Primoco hlásí nejlepší první kvartál v historii. Tržby přesáhly 100 milionů

Primoco UAV dosáhlo nejlepšího prvního čtvrtletí ve své historii. Tržby českého výrobce bezpilotních letadel vzrostly na 100,5 milionu korun z loňských 939 tisíc korun, zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) dosáhl 59 milionů Kč, zatímco loni skončila firma ve ztrátě 14,6 milionu Kč. Společnost navíc pro letošek disponuje silným backlogem: 30 letounů v hodnotě 850 milionů Kč.
„Výsledky prvního kvartálu byly podpořeny zejména realizací kontraktů z předchozího období a novými zakázkami, včetně dodávky bezpilotního řešení pro španělskou civilní stráž Guardia Civil,“ uvedla firma v tiskové zprávě s tím, že nadále pokračuje ve výrobě a dodávkách letounů Primoco One 150 uzavřených v loňském roce.
Primoco také pokračuje ve svých klíčových rozvojových projektech. Na letišti v Písku-Krašovicích dokončuje nové výcvikové středisko profesionálních pilotů bezpilotních letounů (ATO) a moderní hangár, přičemž k otevření by mělo dojít už příští měsíc.
Firma v dubnu navíc získala stavební povolení pro nový výrobní závod v Písku s plánovanou investicí 600 milionů korun. Dokončen by měl být do roku 2028 a výrobní kapacita je plánována až na 300 letounů ročně, což představuje pětinásobek současné úrovně.
Vývoj nových technologií pak Primoco soustředí zejména do oblastí „umělé inteligence, signal intelligence a pokročilých zbraňových systémů, které dále rozšiřují schopnosti bezpilotní platformy Primoco One 150 a jejich využití v civilním i obranném sektoru“, dodala společnost, s jejímiž akciemi so obchoduje na Prime Market pražské burzy.