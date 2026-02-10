Dluhopisy se odrážejí a akcie opatrně rostou, zatímco krypto zůstává pod tlakem

Včerejší tlak na japonské dluhopisy v důsledku volebních výsledků pominul, trh se na středních a delších splatnostech slušně zvedá a ztráty úspěšně maže. Nevyprchalo ovšem nadšení japonských akcií, které pokračují v růstu při očekávání rozpočtové podpory ekonomice. Pro západní trhy je tento vývoj příznivý a v podstatě znamená, že nemusejí Japonsko tolik sledovat, takže celé téma možná brzy zapadne, aspoň krátkodobě.
Co se naopak určitě bude řešit dál, jsou proměny investičního apetitu u technologií. Velké techy jsou na tom smíšeně a celkově dál zaostávají, zatímco polovodiče obrátily nahoru, a to samé se podařilo některým softwarovým společnostem. Tento subsektor přitom zůstává už nějakou dobu pod tlakem nedůvěry, že dokáže udržet byznys v konfrontaci s expandujícími schopnostmi AI.
Sentiment může držet na uzdě pokračující propad na kryptu. Z hlavních kryptoměn padá bitcoin, ale ještě více ether. Zvláště od půlky ledna to vypadá, že tendence investorů vykupovat poklesy je slabá. V poklesu se odráží celkově opatrnější nastavení investorů, takže ho bereme jako jeden z ukazatelů nálady relevantní i pro jiná riziková aktiva.
Na programu jsou dnes maloobchodní tržby v zámoří. Půjde o report teprve za prosinec, což důležitost trochu snižuje. Tržby by měly vykázat další solidní nárůst zhruba na úrovni listopadu. Podstatnější čísla nás ale čekají zítra - trh práce. Vedle toho vychází nové firemní výsledky, ovšem bez zásadních jmen, která by dokázala strhnout celý trh.
Evropské akciové trhy se dopoledne nacházejí převážně v zeleném. Slušně roste AEX (+0,5 pct) následovaný CAC40 (+0,4 pct), zatímco DAX stoupá jen drobně a FTSE100 klesá o 0,4 procenta. Americké futures jsou nyní nepatrně v plusu. Západní dluhopisové trhy stoupají, respektive na výnosech sledujeme mírný pokles o 1-2 body. Eurodolar se včera vyšplhal mírně nad 1,1900, kde se nyní stabilizuje. Podobně i zlato po včerejšku zastavilo, a i ostatní drahé kovy vykazují jen mírné pohyby, zvláště ve srovnání s nedávným divočejším obdobím. Ani na koruně se dopoledne neděje nic podstatného.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:26 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2514
|0.1311
|24.2599
|24.2152
|CZK/USD
|20.3620
|0.1574
|20.3635
|20.3260
|HUF/EUR
|377.4747
|0.2031
|377.8321
|376.5322
|PLN/EUR
|4.2155
|0.1658
|4.2173
|4.2066
|CNY/EUR
|8.2323
|-0.1780
|8.2489
|8.2248
|JPY/EUR
|184.9135
|-0.4281
|186.0152
|184.6845
|JPY/USD
|155.2280
|-0.4298
|156.2935
|155.0880
|GBP/EUR
|0.8719
|0.2218
|0.8722
|0.8697
|CHF/EUR
|0.9124
|-0.1188
|0.9140
|0.9117
|NOK/EUR
|11.3572
|-0.4986
|11.4292
|11.3487
|SEK/EUR
|10.6366
|0.0696
|10.6559
|10.6204
| USD/EUR
|1.1912
|-0.0119
|1.1920
|1.1897
|AUD/USD
|1.4140
|0.2552
|1.4156
|1.4098
|CAD/USD
|1.3565
|0.0100
|1.3569
|1.3548