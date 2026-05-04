Akcie začínají týden smíšeně po dobrých výsledcích a další falešné naději kolem Íránu

04.05.2026 12:11
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Výsledková sezóna pokračuje velmi dobře a téma AI zůstává silné. To je momentálně podstatné pro akciové trhy, které upírají svou pozornost především tímto směrem. Na druhé straně pak stojí zamrzlý konflikt na Blízkém východě, který ovšem pro akcie už asi měsíc nepředstavuje problém. Velkou roli v tom hraje neustálý přísun zpráv skrze média, udržující naději na brzké řešení.

Realita bohužel k rychlému řešení nesměřuje, a naopak se kumulují problémy spojené s drahými energiemi. Mezi USA a Íránem probíhá kolečko návrhů na mírovou dohodu a jejich odmítání. Nahodilá komunikace prezidenta Donalda Trumpa ve výsledku neukazuje skutečný stav věcí. A poslední oznámení kolem eskortování lodí ven z Perského zálivu je podle nás jen falešnou nadějí.

Není totiž jasné, jak vlastně má americká asistence vypadat. Námořnictvo se má do celé akce vložit, ovšem nevypadá to na klasickou eskortu lodí skrz průliv. Mohlo by jít spíše o vzdálenou podporu, navádění či dozor ze vzduchu. Poslat vlastní lodě do průlivu by pro USA bylo moc velké riziko, navíc i klasická eskorta by mohla ze Zálivu vyvést jen velmi malý počet lodí denně.

Během pondělního dopoledne se v Německu obchoduje lehce v plusu, index DAX je +0,4 %. Naproti tomu CAC40 ztrácí půl procenta, AEX je na červené nule a v Londýně se dnes neobchoduje. Americké futures pak naznačují mírný růst při startu obchodování. Ropa se drží kolem 110 dolarů, zlato klesá pod 4600 USD. Evropské dluhopisové výnosy o pár bodů korigují čtvrteční pokles. Eurodolar je skoro beze změny.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:11 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3922 0.0712 24.4004 24.3583
CZK/USD 20.8480 0.4650 20.8550 20.7515
HUF/EUR 364.3108 0.3709 364.5683 361.6305
PLN/EUR 4.2603 0.2994 4.2605 4.2439
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9924 -0.3769 8.0182 7.9905
JPY/EUR 183.8310 -0.0413 184.4206 182.8836
JPY/USD 157.1185 0.1297 157.2350 155.7150
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8643 -0.0994 0.8645 0.8629
CHF/EUR 0.9173 0.0867 0.9179 0.9155
NOK/EUR 10.8412 -0.4815 10.9009 10.8413
SEK/EUR 10.8495 0.4356 10.8526 10.7989
USD/EUR 1.1699 -0.1775 1.1740 1.1699
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3937 0.3420 1.3941 1.3848
CAD/USD 1.3611 0.1689 1.3616 1.3582
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Víkendář: Brazilská stagnace a brzda ze strany otroctví
02.05.2026 9:10
Víkendář: Brazilská stagnace a brzda ze strany otroctví
Ve své době se hodně hovořilo o skupině zemí BRIC. Tedy o Brazílii, Ru...
Víkendář: Proč některé země nedokázaly to, co USA a Anglie?
03.05.2026 9:22
Víkendář: Proč některé země nedokázaly to, co USA a Anglie?
Proč některé země dokázaly nastoupit na trajektorii udržitelného růstu...
Král meme akcií má nový cíl. GameStop navrhl koupi eBay za 56 miliard dolarů
04.05.2026 9:15
Král meme akcií má nový cíl. GameStop navrhl koupi eBay za 56 miliard dolarů
Americký prodejce videoher GameStop přišel s jednou z?nejodvážnějších ...


