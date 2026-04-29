Meta pokračuje v navyšování kapitálových výdajů na AI. Akcie jdou po výsledcích do záporu

29.04.2026 22:50
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

 

Čísla hospodaření za první kvartál oznámila ve středu večer také Meta Platforms. Ačkoliv provozovatel sociálních sítí Instagram či Facebook překonal odhady Wall Street, tak svým dalším výrazným navýšením kapitálových výdajů na rozvoj umělé inteligence investory znervózněl, protože akcie společnosti v bezprostřední reakci v aftermarketu reagovaly poklesem o více než pět procent.

O hlavní headline se Meta postarala oznámením, že v letošním fiskálním roce počítá s kapitálovými výdaji mezi 125–145 mld. USD, což je navýšení zhruba o sedm procent oproti předchozímu plánu v rozmezí 115–135 mld. USD. Technologický gigant tak dál sází na agresivní tempo investic v závodě o vývoj stále pokročilejších AI systémů.

Podle finanční ředitelky Susan Li stojí za navýšením výdajů především vyšší ceny komponent a dodatečné náklady spojené s výstavbou a provozem datových center.

Samotný šéf podniku Mark Zuckerberg již dříve avizoval, že Meta plánuje do konce dekády investovat do AI infrastruktury stovky miliard dolarů. Tento záměr se přitom dále prodražuje v důsledku nedostatku paměťových čipů, který vedl k výraznému růstu cen, píše agentura Bloomberg a připomíná, že Meta v posledních měsících uzavřela rozsáhlé miliardové kontrakty s Nvidií, AMD a Broadcomem na dodávkách čipů a dalšího hardwaru a zároveň buduje několik řadu datacenter na podporu svých AI aktivit.

Hospodaření firmy za první čtvrtletí jinak bylo silné. Meta vykázala čistý zisk 26,8 miliardy dolarů, do kterého se promítl jednorázový, nepeněžní daňový přínos ve výši osmi miliard dolarů související s implementací nové americké daňové legislativy schválené v červenci. Analytici přitom v průměru očekávali neupravený čistý zisk kolem 17,2 miliardy dolarů a s tímto daňovým efektem nepočítali, uvádí Bloomberg.

Tržby ve sledovaném období dosáhly 56,3 miliardy dolarů (+33 % y/y) a rovněž překonaly odhady Wall Street, které se pohybovaly kolem 55,51 mld. USD. Pro aktuální čtvrtletí Meta odhaduje tržby v rozmezí 58 až 61 mld. USD, což je přibližně v souladu s konsenzem trhu.

Aby firma částečně vykompenzovala rostoucí náklady na AI, přistupuje k dalším úsporným opatřením. V interním memorandu minulý týden informovala zaměstnance o plánovaném propouštění a zároveň oznámila, že neobsadí zhruba 6 000 otevřených pozic. Cílem je zvýšit efektivitu a uvolnit zdroje pro strategické investice.

 

Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět