Nový šéf Berkshire Hathaway Greg Abel se představil investorům. Slíbil stabilitu a čeká na příležitosti

04.05.2026 10:49
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Nový šéf investičního konglomerátu Berkshire Hathaway Greg Abel se v sobotu poprvé postavil před akcionáře v roli generálního ředitele. Na výročním setkání v Omaze nejprve vzdal hold Warrenu Buffettovi a poté vzkázal, že firma zůstane i po odchodu svého legendárního zakladatele pevně zakotvena ve svých tradičních hodnotách. Souhrn z jeho vystoupení dal dohromady server Wall Street Journal (WSJ).

Abel zdůraznil, že kultura, kterou Buffett v podniku desítky let budoval, se měnit nebude. Investorům představil přehled hlavních aktivit skupiny – od pojišťovnictví přes železnice až po energetiku – a naznačil, kde vidí nové příležitosti, včetně využití umělé inteligence.

Berkshire, jež sedí na rekordní hotovosti 381,1 miliardy dolarů, má vytipovaný užší seznam firem, které by mohla koupit, ať už částečně nebo celé. Klíčová však zůstává cena. „Na trzích dojde k nerovnováhám, které nám umožní jednat,“ citoval WSJ Abelova slova.

I přes zachování kontinuity už ale Abel začal prosazovat dílčí změny: povýšil manažery, kteří s ním dlouhodobě spolupracovali, a posílil aktivity společnosti v Japonsku. Přesto Wall Street zatím zcela nepřesvědčil. Akcie Berkshire třídy A od loňského maxima, dosaženého těsně před oznámením Buffettova odchodu do důchodu, totiž klesly o zhruba 12 procent a zaostaly tak za indexem S&P 500.

Výsledky za první čtvrtletí, tedy první celé období pod Abelovým vedením, však byly silné. Čistý zisk se více než zdvojnásobil na 10,11 miliardy dolarů, tedy 7 027 USD na akcii třídy A, oproti 4,6 mld. USD (3 200 USD na akcii) před rokem. Společnost byla již 14. čtvrtletí v řadě čistým prodejcem akcií, když prodala cenné papíry za 24,1 mld. USD, zatímco nakoupila za 15,9 mld. USD.

Co se týče populárního buzzwordu – umělá inteligence – tak k té Abel uvedl, že už se začíná využívat například v železniční společnosti BNSF. „Nebudeme dělat AI jen proto, abychom dělali AI. Používáme ji tam, kde pomáhá řešit konkrétní logické problémy,“ vysvětlil.

Portfolio Berkshire o hodnotě 288 miliard dolarů je rozsáhlé, přičemž největší pozice tvoří společnosti American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola a Chevron. „Portfolio průběžně vyhodnocujeme, ale jsme s ním velmi spokojeni,“ řekl Abel s tím, že možné nové investice stále konzultuje s Buffettem.

Při příchodu Buffetta do sálu, který se usadil v první řadě, publikum hlasitě tleskalo. Další ovace následovaly ve chvíli, kdy Abel upozornil na obří dres s nápisem „Buffett“, vyvěšený pod střechou haly vedle dresu dlouholetého Buffettova partnera Charlieho Mungera, jenž zemřel v roce 2023.

„Dnes to není moje show. Greg dělá všechno, co jsem dělal já – a ještě víc. A ve všech ohledech lépe. Je to ten správný člověk,“ ujistil 95letý Buffett.

WSJ dodal, že letošní účast byla slabší než v předchozích letech. Během Abelovy zhruba půlhodinové prezentace o klíčových byznysech Berkshire, která se protáhla nad plánovaný čas, bylo vidět, že část akcionářů halu opouští. Abel k tomu žertovně poznamenal, že když Buffett loni oznámil odchod, napadlo ho, kdo kromě rodiny a členů představenstva vlastně na další setkání dorazí.


04.05.2026
16:46PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní  
16:34Umění odhadovat akciové trendy
16:29Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %
15:35Bitcoin překročil 80 tisíc dolarů. Poprvé od ledna
14:02Akciové trhy opět táhne jen hrstka titulů. Extrémně úzká rally zvyšuje šance na korekci  
13:14Dánsko pozastavuje rozšiřování datových center kvůli přetížení sítě
12:11Akcie začínají týden smíšeně po dobrých výsledcích a další falešné naději kolem Íránu  
10:49Nový šéf Berkshire Hathaway Greg Abel se představil investorům. Slíbil stabilitu a čeká na příležitosti
9:28Rozbřesk: Česká ekonomika klopýtla, Írán za to ale zatím nemůže
9:15Král meme akcií má nový cíl. GameStop navrhl koupi eBay za 56 miliard dolarů
9:15Primoco hlásí nejlepší první kvartál v historii. Tržby přesáhly 100 milionů
8:38Trump chce doprovázet lodě v Hormuzu, GameStop chce koupit eBay, v Londýně je dnes zavřeno  
6:08Míří Elon Musk k vytvoření Berkshire Hathaway umělé inteligence?
03.05.2026
9:22Víkendář: Proč některé země nedokázaly to, co USA a Anglie?
02.05.2026
9:10Víkendář: Brazilská stagnace a brzda ze strany otroctví
01.05.2026
22:01Akcie na maximech, ropa oslabila díky naději na dohodu USA s Íránem  
18:59Cla zpět na scéně. Trump oznámil 25 procent na dovoz aut z EU
17:33K novým akciovým rekordům výrazně pomáhá i nízká cena za riziko
16:15Bill Ackman k akciím: Existuje mnoho důvodů k optimismu
14:47Perly týdne: OpenAI měla být součástí Tesly a Powell zůstává ve vedení Fedu

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00HU - PMI v průmyslu
9:30CZ - PMI v průmyslu
9:55DE - PMI v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět