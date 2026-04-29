Alphabet překonal očekávání. Silný růst cloudu vyhání akcie vzhůru

Alphabet hlásí za letošní první kvartál překonání odhadů Wall Street jak na úrovni zisku, tak i tržeb. Klíčovým růst cloudových služeb se opět ukázal jako velice silný, a to investoři v bezprostřední reakci oceňují, neboť akcie míří v aftermarketu vzhůru téměř o čtyři procenta.
Alphabet vykázal v prvním čtvrtletí tržby ve výši 109,9 miliardy dolarů, což bylo meziročně o 22 procent více. Konsenzus trhu byl téměř o tři miliardy níže. Nad očekávání dobře dopadl i zisk na akcii, který činil 5,11 USD, zatímco trh počítal s 2,63 USD.
Ostře sledovaná cloudová divize Google Cloud také doručila silná čísla, když meziročně vzrostla o působivých 63 procent a vygenerovala 20,03 mld. USD při očekávání analytiků 18,4 mld. USD.
Obrovský růst eviduje také Gemini Enterprise, kde došlo mezikvartálně k 40procentnímu nárůstu platících měsíčních aktivních uživatelů.
Hlavním zdrojem příjmů pak zůstává reklamní byznys Googlu, kde tržby dosáhly 77,25 mld. USD oproti očekáváným 76,2 mld. USD. Jen YouTube přinesl z reklam na tržbách bezmála deset miliard.
Společnost zároveň oznámila (stejně jako Meta) mírné navýšení letošních kapitálových výdajů - nově očekává, že vynaloží 180-190 mld. USD, zatímco předtím to bylo 175-185 mld. USD.
Výsledky přicházejí krátce po konferenci Google Cloud Next 2026, kde firma představila několik zásadních kroků v oblasti umělé inteligence jako například nové vlastní AI čipy TPU 8t a TPU 8i, které mají posílit technologickou nezávislost a konkurenceschopnost společnosti v oblasti výpočetního výkonu, píše server Yahoo Finance.
Na začátku měsíce Alphabet rovněž informoval o dohodě s AI startupem, v jejímž rámci poskytne Anthropicu výpočetní kapacitu v řádu několika gigawattů postavenou na čipech TPU. První dodávky těchto procesorů by měly být uvedeny do provozu v příštím roce.