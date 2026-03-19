Průzkum BofA: Trhy ještě dna nedosáhly, sentiment zůstává opatrný

Přestože se americké akciové indexy tento týden zotavují, průzkum mezi globálními portfolio manažery naznačuje, že trhy ještě nemusely dosáhnout dna korekce vyvolané válkou v?Íránu. Indikátor investorské důvěry sice výrazně klesl a sentiment je opatrnější, ale ostatní ukazatele nenaznačují paniku typickou pro minulá tržní minima. A je i možné, že žádné dno nepřijde...
I když se hlavní americké indexy tento týden zotavují, nejnovější průzkum mezi globálními manažery fondů signalizuje, že jsme ještě nedosáhli dna ve výprodejích v rámci americko-íránské války, informuje CNBC.
Ukazatel investorské důvěry v průzkumu se posunul na 5,6 bodů v březnu z 8,2 bodů v únoru. Ten je vypočítáván z úrovní hotovosti, alokací do akcií a očekáváních globálního růstu mezi účastníky průzkumu. A indikátor býčího a medvědího trhu v březnovém průzkumu byl 8,5 bodu, což je úroveň, která signalizuje, že investoři by měli spíše prodávat než nakupovat.
Global Fund Manager Survey
|Hotovostní
pozice
|4,3%
|4,8%
|5,9%
|5,9%
|5,2%
|Alokace
do akcií
|37%
|-17%
|4%
|-27%
|-7%
|Celosvětová
tržní šíře
|7%
|-77%
|-71%
|-100%
|-100%
|Medvědí/býčí
trh
|8,5
|3,4
|1,8
|0,0
|0,0
Ačkoli stratég BofA Michael Hartnett v úterý napsal, že pokles nastal v době, kdy „býčí sentiment“ oslabil konflikt na Blízkém východě a obavy o sektor private credit, úrovně několika ukazatelů této banky jsou „daleko od ultramedvědích úrovní, které byly zaznamenány na nedávných velkých minimech pro akcie a úvěry“ v porovnání s jejich úrovněmi na minimech dosažených po „Dni osvobození“ prezidenta Donalda Trumpa, ruské invazi na Ukrajinu, Covidu-19 a snížení ratingu amerického dluhu v roce 2011.
37 % účastníků průzkumu je stále nadvážených v akciích. Ve třech z předchozích čtyř tržních minim přitom investoři akcie podvážili. A také hotovostní ukazatel je na 4,3 %, což je neutrální signál a výrazně pod 5 %, které banka určuje jako signál k nákupu. A také stále ještě nejsme v situaci, kdy by většina akcií padala. Naopak, pořád o něco více akcií roste a trh má lehce pozitivní šíři (+7 %), což je důležité, protože při skutečných tržních dnech bývá tento ukazatel obvykle silně negativní.
Na základě těchto údajů nemusí aktuální růst z tohoto týdne znamenat, že minima již bylo dosaženo. Důvodem, proč průzkum nenaznačuje příliš medvědí výhled, může být i to, že si účastníci stále myslí, že ekonomika a trhy dokážou vojenský konflikt přečkat.
Hartnett napsal, že ačkoli průzkum zjistil klesající výhled pro růst a rostoucí pro inflaci
(spolu s klesajícími očekáváními snížení sazeb), nezměnilo to cyklický výhled účastníků. „Nikdo nestanovuje ceny v recesi…pravděpodobnost tvrdého přistání je pouze 5 % (oproti 46 % žádného a 44 % měkkého přistání),“ napsal.