Míří Elon Musk k vytvoření Berkshire Hathaway umělé inteligence?

Ross Gerber, ředitel Gerber Kawasaki si myslí, že měla „slušné čtvrtletí“ a celkově zveřejněná čísla překonávají jeho vlastní očekávání. To investor uvedl k posledním čtvrtletním výsledkům na The Information. Dodal, že když se ale do úvahy vezmou i odměny Elona Muska, které jsou „masivní“, a čísla zveřejněná v jiných účetních standardech, pak „Tesla v tuhle chvíli v podstatě není zisková“.
Gerber si myslí, že zveřejněná čísla jsou ovlivněna celou řadou různých úprav a položek, které snižují jejich vypovídající schopnost. Čeká tak na to, jaké budou další informace, ale na druhou stranu je celkem zřejmá jedna věc. Současný byznys není a nebude ziskový, o čemž podle experta hovořil i Elon Musk. Firma totiž mohutně investuje do oblastí, které jsou podle Muska pro ni budoucností.
Podle investora Musk během konference ke zveřejnění výsledků hovoří podle toho, jakou má právě náladu. Gerber mu kvůli tomu podle svých slov před řadou let psal email, ve kterém jej nabádal, aby své chování změnil a Musk to podle něj v té době udělal. Pak přišly roky, kdy cena akcie stoupala na úroveň 400 dolarů. „Následně se Musk rozhodl, že už je příliš dobře a koupil Twitter.“ Celkově na sebe Musk podle experta vyvíjí příliš velký tlak a pouští se do řady obrovských projektů. Žádný člověk ale není schopen „absorbovat odpovídající stres, i on je pouze člověk.“
Gerber jmenoval řadu projektů, kterým se šéf Tesly věnuje, včetně plánů uvést na akciový trh akcie SpaceX. „Je to šílené… Je tu příliš mnoho věcí, ale na žádnou z nich se Musk nezaměřuje dostatečně.“ K tomu dodal, že Muska zajímá dlouhodobý vývoj a má vize, kterým se většina lidí nevěnuje. Buduje tak výrobní kapacity založené na jeho představách o tom, po čem bude poptávka a čeho bude nedostatek. Jenže komplikace je podle Gerbera v tom, že to vše dohromady vyžaduje obrovské výdaje. „Neříkám, že se mýlí, ale pokud to nevyjde, bude to Titanik.“
Podle Gerbera by dávalo smysl, kdyby se SpaceX spojila s Teslou. Mimo jiné proto, že experti z první společnosti pracují i na projektech humanoidních robotů. Pokud by ke spojení nakonec došlo, jednalo by se pak o společnost, která je sázkou na řadu AI projektů. „Taková umělé inteligence.“ Musk podle experta není člověkem, který by se pokoušel zajistit se proti nevítanému vývoji. Třeba tím, že by v případě neúspěchu SpaceX držel Teslu stranou. Podle Gerbera naopak Musk sází vše na to, čemu věří, což sebou nese i rizika.