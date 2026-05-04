Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Míří Elon Musk k vytvoření Berkshire Hathaway umělé inteligence?

Míří Elon Musk k vytvoření Berkshire Hathaway umělé inteligence?

04.05.2026 6:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Ross Gerber, ředitel Gerber Kawasaki si myslí, že Tesla měla „slušné čtvrtletí“ a celkově zveřejněná čísla překonávají jeho vlastní očekávání. To investor uvedl k posledním čtvrtletním výsledkům na The Information. Dodal, že když se ale do úvahy vezmou i odměny Elona Muska, které jsou „masivní“, a čísla zveřejněná v jiných účetních standardech, pak „Tesla v tuhle chvíli v podstatě není zisková“.

Gerber si myslí, že zveřejněná čísla jsou ovlivněna celou řadou různých úprav a položek, které snižují jejich vypovídající schopnost. Čeká tak na to, jaké budou další informace, ale na druhou stranu je celkem zřejmá jedna věc. Současný byznys není a nebude ziskový, o čemž podle experta hovořil i Elon Musk. Firma totiž mohutně investuje do oblastí, které jsou podle Muska pro ni budoucností.



Podle investora Musk během konference ke zveřejnění výsledků hovoří podle toho, jakou má právě náladu. Gerber mu kvůli tomu podle svých slov před řadou let psal email, ve kterém jej nabádal, aby své chování změnil a Musk to podle něj v té době udělal. Pak přišly roky, kdy cena akcie stoupala na úroveň 400 dolarů. „Následně se Musk rozhodl, že už je příliš dobře a koupil Twitter.“ Celkově na sebe Musk podle experta vyvíjí příliš velký tlak a pouští se do řady obrovských projektů. Žádný člověk ale není schopen „absorbovat odpovídající stres, i on je pouze člověk.“

Gerber jmenoval řadu projektů, kterým se šéf Tesly věnuje, včetně plánů uvést na akciový trh akcie SpaceX. „Je to šílené… Je tu příliš mnoho věcí, ale na žádnou z nich se Musk nezaměřuje dostatečně.“ K tomu dodal, že Muska zajímá dlouhodobý vývoj a má vize, kterým se většina lidí nevěnuje. Buduje tak výrobní kapacity založené na jeho představách o tom, po čem bude poptávka a čeho bude nedostatek. Jenže komplikace je podle Gerbera v tom, že to vše dohromady vyžaduje obrovské výdaje. „Neříkám, že se mýlí, ale pokud to nevyjde, bude to Titanik.“

Podle Gerbera by dávalo smysl, kdyby se SpaceX spojila s Teslou. Mimo jiné proto, že experti z první společnosti pracují i na projektech humanoidních robotů. Pokud by ke spojení nakonec došlo, jednalo by se pak o společnost, která je sázkou na řadu AI projektů. „Taková Berkshire Hathaway umělé inteligence.“ Musk podle experta není člověkem, který by se pokoušel zajistit se proti nevítanému vývoji. Třeba tím, že by v případě neúspěchu SpaceX držel Teslu stranou. Podle Gerbera naopak Musk sází vše na to, čemu věří, což sebou nese i rizika.


Čtěte více:

Muskovy SpaceX a xAI soutěží v tajném programu Pentagonu na autonomní rojové drony
17.02.2026 13:31
Muskovy SpaceX a xAI soutěží v tajném programu Pentagonu na autonomní rojové drony
SpaceX a její dceřiná společnost xAI soutěží v novém, utajovaném soutě...
Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
11.03.2026 14:25
Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
Nejbohatším člověkem světa je podle letošního žebříčku amerického maga...
Další Muskova sázka na nemožné: Chce ovládnout trh výroby čipů, a to „rychlostí světla“
17.04.2026 14:40
Další Muskova sázka na nemožné: Chce ovládnout trh výroby čipů, a to „rychlostí světla“
Elon Musk rozjíždí další z velkých plánů. Jeho tým podle informací age...
Prodeje Cybertrucku drží nad vodou Muskovy firmy. Běžní zákazníci se mu vyhýbají
16.04.2026 16:10
Prodeje Cybertrucku drží nad vodou Muskovy firmy. Běžní zákazníci se mu vyhýbají
Prodeje futuristického pick-upu Tesla Cybertruck v posledních měsících...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
04.05.2026
9:28Rozbřesk: Česká ekonomika klopýtla, Írán za to ale zatím nemůže
9:15Král meme akcií má nový cíl. GameStop navrhl koupi eBay za 56 miliard dolarů
9:15Primoco hlásí nejlepší první kvartál v historii. Tržby přesáhly 100 milionů
8:38Trump chce doprovázet lodě v Hormuzu, GameStop chce koupit eBay, v Londýně je dnes zavřeno  
6:08Míří Elon Musk k vytvoření Berkshire Hathaway umělé inteligence?
03.05.2026
9:22Víkendář: Proč některé země nedokázaly to, co USA a Anglie?
02.05.2026
9:10Víkendář: Brazilská stagnace a brzda ze strany otroctví
01.05.2026
22:01Akcie na maximech, ropa oslabila díky naději na dohodu USA s Íránem  
18:59Cla zpět na scéně. Trump oznámil 25 procent na dovoz aut z EU
17:33K novým akciovým rekordům výrazně pomáhá i nízká cena za riziko
16:15Bill Ackman k akciím: Existuje mnoho důvodů k optimismu
14:47Perly týdne: OpenAI měla být součástí Tesly a Powell zůstává ve vedení Fedu
14:38Uzavřený Hormuz si vybírá svou daň. Exxon a Chevron evidují prudký pokles zisku
12:16Soláry a svátky. Ceny elektřiny v Evropě klesly na rekordně nízké úrovně
10:55Ziskový výlet mimo historická měřítka
9:35Slimmon: Rally je příliš našponovaná, s nákupy počkejte na pokles  
9:30Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
30.04.2026
22:52Apple doručil lepší než očekávané výsledky. Růst táhly iPhony a služby, pomohla i Čína
22:00Americké akciové indexy se obchodují na nových maximech  
22:00AMISTA investiční společnost, a.s.: STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - Výroční zpráva za rok 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět