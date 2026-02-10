Hledat v komentářích

Detail - články
Výrobce čipů TSMC v lednu zvýšil prodej meziročně o 37 procent

Výrobce čipů TSMC v lednu zvýšil prodej meziročně o 37 procent

10.02.2026 10:24
Autor: ČTK

Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) v lednu zvýšila čisté tržby meziročně o 36,8 procenta na 401,25 miliardy tchajwanských dolarů (TWD; 258,8 miliardy Kč). Proti předchozímu měsíci prodej vzrostl o 19,8 procenta. Vyplývá to z dnešního sdělení společnosti. TSMC je hlavním světovým výrobcem pokročilých čipů pro umělou inteligenci (AI) a hlavním dodavatelem americké firmy Nvidia.

Za celý rok firma očekává růst tržeb o 30 procent. Že meziroční srovnání v lednu vychází lépe, může být podle agentury Bloomberg ovlivněno termínem oslav lunárního Nového roku. Ten loni vycházel na leden, zatímco letos se slaví v únoru.

Akcie TSMC v předobchodní fázi amerického trhu přidávají 3 procenta. Loni cenné papíry firmy zpevnily o 44 procent a překonaly tak růst širšího trhu, který činil 25,7 procenta. Od začátku letošního roku vykazují růst skoro o 19 procent.

TSMC je největším smluvním výrobcem čipů na světě a zároveň firmou s nejvyšší tržní hodnotou s akciemi na burze v Asii. Její tržní kapitalizace dnes činí zhruba 1,8 bilionu USD, což je více než dvojnásobek kapitalizace jihokorejského konkurenta Samsung Electronics.

Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi loni na podzim uvedl, že prudký nárůst cen paměťových čipů zvýšil náklady na výrobu telefonů. Společnost tak reagovala na zklamání spotřebitelů z ceny nové modelové řady Redmi K90.

Celosvětový zájem o čipy pro využití v aplikacích AI omezil dodávky běžných čipů používaných v chytrých telefonech, uvedla už dříve agentura Reuters. Omezení v dodávkách paměťových čipů je nejzávažnější za nejméně dvě desetiletí, řekl na lednovém veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas šéf společnosti Arm Rene Haas. Výkonný spoluředitel Samsungu Ro Te-mun na stejné akci označil situaci za bezprecedentní s nevyhnutelným dopadem na spotřebitele.

Analytici banky Morgan Stanley uvedli, že prudký růst nákladů na paměti od konce loňského roku povede k tomu, že většina výrobců hardwaru výrazně zvýší ceny už v první polovině letošního roku. To podle nich povede k poklesu prodeje zejména telefonů s operačním systémem Android a počítačů s operačním systémem Windows.

V posledních měsících se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na tuto technologii. Podle analýzy listu Der Standard je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaná a realita zůstává daleko od jejich plánů.

Britská centrální banka loni uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho akcií technologických firem, vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.


Čtěte více:

