Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
AI investice zvyšují volatilitu na trzích. S&P 500 se po růstu může znovu octnout pod tlakem

AI investice zvyšují volatilitu na trzích. S&P 500 se po růstu může znovu octnout pod tlakem

11.02.2026 6:03
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Burzovní profesionálové si nejsou moc jistí tím, že americké akcie dokážou navázat na svůj bilionový odraz z minulého týdne, kdy trhy zprvu prudce klesaly kvůli nervozitě spojené s masivním navyšováním výdajů na investice do umělé inteligence.

Páteční silné oživení na trzích vedlo k tomu, že hlavní americký index S&P 500 měl nejlepší den od května, díky čemu vymazal většinu ztrát z celého týdne. Přesto investoři dál řeší nejistý ekonomický výhled a rostoucí obavy z toho, jak AI změní jednotlivá odvětví, zejména softwarový byznys, který byl epicentrem nedávné turbulence.

Pod povrchem pátečního růstu jsou totiž známky slabé důvěry: očekávaná volatilita je výše než letošní průměr, obchodní objemy byly o 13 procent nižší než průměr a část oživení pocházela z toho, že obchodníci zavírali své sázky proti rizikovějším akciím.

„Téma umělé inteligence se změnilo z principu ‚všechno poroste‘ na princip ‚vítěz bere vše‘. Dokudtrh nebude schopen oddělit vítěze od poražených, bude mít potíže s určením nových lídrů a dosažením nových maxim,“ řekl agentuře Bloomberg Sameer Samana, vedoucí globálních akcií ve Wells Fargo Investment Institute.

00

Uplynulý týden ale nebyl jen o poražených v sektoru AI. Slabá data z amerického trhu práce zvýšila obavy o ekonomiku, v pátek ale vyšlo najevo, že spotřebitelská nálada je na šestiměsíčním maximu, což pomohlo trhu růst. Pozornost se teď soustředí na středeční (opožděné) statistiky zaměstnanosti.

AI trade každopádně stále zůstává problematický. Investoři řeší, zda velké technologické firmy dokážou zmonetizovat obrovské investice do AI. K tomu přibyly obavy z konkurence: startup Anthropic představil nové nástroje pro právnickou a finanční práci, které mohou narušit současné byznysy.

Výsledky Microsoftu, Alphabetu a Amazonu ukázaly vyšší než očekávané výdaje na AI, což stlačilo jejich akcie dolů. Amazon se v pátek propadl o téměř šest procent poté, co oznámil investice ve výši 200 miliard dolarů do datových center, čipů a vybavení.

Poklesy zároveň zmírnily přehřátí trhu. S&P 500 se nyní obchoduje asi za 22násobek očekávaných zisků, což je nejníže od dubna, kdy trhy otřásla agresivní celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Profesionály z Wall Street to však zatím neláká zpět do trhu, píše Bloomberg.

Goldman Sachs upozorňuje, že signály naznačují možnost další volatility. CTAs (profesionální investiční manažeři sledující trendy) budou podle modelů prodávat bez ohledu na směr trhu.

Adam Turnquist z LPL Financial zase bedlivě sleduje, zda se S&P 500 udrží nad prosincovým minimem. Historicky (od roku 1950), pokud se index během prvního kvartálu nad prosincovým minimem udržel, tak byl celý rok velice silný s průměrným ročním výnosem 19,5 procenta. V případech, kdy prosincové minimum prorazil, byl ale průměrný výnos jen 0,6 procenta.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.02.2026
6:03AI investice zvyšují volatilitu na trzích. S&P 500 se po růstu může znovu octnout pod tlakem
10.02.2026
22:01Výnosy dluhopisů klesly po slabších maloobchodních tržbách  
17:37Akcie a „dluhové“ QE
15:07Spotify trhla rekordy v počtu nových uživatelů i marži, akcie vyskočily o 18 procent  
14:00Goldman Sachs: Kupovat akcie a zlato, po dlouhém období financializace přichází opět industrializace
12:23Nedostatek pamětí vyvolal velké rozdíly na trhu. Výrobci čipů mají žně, spotřební elektronika bojuje o marže  
12:09UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL, ISIN XS3168205659
11:26Dluhopisy se odrážejí a akcie opatrně rostou, zatímco krypto zůstává pod tlakem  
10:32Alphabet táhne dluhopisový boom. Na trh pošle i emisi se stoletou splatností
10:24Výrobce čipů TSMC v lednu zvýšil prodej meziročně o 37 procent
9:57Vývozní a dovozní ceny v Česku se loni po předchozím růstu snížily
9:40Britský těžař BP zvýšil čtvrtletní zisk o 32 procent, zastaví odkupy akcií
9:07Rozbřesk: Měla by ČNB snížit objem devizových rezerv?
8:36Akciová rally v Japonsku pokračuje, BYD podala žalobu proti Trumpovým clům, Evropa otevře zeleně  
6:03Kupovat při korekci?
09.02.2026
22:17Americké akciové indexy zavírají v zelených číslech
17:52Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI  
16:29„Nejméně logická věc na světě“ a pár valuačních poznámek k softwarové korekci
15:18Čína vyzvala domácí banky k omezení nákupů amerických státních dluhopisů. Americké výnosy mírně rostou
14:55Morgan Stanley: Využijte propadu, růst amerických technologií bude pokračovat  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
2:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět