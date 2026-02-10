Alphabet táhne dluhopisový boom. Na trh pošle i emisi se stoletou splatností

Alphabet si hojně půjčuje, aby mohl financovat bezprecedentní investice spojené s ambicemi společnosti v oblasti umělé inteligence. A co na to investoři? Poptávka po dluhopisech firmy je vyšší než kdy dříve. I proto mateřská společnost Googlu chystá vydat dokonce stoleté dluhopisy.
V pondělí Alphabet získal 20 miliard dolarů ve svém dosud největším prodeji dluhopisů v amerických dolarech. Je to více než původně očekávaných 15 miliard dolarů, a to poté, co firma nashromáždila jeden z největších objemů objednávek všech dob, uvedla agentura Bloomberg.
Dolarové dluhopisy firma vydala v sedmi tranších. Výnos nejdelší z nich (splatnost v roce 2066) byl o 0,95 procentního bodu vyšší než u státních dluhopisů USA.
Společnost také plánuje vydat první emise ve Švýcarsku a Velké Británii. Dluhopisy denominované ve švýcarských francích jsou v pěti tranších se splatností tří, šesti, deseti, 15 a 25 let, přičemž cena bude stanovena později. A dnes má Alphabet prodat také první emisi librových dluhopisů včetně ultra vzácné emise stoletého dluhopisu, což je poprvé od konce 90. let, kdy se o tak dlouhou splatnost nějaká technologická firma pokusila.
Velká vlna půjčování přichází několik dní poté, co další technologičtí giganti, jako Meta nebo oznámily, že rovněž zvyšují investice na podporu svých ambiciózních plánů v oblasti umělé inteligence.
To sice na jedné straně vyvolává obavy, že závody v „AI zbrojení“ a miliardy dolarů dluhu k jejich financování zatíží úvěrové trhy, na straně druhé však investoři v pondělí všechny tyto obavy odsunuli stranou, když dluhopisová emise Alphabetu přilákala objednávky přesahující 100 miliard dolarů.
„Není to běžný investiční cyklus. Firmy, které dříve spořily, teď masivně sahají po financování, aby získaly zdroje k tomu, aby mohly soutěžit. Je to zásadní změna, kterou je třeba mít na paměti při hodnocení rizika a výnosu amerických firemních dluhopisů,“ řekl Bloombergu Andrew Dassori, investiční ředitel Wavelength Capital Management.
Alphabet minulý týden oznámil, že letos plánuje kapitálové výdaje ve výši až 185 miliard dolarů, což je více než utratil za poslední tři roky dohromady. Firma investuje hlavně do datových center, přičemž tvrdí, že investice už nyní podporují tržby, protože AI zvyšuje objem vyhledávání na internetu.
Jak zvyšují investice i další tzv. hyperscaleři, očekává se, že kapitálové výdaje čtyř největších amerických technologických firem dosáhnou do roku 2026 asi 650 miliard dolarů, což povede k boomu financování a zároveň k vývoji technologie, která může zásadně změnit světovou ekonomiku.
očekává, že hyperscaleři si letos půjčí 400 miliard dolarů, oproti 165 miliardám v roce 2025. To pravděpodobně zvýší celkové emise vysoce kvalitních firemních dluhopisů na rekordních 2,25 bilionu dolarů.
Alphabet naposledy vstoupil na americký dluhopisový trh loni v listopadu, kdy získal 17,5 miliardy dolarů v transakci, která přinesla 90 miliard dolarů objednávek. Součástí byla i 50letá emise, která od té doby na sekundárním trhu zpevnila. Společnost tehdy prodala také dluhopisy v Evropě za 6,5 miliardy eur.
Celkové výdaje na AI, cloudovou infrastrukturu a datová centra by podle odhadů Bloomberg Intelligence mohly dosáhnout tří bilionů dolarů do roku 2029.