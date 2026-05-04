Nový šéf Berkshire Hathaway Greg Abel se představil investorům. Slíbil stabilitu a čeká na příležitosti

Nový šéf investičního konglomerátu Greg Abel se v sobotu poprvé postavil před akcionáře v roli generálního ředitele. Na výročním setkání v Omaze nejprve vzdal hold Warrenu Buffettovi a poté vzkázal, že firma zůstane i po odchodu svého legendárního zakladatele pevně zakotvena ve svých tradičních hodnotách. Souhrn z jeho vystoupení dal dohromady server Wall Street Journal (WSJ).
Abel zdůraznil, že kultura, kterou Buffett v podniku desítky let budoval, se měnit nebude. Investorům představil přehled hlavních aktivit skupiny – od pojišťovnictví přes železnice až po energetiku – a naznačil, kde vidí nové příležitosti, včetně využití umělé inteligence.
Berkshire, jež sedí na rekordní hotovosti 381,1 miliardy dolarů, má vytipovaný užší seznam firem, které by mohla koupit, ať už částečně nebo celé. Klíčová však zůstává cena. „Na trzích dojde k nerovnováhám, které nám umožní jednat,“ citoval WSJ Abelova slova.
I přes zachování kontinuity už ale Abel začal prosazovat dílčí změny: povýšil manažery, kteří s ním dlouhodobě spolupracovali, a posílil aktivity společnosti v Japonsku. Přesto Wall Street zatím zcela nepřesvědčil. Akcie Berkshire třídy A od loňského maxima, dosaženého těsně před oznámením Buffettova odchodu do důchodu, totiž klesly o zhruba 12 procent a zaostaly tak za indexem S&P 500.
Výsledky za první čtvrtletí, tedy první celé období pod Abelovým vedením, však byly silné. Čistý zisk se více než zdvojnásobil na 10,11 miliardy dolarů, tedy 7 027 USD na akcii třídy A, oproti 4,6 mld. USD (3 200 USD na akcii) před rokem. Společnost byla již 14. čtvrtletí v řadě čistým prodejcem akcií, když prodala cenné papíry za 24,1 mld. USD, zatímco nakoupila za 15,9 mld. USD.
Co se týče populárního buzzwordu – umělá inteligence – tak k té Abel uvedl, že už se začíná využívat například v železniční společnosti BNSF. „Nebudeme dělat AI jen proto, abychom dělali AI. Používáme ji tam, kde pomáhá řešit konkrétní logické problémy,“ vysvětlil.
Portfolio Berkshire o hodnotě 288 miliard dolarů je rozsáhlé, přičemž největší pozice tvoří společnosti , , , a . „Portfolio průběžně vyhodnocujeme, ale jsme s ním velmi spokojeni,“ řekl Abel s tím, že možné nové investice stále konzultuje s Buffettem.
Při příchodu Buffetta do sálu, který se usadil v první řadě, publikum hlasitě tleskalo. Další ovace následovaly ve chvíli, kdy Abel upozornil na obří dres s nápisem „Buffett“, vyvěšený pod střechou haly vedle dresu dlouholetého Buffettova partnera Charlieho Mungera, jenž zemřel v roce 2023.
„Dnes to není moje show. Greg dělá všechno, co jsem dělal já – a ještě víc. A ve všech ohledech lépe. Je to ten správný člověk,“ ujistil 95letý Buffett.
WSJ dodal, že letošní účast byla slabší než v předchozích letech. Během Abelovy zhruba půlhodinové prezentace o klíčových byznysech Berkshire, která se protáhla nad plánovaný čas, bylo vidět, že část akcionářů halu opouští. Abel k tomu žertovně poznamenal, že když Buffett loni oznámil odchod, napadlo ho, kdo kromě rodiny a členů představenstva vlastně na další setkání dorazí.