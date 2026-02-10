Hledat v komentářích

Dluhopisy se odrážejí a akcie opatrně rostou, zatímco krypto zůstává pod tlakem

Dluhopisy se odrážejí a akcie opatrně rostou, zatímco krypto zůstává pod tlakem

10.02.2026 11:26
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejší tlak na japonské dluhopisy v důsledku volebních výsledků pominul, trh se na středních a delších splatnostech slušně zvedá a ztráty úspěšně maže. Nevyprchalo ovšem nadšení japonských akcií, které pokračují v růstu při očekávání rozpočtové podpory ekonomice. Pro západní trhy je tento vývoj příznivý a v podstatě znamená, že nemusejí Japonsko tolik sledovat, takže celé téma možná brzy zapadne, aspoň krátkodobě.

Co se naopak určitě bude řešit dál, jsou proměny investičního apetitu u technologií. Velké techy jsou na tom smíšeně a celkově dál zaostávají, zatímco polovodiče obrátily nahoru, a to samé se podařilo některým softwarovým společnostem. Tento subsektor přitom zůstává už nějakou dobu pod tlakem nedůvěry, že dokáže udržet byznys v konfrontaci s expandujícími schopnostmi AI. 

Sentiment může držet na uzdě pokračující propad na kryptu. Z hlavních kryptoměn padá bitcoin, ale ještě více ether. Zvláště od půlky ledna to vypadá, že tendence investorů vykupovat poklesy je slabá. V poklesu se odráží celkově opatrnější nastavení investorů, takže ho bereme jako jeden z ukazatelů nálady relevantní i pro jiná riziková aktiva. 

Na programu jsou dnes maloobchodní tržby v zámoří. Půjde o report teprve za prosinec, což důležitost trochu snižuje. Tržby by měly vykázat další solidní nárůst zhruba na úrovni listopadu. Podstatnější čísla nás ale čekají zítra - trh práce. Vedle toho vychází nové firemní výsledky, ovšem bez zásadních jmen, která by dokázala strhnout celý trh.

Evropské akciové trhy se dopoledne nacházejí převážně v zeleném. Slušně roste AEX (+0,5 pct) následovaný CAC40 (+0,4 pct), zatímco DAX stoupá jen drobně a FTSE100 klesá o 0,4 procenta. Americké futures jsou nyní nepatrně v plusu. Západní dluhopisové trhy stoupají, respektive na výnosech sledujeme mírný pokles o 1-2 body. Eurodolar se včera vyšplhal mírně nad 1,1900, kde se nyní stabilizuje. Podobně i zlato po včerejšku zastavilo, a i ostatní drahé kovy vykazují jen mírné pohyby, zvláště ve srovnání s nedávným divočejším obdobím. Ani na koruně se dopoledne neděje nic podstatného.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:26 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2514 0.1311 24.2599 24.2152
CZK/USD 20.3620 0.1574 20.3635 20.3260
HUF/EUR 377.4747 0.2031 377.8321 376.5322
PLN/EUR 4.2155 0.1658 4.2173 4.2066
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2323 -0.1780 8.2489 8.2248
JPY/EUR 184.9135 -0.4281 186.0152 184.6845
JPY/USD 155.2280 -0.4298 156.2935 155.0880
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8719 0.2218 0.8722 0.8697
CHF/EUR 0.9124 -0.1188 0.9140 0.9117
NOK/EUR 11.3572 -0.4986 11.4292 11.3487
SEK/EUR 10.6366 0.0696 10.6559 10.6204
USD/EUR 1.1912 -0.0119 1.1920 1.1897
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4140 0.2552 1.4156 1.4098
CAD/USD 1.3565 0.0100 1.3569 1.3548
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




