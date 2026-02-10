Hledat v komentářích

Vývozní a dovozní ceny v Česku se loni po předchozím růstu snížily

10.02.2026 9:57
Autor: ČTK

Vývozní a dovozní ceny v Česku se loni po předchozím růstu snížily. Ve vývozu ceny v průměru meziročně klesly o 1,2 procenta a v dovozu o 1,6 procenta. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Nižší byly loni v meziročním porovnání zejména vývozní a dovozní ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. O rok dříve, tedy v roce 2024, vzrostly vývozní ceny o 3,1 procenta a dovozní ceny o 1,5 procenta.

"Ceny vývozu a dovozu se v průměru za rok 2025 proti roku 2024 snížily, ve vývozu o 1,2 procenta a v dovozu o 1,6 procenta. Směnné relace zaznamenaly hodnotu 100,5 procenta. Významně klesly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, ve vývozu o 15 procent a v dovozu o 13,2 procenta," uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

V průměru za celý loňský rok v porovnání s rokem 2024 vedle cen koksu značně klesly i vývozní ceny sběru, přípravy k likvidaci a likvidace odpadu, a to o 9,5 procenta. Naopak nejvíce, o 7,5 procenta, vzrostly ve vývozu ceny produktů lesnictví a těžby dřeva. V dovozu klesly ceny ropy a zemního plynu o 11,1 procenta. Významně podle statistiků loni rostly dovozní ceny potravinářských výrobků a nábytku, meziroční nárůst činil zhruba pět procent.

Směnné relace, tedy vztah mezi změnami cen vývozu k cenám dovozu, dosáhly v průměru za celý loňský rok v porovnání s předchozím rokem hodnoty 100,5 procenta, přičemž v roce 2024 činily 101,5 procenta. "Významně pozitivní hodnotu zaznamenalo dřevo a dřevěné a korkové výrobky (107,8 procenta), negativní hodnotu nábytek (91 procenta)," uvedli statistici.

V prosinci vývozní ceny meziročně klesly o 4,4 procenta a dovozní ceny se snížily o 5,4 procenta. Směnné relace dosáhly v posledním měsíci loňského roku v meziročním porovnání hodnoty 101,1 procenta.


