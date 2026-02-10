Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Alphabet táhne dluhopisový boom. Na trh pošle i emisi se stoletou splatností

Alphabet táhne dluhopisový boom. Na trh pošle i emisi se stoletou splatností

10.02.2026 10:32
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Alphabet si hojně půjčuje, aby mohl financovat bezprecedentní investice spojené s ambicemi společnosti v oblasti umělé inteligence. A co na to investoři? Poptávka po dluhopisech firmy je vyšší než kdy dříve. I proto mateřská společnost Googlu chystá vydat dokonce stoleté dluhopisy.

V pondělí Alphabet získal 20 miliard dolarů ve svém dosud největším prodeji dluhopisů v amerických dolarech. Je to více než původně očekávaných 15 miliard dolarů, a to poté, co firma nashromáždila jeden z největších objemů objednávek všech dob, uvedla agentura Bloomberg.

Dolarové dluhopisy firma vydala v sedmi tranších. Výnos nejdelší z nich (splatnost v roce 2066) byl o 0,95 procentního bodu vyšší než u státních dluhopisů USA.

Společnost také plánuje vydat první emise ve Švýcarsku a Velké Británii. Dluhopisy denominované ve švýcarských francích jsou v pěti tranších se splatností tří, šesti, deseti, 15 a 25 let, přičemž cena bude stanovena později. A dnes má Alphabet prodat také první emisi librových dluhopisů včetně ultra vzácné emise stoletého dluhopisu, což je poprvé od konce 90. let, kdy se o tak dlouhou splatnost nějaká technologická firma pokusila.

Velká vlna půjčování přichází několik dní poté, co další technologičtí giganti, jako Meta nebo Amazon oznámily, že rovněž zvyšují investice na podporu svých ambiciózních plánů v oblasti umělé inteligence.

To sice na jedné straně vyvolává obavy, že závody v „AI zbrojení“ a miliardy dolarů dluhu k jejich financování zatíží úvěrové trhy, na straně druhé však investoři v pondělí všechny tyto obavy odsunuli stranou, když dluhopisová emise Alphabetu přilákala objednávky přesahující 100 miliard dolarů.

„Není to běžný investiční cyklus. Firmy, které dříve spořily, teď masivně sahají po financování, aby získaly zdroje k tomu, aby mohly soutěžit. Je to zásadní změna, kterou je třeba mít na paměti při hodnocení rizika a výnosu amerických firemních dluhopisů,“ řekl Bloombergu Andrew Dassori, investiční ředitel Wavelength Capital Management.

Alphabet minulý týden oznámil, že letos plánuje kapitálové výdaje ve výši až 185 miliard dolarů, což je více než utratil za poslední tři roky dohromady. Firma investuje hlavně do datových center, přičemž tvrdí, že investice už nyní podporují tržby, protože AI zvyšuje objem vyhledávání na internetu.

Jak zvyšují investice i další tzv. hyperscaleři, očekává se, že kapitálové výdaje čtyř největších amerických technologických firem dosáhnou do roku 2026 asi 650 miliard dolarů, což povede k boomu financování a zároveň k vývoji technologie, která může zásadně změnit světovou ekonomiku.

Morgan Stanley očekává, že hyperscaleři si letos půjčí 400 miliard dolarů, oproti 165 miliardám v roce 2025. To pravděpodobně zvýší celkové emise vysoce kvalitních firemních dluhopisů na rekordních 2,25 bilionu dolarů.

Alphabet naposledy vstoupil na americký dluhopisový trh loni v listopadu, kdy získal 17,5 miliardy dolarů v transakci, která přinesla 90 miliard dolarů objednávek. Součástí byla i 50letá emise, která od té doby na sekundárním trhu zpevnila. Společnost tehdy prodala také dluhopisy v Evropě za 6,5 miliardy eur.

Celkové výdaje na AI, cloudovou infrastrukturu a datová centra by podle odhadů Bloomberg Intelligence mohly dosáhnout tří bilionů dolarů do roku 2029.


Čtěte více:

Braňo Soták: Alphabet kráčí po tenkém laně. Zatím ale mezi masivními investicemi a doručovaným růstem balancuje úspěšně
05.02.2026 13:10
Braňo Soták: Alphabet kráčí po tenkém laně. Zatím ale mezi masivními investicemi a doručovaným růstem balancuje úspěšně
Pokud jsou hyperscaleři, kteří jsou vlastně sami zároveň spouštěčem i ...
Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI
09.02.2026 17:52
Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI
Na úvod týdne přišla zpráva o přesvědčivém volebním vítězství japonské...
Morgan Stanley: Využijte propadu, růst amerických technologií bude pokračovat
09.02.2026 14:55
Morgan Stanley: Využijte propadu, růst amerických technologií bude pokračovat
Investoři by měli využít aktuálních výprodejů na americkém techu, prot...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.02.2026
15:07Spotify trhla rekordy v počtu nových uživatelů i marži, akcie vyskočily o 11 procent  
14:00Goldman Sachs: Kupovat akcie a zlato, po dlouhém období financializace přichází opět industrializace
12:23Nedostatek pamětí vyvolal velké rozdíly na trhu. Výrobci čipů mají žně, spotřební elektronika bojuje o marže  
12:09UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL, ISIN XS3168205659
11:26Dluhopisy se odrážejí a akcie opatrně rostou, zatímco krypto zůstává pod tlakem  
10:32Alphabet táhne dluhopisový boom. Na trh pošle i emisi se stoletou splatností
10:24Výrobce čipů TSMC v lednu zvýšil prodej meziročně o 37 procent
9:57Vývozní a dovozní ceny v Česku se loni po předchozím růstu snížily
9:40Britský těžař BP zvýšil čtvrtletní zisk o 32 procent, zastaví odkupy akcií
9:07Rozbřesk: Měla by ČNB snížit objem devizových rezerv?
8:36Akciová rally v Japonsku pokračuje, BYD podala žalobu proti Trumpovým clům, Evropa otevře zeleně  
6:03Kupovat při korekci?
09.02.2026
22:17Americké akciové indexy zavírají v zelených číslech
17:52Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI  
16:29„Nejméně logická věc na světě“ a pár valuačních poznámek k softwarové korekci
15:18Čína vyzvala domácí banky k omezení nákupů amerických státních dluhopisů. Americké výnosy mírně rostou
14:55Morgan Stanley: Využijte propadu, růst amerických technologií bude pokračovat  
11:52Japonské akcie slaví výsledek voleb. Evropa obchoduje smíšeně, dluhopisy pod lehkým tlakem  
11:37MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
11:10Lednová míra nezaměstnanosti nad pěti procenty. I kvůli flexinovele

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět