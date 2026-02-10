Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Goldman Sachs: Kupovat akcie a zlato, po dlouhém období financializace přichází opět industrializace

Goldman Sachs: Kupovat akcie a zlato, po dlouhém období financializace přichází opět industrializace

10.02.2026 14:00
Autor: Redakce, Patria.cz

Anshul Sehgal a Chris Hussey z Goldman Sachs diskutovali o posledním vývoji na trzích a v ekonomice. Tu podle nich budou letos ovlivňovat tři významné impulsy: fiskální pramenící z toho, jak je nastaven vládní rozpočet. K tomu již ekonomiku stimuluje monetární politika. A v Goldman Sachs se domnívají, že letos bude působit také impuls ze strany investic do nových technologií.

Hussey mluvil o tom, že od „počátku osmdesátých let probíhala ve Spojených státech a následně v celém světě „financializace“. Ta měla mimo jiné za důsledek růst valuací akciových trhů, nyní podle experta dochází po dlouhé době k obratu v tomto vývoji, když nové technologie přinášejí opět industrializaci. Tedy jakýsi protipól předchozí financializace.

Hussey to přirovnal k době, kdy se prudce rozvíjela výroba automobilů v oblasti Detroitu a po celém světě jezdily vozy amerických značek. Nyní je obdobou tohoto vývoje mohutná vlna investic do umělé inteligence. V roce 2026 se přitom dá čekat, že investice do umělé inteligence dosáhnou v celé světové ekonomice asi jednoho bilionu dolarů. Většina z toho se přitom týká Spojených států.

„To je další průmyslová vlna. Monetární politika je důležitá, to samé platí o fiskální politice, ale rozhodující budou investice,“ myslí si expert. Růst podle něj bude tedy vysoko, ale bude zřejmě docházet k jevům, jako je pokles podílu mezd na celkových příjmech. To může přinést politické tlaky. AI by přitom měla celkově působit jako dezinflační faktor, ale její dopad bude znatelný v řadě oblastí s mnoha neznámými. Pravděpodobnost recese je podle experta nyní malá, čeká spíše kombinaci rychlejšího růstu a uvolněné monetární politiky. Tedy kombinaci umožněnou právě efekty nových technologií.

K tématu dolaru a zlata Hussey uvedl, že po velké finanční krizi neměly centrální banky příliš mnoho důvodů držet zlato. Vztahy s americkou centrální bankou jim totiž zajišťovaly pomoc ze strany Fedu v případě, že by se dostavily problémy na straně likvidity. Mezinárodní prostředí se ale podle experta od té doby změnilo, pomoc ze strany Spojených států je méně jistá, zahraniční centrální banky se proto zajišťují tím, že opět začaly nakupovat zlato. Uvažují totiž o tom, co by Spojené státy výměnou za pomoc požadovaly a tato situace tak fakticky vede k určité dedolarizaci světové ekonomiky a posunu směrem od americké měny. „V současném světě chcete vlastnit zlato a měď,“ dodal expert.

Významné strukturální změny na dolaru Hussey nečeká, „pokud chcete mít akcie spojené s investicemi do AI, musíte mít dolary.“ Geopolitická situace ale podporuje určitý posun od americké měny. K akciím pak expert zmínil, že pokud skutečně přijde boom investic a technologií, je nutné držet aktiva s nimi spojená, tedy akcie. Ve výsledku by tedy investoři měli držet jak akcie, tak aktiva jako zlato. Tak totiž mohou těžit z růstu a technologického boomu a zároveň jsou zajištěni proti rizikům.

Zlato je výrazně ovlivněno tím, že na trzích se nachází relativně k jeho celkovému objemu jen velmi omezená část, a proto při větších obchodech dochází k výraznému pohybu ceny. Aktuálně na něm ovšem není spekulativní mánie, ale dlouhodobý růstový trend, i když další vývoj nemusí být ani zdaleka takový jako v posledních letech. Mohou přijít i období stagnace. A korekce.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.02.2026
15:07Spotify trhla rekordy v počtu nových uživatelů i marži, akcie vyskočily o 11 procent  
14:00Goldman Sachs: Kupovat akcie a zlato, po dlouhém období financializace přichází opět industrializace
12:23Nedostatek pamětí vyvolal velké rozdíly na trhu. Výrobci čipů mají žně, spotřební elektronika bojuje o marže  
12:09UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL, ISIN XS3168205659
11:26Dluhopisy se odrážejí a akcie opatrně rostou, zatímco krypto zůstává pod tlakem  
10:32Alphabet táhne dluhopisový boom. Na trh pošle i emisi se stoletou splatností
10:24Výrobce čipů TSMC v lednu zvýšil prodej meziročně o 37 procent
9:57Vývozní a dovozní ceny v Česku se loni po předchozím růstu snížily
9:40Britský těžař BP zvýšil čtvrtletní zisk o 32 procent, zastaví odkupy akcií
9:07Rozbřesk: Měla by ČNB snížit objem devizových rezerv?
8:36Akciová rally v Japonsku pokračuje, BYD podala žalobu proti Trumpovým clům, Evropa otevře zeleně  
6:03Kupovat při korekci?
09.02.2026
22:17Americké akciové indexy zavírají v zelených číslech
17:52Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI  
16:29„Nejméně logická věc na světě“ a pár valuačních poznámek k softwarové korekci
15:18Čína vyzvala domácí banky k omezení nákupů amerických státních dluhopisů. Americké výnosy mírně rostou
14:55Morgan Stanley: Využijte propadu, růst amerických technologií bude pokračovat  
11:52Japonské akcie slaví výsledek voleb. Evropa obchoduje smíšeně, dluhopisy pod lehkým tlakem  
11:37MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
11:10Lednová míra nezaměstnanosti nad pěti procenty. I kvůli flexinovele

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět