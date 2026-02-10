Výnosy dluhopisů klesly po slabších maloobchodních tržbách

Americké dluhopisy dnes posílily poté, co maloobchodní tržby za prosinec nečekaně stagnovaly a povzbudily očekávání, že Fed letos sníží sazby. Akcie se obchodovaly u historických maxim, ale bez jasného směru, protože investoři vyčkávají na páteční klíčová data z trhu práce. Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl na 4,15 %, což je nejnižší úroveň za téměř měsíc. Trh peněžních futures nyní vidí vyšší šanci na 3 snížení sazeb v letošním roce, přičemž 2 jsou již započítána naplno.
Podle komentářů analytiků se americký akciový trh dostal po prudkém růstu do fáze konsolidace, kdy se střetává optimismus plynoucí ze silných firemních výsledků s obavami o tempo ekonomiky. Maloobchodní tržby v prosinci nečekaně stagnovaly, což naznačuje, že spotřebitelé ke konci roku omezili intenzitu výdajů. Analytici BMO upozorňují, že spotřeba vstoupila do roku 2026 s nižší dynamikou, než se dosud předpokládalo. Podle eToro nejde o katastrofu, ale ani o pozitivní signál, zvlášť v prostředí přetrvávající volatility na trzích a citlivosti na data z trhu práce.
Právě páteční statistiky mohou být určující. Ekonomové očekávají přírůstek 68 000 pracovních míst za leden, což by byl nejlepší výsledek za 4 měsíce. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat na 4,4 %. Zveřejněna bude také výroční revize dat, která pravděpodobně ukáže nižší počet vytvořených pracovních míst v období do března 2025.
Index S&P 500 dnes klesl o 0,3 %. Bitcoin se propadl pod hranici 70 000 dolarů. Hodnota maloobchodních tržeb bez očištění o inflaci se proti listopadu nezměnila po předchozím růstu o 0,6 %.
Podle analytiků bude slabší výsledek u jádrových maloobchodních tržeb znamenat snížení odhadu růstu HDP za 4. čtvrtletí. Spotřebitelé dlouho zvyšovali útraty navzdory rostoucím nákladům, ale poslední data ukazují možné zpomalení. Případný trvalejší útlum by naznačoval riziko hlubšího ekonomického zpomalení. Capital Economics upozorňuje, že slabá spotřeba v prosinci spolu s očekávaným utlumením výdajů v lednu kvůli extrémnímu počasí povede ke znatelnému zpomalení spotřeby v 1. čtvrtletí.
Fed zatím nevidí důvod ke změně politiky. Představitelé Clevelandu a Dallasu zopakovali, že sazby mohou zůstat delší dobu stabilní, pokud data neukážou výrazné zhoršení trhu práce. Trh nyní počítá se setrváním sazeb na současném pásmu 3,5 až 3,75 % na březnovém zasedání. očekává letos 2 snížení sazeb o 25 bodů a potvrzuje cíle pro index S&P 500 na 7 300 bodů v červnu a 7 700 bodů v prosinci.
zároveň snížila doporučení pro technologický sektor na neutrální, protože se očekává zpomalení růstu kapitálových výdajů hyperscale firem a valuace hardwarových výrobců jsou již vysoké. Banka nicméně zdůraznila, že celková expozice na téma AI by měla zůstat strategickou součástí portfolií, protože investiční příležitosti přesahují rámec úzkého okruhu tradičních technologií.
Podle byl nedávný prudký propad softwarových firem přehnaný. Trh se podle nich přeorientoval na krátkodobé obavy o dopad AI na tradiční software, ale dlouhodobý potenciál zůstává robustní. uvedla, že po výrazném poklesu cen, pesimistickém sentimentu a stabilních fundamentech se zvyšuje pravděpodobnost odrazu. Americká ekonomika mezitím nadále vykazuje známky zlepšování, což potvrzuje růst cen mědi, lepší výkonnost malých firem a zlepšující se tržní šíře. Podle Truist Advisory Services se nacházíme v globálním býčím trhu, který se postupně rozšiřuje napříč sektory i regiony.
Z firemních zpráv zaujalo, že Alphabet si během 24 hodin půjčil téměř 32 miliard dolarů prostřednictvím emise dluhopisů. oznámila změny ve vedení globálního prodeje elektromobilů. a přistoupily na změny svých obchodů s aplikacemi podle požadavků britského antimonopolního úřadu. Meta spustila rozsáhlou reklamní kampaň zaměřenou na bezpečnost mladistvých. Paramount Skydance upravil svou nabídku na převzetí Warner Bros Discovery. Spotify přidal rekordní počet uživatelů. McDonald’s jmenoval do své správní rady šéfa automobilky . představil stabilnější výhled. a zveřejnily smíšené výsledky. Saks Global oznámil uzavření více než 10 % obchodů. Američtí regulátoři odmítli genovou terapii firmy Regenxbio. S&P Global propadl po slabém výhledu. posiluje díky lékům na rakovinu. pozastaví zpětný odkup akcií. oznámila další zpětný odkup. Stellantis zvažuje odchod ze společného podniku na baterie v USA. Ferrari oznámilo nové cíle pro rok 2026. Gucci překvapil silnými tržbami. TSMC vykázal silný růst lednových tržeb. Alibaba představila nový AI model pro robotiku.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: -0,36 %, NASDAQ 100: -0,59 % a Dow Jones : +0,11 %.