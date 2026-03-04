Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
S&P 500 testuje klíčové úrovně. Trh balancuje mezi odrazem a korekcí

S&P 500 testuje klíčové úrovně. Trh balancuje mezi odrazem a korekcí

04.03.2026 16:02
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Americké akcie jsou od začátku konfliktu na Blízkém východě mimořádně volatilní. Dvakrát po sobě otevřely hluboko v minusu, ale stejně rychle našly kupce, kteří poklesů využily, píše Bloomberg.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Americká „blbá nálada“, fundament a technická analýza
16.12.2025 17:10
Americká „blbá nálada“, fundament a technická analýza
O tzv. akciovém fundamentu tu píšu poměrně často. V podstatě vůbec pak...
Evropa na steroidech. Index Stoxx 600 je překoupený, investoři však zůstávají klidní
16.01.2026 10:08
Evropa na steroidech. Index Stoxx 600 je překoupený, investoři však zůstávají klidní
Evropské akcie po loňském raketovém růstu míří podle technického ukaza...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
04.03.2026
17:48Apple zlevňuje vstup do svého ekosystému. Nový MacBook Neo může změnit pravidla hry
17:43Na povrchu se zase tolik měnit nemusí, ale pod ním se to úplně převrátilo
17:06Lodní doprava Hormuzským průlivem se kvůli válce snížila o 90 procent
16:02S&P 500 testuje klíčové úrovně. Trh balancuje mezi odrazem a korekcí  
15:04Skupina CSG a Eurenco postaví na Slovensku továrnu na náplně do munice
14:20Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
12:37AI dokáže předvídat 70 procent rozhodnutí správců aktiv, hodnota se ale skrývá ve zbytku
11:34Trhy přestávají panikařit kvůli Íránu a dopoledne se zvedají, napětí zůstává  
11:18Nejhorší den za půl století. Jihokorejský akciový index se propadl o 12 procent
11:10Slušný výhled, ale stejně pod odhady. Bayer nadále svazují soudy v USA
10:38Česká inflace poklesla kvůli potravinám
10:00Adidas zklamal výhledem. Akcie padají, investoři zůstávají nervózní
8:56Rozbřesk: Sníží NBP sazby v době, kdy ropa a plyn letí vzhůru a zlotý slábne?
8:45Asie v panice, ropa dál roste a private credit pod tlakem. Evropské futures v zeleném!  
8:30Trump: Španělsko je hrozné, ukončím veškerý obchod. Zajistíme ochranu plavidel v Hormuzu
6:04Jefferies: Akciové firmy, které by mohla nahradit AI
03.03.2026
22:21Wall Street i v úterý pod tlakem dění v Íránu  
17:44Dopad AI na sazby a následně na akcie
16:34Stablecoiny jako riziko pro euro? ECB vidí hrozbu importu dolarových podmínek
16:26Warsh má před sebou těžkou zkoušku. Ekonomika i Fed jdou proti jeho vizi  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
2:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - CPI, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM ve službách
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět