Král meme akcií má nový cíl. GameStop navrhl koupi eBay za 56 miliard dolarů

Americký prodejce videoher GameStop učinil návrh na koupi internetového prodejce za zhruba 56 miliard USD (1,16 bilionu Kč). GameStop zaslal nevyžádanou nabídku na odkup s cílem učinit z něj skutečného konkurenta Amazonu. Listu The Wall Street Journal (WSJ) to řekl generální ředitel GameStopu Ryan Cohen. Tržní kapitalizace je téměř čtyřikrát větší než firmy GameStop, což z nabídky na odkup činí ambiciózní pokus.
Nabídka kombinuje hotovost a akcie. GameStop chce za jednu akcii zaplatit 125 USD, polovinu v hotovosti a polovinu v akciích. Na základě páteční závěrečné ceny akcií to představuje zisk 20 procent. Cohen uvedl, že je připraven předložit tuto nabídku přímo akcionářům, pokud jí nebude správní rada nakloněna.
Cohen, který je zároveň největším akcionářem GameStopu, usiluje o více než desetinásobné zvýšení tržní hodnoty prodejce videoher. WSJ řekl, že spojení a GameStopu pod jednu střechu by vytvořilo obrovské příležitosti ke zlepšení ziskovosti a snížení nákladů.
Cohenovi drobní investoři přezdívají "král meme akcií" díky jeho roli v horečce kolem těchto titulů v roce 2021. Meme akcie jsou tituly, jejichž cena často neroste kvůli skutečným výsledkům firmy, ale hlavně díky nadšení a koordinovaným nákupům drobných investorů na sociálních sítích. Vybudoval si pověst člověka, který sází na odvážné a neobvyklé kroky schopné rozhýbat trhy. Na sociálních sítích má navíc výrazný vliv mezi běžnými investory.
Případná dohoda mezi firmami GameStop a by výrazně vybočovala z běžné praxe fúzí a akvizic. Není totiž obvyklé, aby se menší společnost pokoušela převzít firmu téměř čtyřikrát větší. Takové obchody se obvykle financují pomocí vysokého zadlužení, vydání nových akcií, nebo kombinací obojího, a spoléhá se na to, že budoucí zisky spojené firmy vysokou cenu ospravedlní.
GameStop měl ke konci ledna v hotovosti a likvidních investicích asi 9,4 miliardy USD. Cohen dodal, že si firma také zajistila půjčku zhruba 20 miliard USD od TD Securities a má přislíbené další blíže neurčené půjčky. Podle WSJ může pro tuto transakci hledat podporu také u externích investorů, včetně státních investičních fondů z Blízkého východu.
Cohen se stal členem správní rady GameStopu na začátku roku 2021, kdy se firma potýkala s odlivem zákazníků k online nákupům a digitálním verzím her, a později se stal jejím šéfem. Prosadil výrazné snižování nákladů, které pomohlo firmě vrátit se do zisku. Kamenný prodejce byl kdysi nepostradatelný pro hráče nakupující v obchodech, silně ho ale zasáhla pandemie nemoci covid-19 i dlouhodobý přesun hráčů na internet. Do celosvětového povědomí se firma dostala právě v roce 2021, kdy její akcie vystřelily o více než 1700 procent díky nákupům drobných investorů. Navzdory snahám o obrat se však firma dál potýká se strukturálními změnami v odvětví, což se projevilo i poklesem tržeb ve čtvrtém čtvrtletí o 14 procent.
Naopak od svého skromného vzniku v roce 1995 jako koníček podnikatele Pierra Omidyara výrazně vyrostl a minulý týden předpověděl tržby za druhé čtvrtletí nad odhady analytiků. Firma sází na silnou poptávku po sběratelských předmětech a autodoplňcích i na rostoucí popularitu aukcí vysílaných živě na internetu.
Akcie GameStopu od začátku letošního roku stouply o 32,1 procenta a tržní hodnota firmy v pátek činila 12 miliard USD. Akcie si za stejnou dobu připsaly 19,5 procenta a v pátek tržní hodnota firmy činila 46 miliard USD, upozornila agentura Reuters.