomek nákladů oproti konkurenci, jako jsou OpenAI nebo . O několik týdnů později, v lednu 2025, uvedl R1, model pro logické uvažování (reasoning model), který dosahoval podobných nebo lepších výsledků než špičkové LLM. Tento model se zaměřuje na schopnost řešit složité úlohy vyžadující deduktivní a analytické myšlení.
To „skutečně překvapilo trh. Tehdejší narativ byl, že Čína je devět až 12 měsíců pozadu za USA", řekl Alex Platt, senior analytik investiční firmy D.A. Davidson.
Příslib modelu, který dosahuje podobných výsledků jako nejpokročilejší systémy, avšak s menší výpočetní náročností, vyvolal obavy, že poptávka po AI infrastruktuře bude ovlivněna a příjmy firem jako klesnou, uvedl Brian Colello, senior analytik společnosti Morningstar. „Místo toho jsme v roce 2025 nezaznamenali zpomalení výdajů a do budoucna očekáváme jejich zrychlení v roce 2026 a dále," dodal.
Dalším důvodem jsou verze vydání, které DeepSeek od ledna provedl. Jednalo se "jen" o aktualizace modelů V3 a R1, nikoliv o zcela nové modely. Novější verze sice představují „věrohodné pokroky“ v efektivitě a schopnostech, trh je ale vnímá jako „pokračování a konsolidaci, nikoliv jako novou šokovou vlnu“, dodala Khandabattu.
Omezený výpočetní výkon
Část důvodu, proč DeepSeek nevydal nový model, je pravděpodobně omezený výpočetní výkon, uvedli analytici pro CNBC. „Výpočetní výkon byl velkým úzkým hrdlem. Můžete provést jen určitý počet algoritmického výzkumu," řekl Platt.
Společnost odložila vydání svého modelu R2 původně plánovaného na květen kvůli problémům s trénováním na domácích čipech Huawei, uvedl v srpnu deník Financial Times. R2 má být pokročilejší reasoning model s vyšší přesností a efektivitou, ale jeho vývoj brzdí právě omezené výpočetní zdroje.
„Čína byla v posledních několika letech omezena v množství výpočetního výkonu, který měla k dispozici, z velké části kvůli americkým omezením prodeje čipů. Pokud chcete vybudovat pokročilé modely, potřebujete přístup k pokročilému výpočetnímu výkonu," vysvětlil Chris Miller, autor knihy „Čipové války“.
Trhy také uklidnilo pokračující vedení USA v oblasti AI díky novým pokročilým modelům od západních společností. V srpnu OpenAI představila GPT-5, Anthropic vydal Claude Opus 4.5 a uvedl 3 v listopadu. „Konkurence mezi těmito poskytovateli je intenzivní s rychlým vydáváním modelů a postupným zlepšováním schopností,“ řekl analytik Gartneru Arun Chandrasekaran. „Výsledkem je, že obavy z náhlého šoku z komoditizace polevily," dodal.
V poslední době se nicméně objevily náznaky, že DeepSeek se připravuje na významnější vydání modelu v nadcházejících měsících. Na Silvestra společnost zveřejnila dokument popisující efektivnější způsob vývoje AI modelů.
Dan Ives z Wedbush Securities si myslí, že na trh přijdou další šoky. „Některé z těchto okamžiků, které jsme viděli, budeme vidět i příští rok. Bude tu další DeepSeek," prorokuje.