Průzkum BofA: Trhy ještě dna nedosáhly, sentiment zůstává opatrný

19.03.2026 6:03
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Přestože se americké akciové indexy tento týden zotavují, průzkum Bank of America mezi globálními portfolio manažery naznačuje, že trhy ještě nemusely dosáhnout dna korekce vyvolané válkou v?Íránu. Indikátor investorské důvěry sice výrazně klesl a sentiment je opatrnější, ale ostatní ukazatele nenaznačují paniku typickou pro minulá tržní minima. A je i možné, že žádné dno nepřijde...

I když se hlavní americké indexy tento týden zotavují, nejnovější průzkum Bank of America mezi globálními manažery fondů signalizuje, že jsme ještě nedosáhli dna ve výprodejích v rámci americko-íránské války, informuje CNBC.

Ukazatel investorské důvěry v průzkumu se posunul na 5,6 bodů v březnu z 8,2 bodů v únoru. Ten je vypočítáván z úrovní hotovosti, alokací do akcií a očekáváních globálního růstu mezi účastníky průzkumu. A indikátor býčího a medvědího trhu Bank of America v březnovém průzkumu byl 8,5 bodu, což je úroveň, která signalizuje, že investoři by měli spíše prodávat než nakupovat.

Bank of America Global Fund Manager Survey
Ukazatel BofA Nyní Den osvobození (duben 2025)  Ruský útok na Ukrajinu (únor 2022)  COVID-19 (březen 2020)  Snížení ratingu dluhopisů USA (srpen 2011) 
Hotovostní pozice 4,3% 4,8% 5,9% 5,9% 5,2%
Alokace do akcií 37% -17% 4% -27% -7%
Celosvětová tržní šíře 7% -77% -71% -100% -100%
Medvědí/býčí trh 8,5 3,4 1,8 0,0 0,0
Ačkoli stratég BofA Michael Hartnett v úterý napsal, že pokles nastal v době, kdy „býčí sentiment“ oslabil konflikt na Blízkém východě a obavy o sektor private credit, úrovně několika ukazatelů této banky jsou „daleko od ultramedvědích úrovní, které byly zaznamenány na nedávných velkých minimech pro akcie a úvěry“ v porovnání s jejich úrovněmi na minimech dosažených po „Dni osvobození“ prezidenta Donalda Trumpa, ruské invazi na Ukrajinu, Covidu-19 a snížení ratingu amerického dluhu v roce 2011.

37 % účastníků průzkumu je stále nadvážených v akciích. Ve třech z předchozích čtyř tržních minim přitom investoři akcie podvážili. A také hotovostní ukazatel je na 4,3 %, což je neutrální signál a výrazně pod 5 %, které banka určuje jako signál k nákupu. A také stále ještě nejsme v situaci, kdy by většina akcií padala. Naopak, pořád o něco více akcií roste a trh má lehce pozitivní šíři (+7 %), což je důležité, protože při skutečných tržních dnech bývá tento ukazatel obvykle silně negativní.

Na základě těchto údajů nemusí aktuální růst z tohoto týdne znamenat, že minima již bylo dosaženo. Důvodem, proč průzkum nenaznačuje příliš medvědí výhled, může být i to, že si účastníci stále myslí, že ekonomika a trhy dokážou vojenský konflikt přečkat.

Hartnett napsal, že ačkoli průzkum zjistil klesající výhled pro růst a rostoucí pro inflaci (spolu s klesajícími očekáváními snížení sazeb), nezměnilo to cyklický výhled účastníků. „Nikdo nestanovuje ceny v recesi…pravděpodobnost tvrdého přistání je pouze 5 % (oproti 46 % žádného a 44 % měkkého přistání),“ napsal.

 

Čtěte více:

Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš
02.03.2026 14:35
Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš
Eskalace na Blízkém východě nemění optimistický výhled pro americké ak...
S&P 500 testuje klíčové úrovně. Trh balancuje mezi odrazem a korekcí
04.03.2026 16:02
S&P 500 testuje klíčové úrovně. Trh balancuje mezi odrazem a korekcí
Americké akcie jsou od začátku konfliktu na Blízkém východě mimořádně ...
Wall Street stále věří americkým akciím. S&P 500 má podle ní prostor k dalšímu růstu
17.03.2026 6:09
Wall Street stále věří americkým akciím. S&P 500 má podle ní prostor k dalšímu růstu
Navzdory válce v Íránu, růstu cen ropy a slabšímu výkonu amerických a...


Váš názor
  • Přidat názor
    BofA
    19.03.2026 8:51

    To jsou komedianti. Trhy jsou 5% pod ATH a oni mluví o nějakém dnu.
    al321
