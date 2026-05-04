Akcie začínají týden smíšeně po dobrých výsledcích a další falešné naději kolem Íránu

Výsledková sezóna pokračuje velmi dobře a téma AI zůstává silné. To je momentálně podstatné pro akciové trhy, které upírají svou pozornost především tímto směrem. Na druhé straně pak stojí zamrzlý konflikt na Blízkém východě, který ovšem pro akcie už asi měsíc nepředstavuje problém. Velkou roli v tom hraje neustálý přísun zpráv skrze média, udržující naději na brzké řešení.
Realita bohužel k rychlému řešení nesměřuje, a naopak se kumulují problémy spojené s drahými energiemi. Mezi USA a Íránem probíhá kolečko návrhů na mírovou dohodu a jejich odmítání. Nahodilá komunikace prezidenta Donalda Trumpa ve výsledku neukazuje skutečný stav věcí. A poslední oznámení kolem eskortování lodí ven z Perského zálivu je podle nás jen falešnou nadějí.
Není totiž jasné, jak vlastně má americká asistence vypadat. Námořnictvo se má do celé akce vložit, ovšem nevypadá to na klasickou eskortu lodí skrz průliv. Mohlo by jít spíše o vzdálenou podporu, navádění či dozor ze vzduchu. Poslat vlastní lodě do průlivu by pro USA bylo moc velké riziko, navíc i klasická eskorta by mohla ze Zálivu vyvést jen velmi malý počet lodí denně.
Během pondělního dopoledne se v Německu obchoduje lehce v plusu, index DAX je +0,4 %. Naproti tomu CAC40 ztrácí půl procenta, AEX je na červené nule a v Londýně se dnes neobchoduje. Americké futures pak naznačují mírný růst při startu obchodování. Ropa se drží kolem 110 dolarů, zlato klesá pod 4600 USD. Evropské dluhopisové výnosy o pár bodů korigují čtvrteční pokles. Eurodolar je skoro beze změny.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:11 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3922
|0.0712
|24.4004
|24.3583
|CZK/USD
|20.8480
|0.4650
|20.8550
|20.7515
|HUF/EUR
|364.3108
|0.3709
|364.5683
|361.6305
|PLN/EUR
|4.2603
|0.2994
|4.2605
|4.2439
|CNY/EUR
|7.9924
|-0.3769
|8.0182
|7.9905
|JPY/EUR
|183.8310
|-0.0413
|184.4206
|182.8836
|JPY/USD
|157.1185
|0.1297
|157.2350
|155.7150
|GBP/EUR
|0.8643
|-0.0994
|0.8645
|0.8629
|CHF/EUR
|0.9173
|0.0867
|0.9179
|0.9155
|NOK/EUR
|10.8412
|-0.4815
|10.9009
|10.8413
|SEK/EUR
|10.8495
|0.4356
|10.8526
|10.7989
| USD/EUR
|1.1699
|-0.1775
|1.1740
|1.1699
|AUD/USD
|1.3937
|0.3420
|1.3941
|1.3848
|CAD/USD
|1.3611
|0.1689
|1.3616
|1.3582