Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Alphabet překonal očekávání. Silný růst cloudu vyhání akcie vzhůru

29.04.2026 22:30
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Alphabet hlásí za letošní první kvartál překonání odhadů Wall Street jak na úrovni zisku, tak i tržeb. Klíčovým růst cloudových služeb se opět ukázal jako velice silný, a to investoři v bezprostřední reakci oceňují, neboť akcie míří v aftermarketu vzhůru téměř o čtyři procenta.

Alphabet vykázal v prvním čtvrtletí tržby ve výši 109,9 miliardy dolarů, což bylo meziročně o 22 procent více. Konsenzus trhu byl téměř o tři miliardy níže. Nad očekávání dobře dopadl i zisk na akcii, který činil 5,11 USD, zatímco trh počítal s 2,63 USD.

Ostře sledovaná cloudová divize Google Cloud také doručila silná čísla, když meziročně vzrostla o působivých 63 procent a vygenerovala 20,03 mld. USD při očekávání analytiků 18,4 mld. USD.

Obrovský růst eviduje také Gemini Enterprise, kde došlo mezikvartálně k 40procentnímu nárůstu platících měsíčních aktivních uživatelů.

Hlavním zdrojem příjmů pak zůstává reklamní byznys Googlu, kde tržby dosáhly 77,25 mld. USD oproti očekáváným 76,2 mld. USD. Jen YouTube přinesl z reklam na tržbách bezmála deset miliard.

Společnost zároveň oznámila (stejně jako Meta) mírné navýšení letošních kapitálových výdajů - nově očekává, že vynaloží 180-190 mld. USD, zatímco předtím to bylo 175-185 mld. USD.

Výsledky přicházejí krátce po konferenci Google Cloud Next 2026, kde firma představila několik zásadních kroků v oblasti umělé inteligence jako například nové vlastní AI čipy TPU 8t a TPU 8i, které mají posílit technologickou nezávislost a konkurenceschopnost společnosti v oblasti výpočetního výkonu, píše server Yahoo Finance.

Na začátku měsíce Alphabet rovněž informoval o dohodě s AI startupem, v jejímž rámci poskytne Anthropicu výpočetní kapacitu v řádu několika gigawattů postavenou na čipech TPU. První dodávky těchto procesorů by měly být uvedeny do provozu v příštím roce.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět