OpenAI nesplnila dílčí cíle a stáhla dolů akcie svých partnerů

Akcie partnerů OpenAI (SoftBank, Oracle) se dostaly pod tlak poté, co deník Wall Street Journal (WSJ) upozornil, že AI startup v letošním roce nenaplnil některé své cíle v oblasti tržeb a získávání nových uživatelů. Zpráva opět probudila v investorech obavy z toho, zda technologičtí giganti skutečně dodrží své plánované masivní utrácení do vývoje AI infrastruktury.
Nejvýraznější reakce byla patrná v Japonsku, kde akcie SoftBank odepsaly během úterního obchodování až 11 procent. V červených číslech se ale v premarketu nachází také americké společnosti jako například (-7 %), CoreWeave (-7 %) či AMD (-5,5 %).
Přestože OpenAI spolupracuje s desítkami firem, trhy se tradičně soustředí jen na omezený okruh klíčových partnerů, mezi které patří vedle již zmíněných také například nebo . Tyto společnosti investoři vnímají jako nepřímou sázku na vývoj firmy stojící za ChatGPT.
Investoři nyní bedlivě sledují, zda technologické společnosti dodrží dříve oznámené plány na rozsáhlé kapitálové výdaje do datových center, čipů a cloudové infrastruktury pro AI. Právě tyto investice jsou považovány za základ dalšího růstu celého sektoru.
„To je přesně to, co trh potřebuje vidět, aby narativ umělé inteligence zůstal neporušený. Detail spočívá v křehkosti: jakýkoliv náznak zpomalení výdajů by byl pro ekosystém vnímán negativně, zatímco prudké zvýšení by pravděpodobně vyvolalo otázky ohledně návratnosti a udržitelnosti,“ řekla Bloombergu Amanda Lyonsová, vedoucí výzkumu ve společnosti Energy Group Capital.
Výkonnost akcií firem spojovaných s OpenAI v posledních měsících zaostává za konkurencí. Od konce roku 2024 si tento koš titulů připsal zhruba 75 procent, zatímco podobně vymezená skupina společností navázaných na konkurenční Alphabet zaznamenala růst přesahující 300 procent.
OpenAI letos podle informací WSJ nesplnila několik měsíčních prodejních cílů, a to mimo jiné kvůli rostoucí konkurenci ze strany Anthropicu, který posiluje zejména v oblasti programování a podnikových aplikací. Změna nálady kolem OpenAI se přitom začala projevovat už na podzim loňského roku, kdy se silné odezvy dočkaly nové verze modelů od Googlu a Claude od Anthropicu, připomíná Bloomberg.
„Růst OpenAI byl od uvedení ChatGPT mimořádný, ale konkurence dnes postupuje z obou stran,“ zhodnotila situaci Anna Macdonaldová, vedoucí investiční strategie ve společnosti Hargreaves Lansdown.