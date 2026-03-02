Hledat v komentářích

Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš

02.03.2026 14:35
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Eskalace na Blízkém východě nemění optimistický výhled pro americké akcie, říkají analytici Morgan Stanley za předpokladu, že růst cen ropy nebude prudký a trvalý.

Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
01.03.2026 19:36
Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
Útok USA a Izraele na íránské území zvýšil napětí pro globální finančn...
Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům
02.03.2026 9:36
Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům
Americké a izraelské útoky na Írán vyhnaly v pondělí ráno ceny ropy p...
Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci
02.03.2026 9:47
Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci
Americko-izraelské útoky na Írán vystupňovaly geopolitické napětí a pr...
ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
02.03.2026 15:38
ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
Útoky Spojených států a Izraele na Írán se dostávají do třetího dne a ...
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
02.03.2026 15:59
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
Začátek týdne ovládá eskalace konfliktu na Blízkém východě. Útok USA a...


02.03.2026
16:00Tatry mountain resorts, a.s.: Výroční zpráva společnosti
15:59PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ  
15:38ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
14:35Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš  
14:12CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
13:20Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?  
13:15Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?
10:55Český zpracovatelský průmysl se přehoupl do růstu, prostředí pro poptávku ale zůstává náročné
9:47Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci
9:36Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům  
9:16Rozbřesk: Chaos na Blízkém východě může v případě delšího trvání výrazně zasáhnout globální ekonomiku
8:42Eskalace na Blízkém východě stahuje akcie dolů, bezpečná aktiva letí vzhůru a Pentagonem se rozešel s Anthropic  
01.03.2026
19:36Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
14:57Stiglitz o clech, podkopávání důvěry v instituce a dopadu AI na inflaci
8:53Údery na Írán: Potvrzena smrt Chameneího, doprava v Hormuzském průlivu stojí. Ropa za sto dolarů?
8:49Víkendář: Bitcoin je už jen pro staré?
28.02.2026
20:16Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán, ten odpovídá. Přinášíme dosavadní souhrn
14:26Roubini: Růst půjde prudce nahoru, ale rostoucí nezaměstnanost bude třeba řešit větším přerozdělováním
8:47Víkendář: Neroste hodnota zlata, ale klesá hodnota dolaru?
27.02.2026
22:00Americké akciové indexy uzavírají týden mírným poklesem  

