OpenClaw je další ChatGPT, vychvaluje Huang platformu pro autonomní AI agenty

18.03.2026 14:03
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Éra autonomních AI agentů, kteří dokážou samostatně plnit úkoly, plánovat a rozhodovat se, pomalu přichází. Aktuálním hitem je v tomto rostoucím odvětví open-source platforma OpenClaw, o níž šéf Nvidie Jensen Huang tvrdí, že je zásadním krokem vpřed v tom, jak lidé interagují s umělou inteligencí.

„Je to nyní největší, nejoblíbenější a nejúspěšnější open-source projekt v historii lidstva. Rozhodně to je další ChatGPT,“ řekl Huang v rozhovoru pro CNBC během každoroční konference Nvidie GTC v Kalifornii.

OpenClaw je open-source platforma pro autonomní AI agenty, která jde dál než tradiční chatboty. Místo odpovídání na otázky dokážou tito agenti plnit úkoly, rozhodovat se a podnikat akce s minimálním vstupem od uživatele.

Nvidia rychle zareagovala na prudký růst zájmu o OpenClaw, když v pondělí představila NemoClaw – enterprise verzi OpenClaw, jež je zkombinovaná se softwarem a nástroji Nvidie. Cílem je udělat tyto výkonné AI agenty bezpečné, škálovatelné a připravené pro reálné použití.

Huang tuto technologii popsal jako zásadní změnu, která může dramaticky rozšířit možnosti jednotlivců při práci s AI. „Jedním řádkem kódu si můžete vytvořit vlastního agenta. A potom mu prostě říct, aby udělal cokoliv,“ konstatoval.

Jako konkrétní příklad uvedl návrh kuchyně: pomocí krátkého zadání může AI agent OpenClaw studovat obrázky, naučit se designu a vytvářet návrhy a samostatně je vylepšovat. „Sám se naučí, jak navrhnout kuchyni. Vrátí se s návrhem a zamyslí se nad ním,“ popsal Huang schopnost systému.

Širší dopad podle 63letého CEO čipového giganta spočívá ve vylepšování schopností každého jedince. „Každý tesař se může stát architektem. Každý instalatér se stane architektem. Pozvedneme schopnosti každého,“ řekl pro CNBC.

I přes zmíněná pozitiva ale rychlý růst autonomních AI agentů vyvolává obavy ohledně bezpečnosti, soukromí a kontroly – zejména protože tyto systémy získávají schopnost jednat samostatně.

A právě zde Nvidia vidí podle Huanga svou roli. S NemoClaw staví ochranné prvky, jako je ochrana soukromí, nástroje pro dohled a enterprise bezpečnost, aby bylo možné AI agenty bezpečně nasadit ve velkém měřítku.

Vyřešení těchto rizik bude klíčové pro další vlnu adopce AI – takovou, kde agenti nejen asistují, ale jednají jménem člověka, uzavírá CNBC.

 

Čtěte více:

Goldman Sachs: Na softwaru přichází stabilizace, někteří lídři mohou svou pozici udržet
18.03.2026 6:44
Goldman Sachs: Na softwaru přichází stabilizace, někteří lídři mohou svou pozici udržet
Gabriela Borgesová z Goldman Sachs prezentovala na Youtube kanále této...
Objednávky za bilion dolarů a mnohem víc. Co všechno Huang na každoroční konferenci Nvidie odhalil?
17.03.2026 10:20
Objednávky za bilion dolarů a mnohem víc. Co všechno Huang na každoroční konferenci Nvidie odhalil?
Nvidia zahájila v pondělí v San Jose v Kalifornii svou každoroční konf...
AI agenti ženou Tencent nahoru a táhnou růst o desítky miliard dolarů
18.03.2026 10:29
AI agenti ženou Tencent nahoru a táhnou růst o desítky miliard dolarů
Tencent Holdings poslední loňský kvartál vykázal 13% nárůst čtvrtletní...


Kalendář událostí
ČasUdálost
13:30USA - PPI, y/y
15:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
19:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět