AI investice zvyšují volatilitu na trzích. S&P 500 se po růstu může znovu octnout pod tlakem

Burzovní profesionálové si nejsou moc jistí tím, že americké akcie dokážou navázat na svůj bilionový odraz z minulého týdne, kdy trhy zprvu prudce klesaly kvůli nervozitě spojené s masivním navyšováním výdajů na investice do umělé inteligence.
Páteční silné oživení na trzích vedlo k tomu, že hlavní americký index S&P 500 měl nejlepší den od května, díky čemu vymazal většinu ztrát z celého týdne. Přesto investoři dál řeší nejistý ekonomický výhled a rostoucí obavy z toho, jak AI změní jednotlivá odvětví, zejména softwarový byznys, který byl epicentrem nedávné turbulence.
Pod povrchem pátečního růstu jsou totiž známky slabé důvěry: očekávaná volatilita je výše než letošní průměr, obchodní objemy byly o 13 procent nižší než průměr a část oživení pocházela z toho, že obchodníci zavírali své sázky proti rizikovějším akciím.
„Téma umělé inteligence se změnilo z principu ‚všechno poroste‘ na princip ‚vítěz bere vše‘. Dokudtrh nebude schopen oddělit vítěze od poražených, bude mít potíže s určením nových lídrů a dosažením nových maxim,“ řekl agentuře Bloomberg Sameer Samana, vedoucí globálních akcií ve Investment Institute.
Uplynulý týden ale nebyl jen o poražených v sektoru AI. Slabá data z amerického trhu práce zvýšila obavy o ekonomiku, v pátek ale vyšlo najevo, že spotřebitelská nálada je na šestiměsíčním maximu, což pomohlo trhu růst. Pozornost se teď soustředí na středeční (opožděné) statistiky zaměstnanosti.
AI trade každopádně stále zůstává problematický. Investoři řeší, zda velké technologické firmy dokážou zmonetizovat obrovské investice do AI. K tomu přibyly obavy z konkurence: startup Anthropic představil nové nástroje pro právnickou a finanční práci, které mohou narušit současné byznysy.
Výsledky , Alphabetu a Amazonu ukázaly vyšší než očekávané výdaje na AI, což stlačilo jejich akcie dolů. se v pátek propadl o téměř šest procent poté, co oznámil investice ve výši 200 miliard dolarů do datových center, čipů a vybavení.
Poklesy zároveň zmírnily přehřátí trhu. S&P 500 se nyní obchoduje asi za 22násobek očekávaných zisků, což je nejníže od dubna, kdy trhy otřásla agresivní celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Profesionály z Wall Street to však zatím neláká zpět do trhu, píše Bloomberg.
upozorňuje, že signály naznačují možnost další volatility. CTAs (profesionální investiční manažeři sledující trendy) budou podle modelů prodávat bez ohledu na směr trhu.
Adam Turnquist z LPL Financial zase bedlivě sleduje, zda se S&P 500 udrží nad prosincovým minimem. Historicky (od roku 1950), pokud se index během prvního kvartálu nad prosincovým minimem udržel, tak byl celý rok velice silný s průměrným ročním výnosem 19,5 procenta. V případech, kdy prosincové minimum prorazil, byl ale průměrný výnos jen 0,6 procenta.