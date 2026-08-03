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    ČEZ zahajuje výplatu dividend, trhy sázejí na uklidnění situace s Íránem a Fed zvažuje změnu fungování

    ČEZ zahajuje výplatu dividend, trhy sázejí na uklidnění situace s Íránem a Fed zvažuje změnu fungování

    03.08.2026 8:49
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Evropské i americké akciové trhy vstupují do nového týdne v pozitivní náladě, kterou podporuje zejména pokles cen ropy po zprávách o možném obnovení jednání mezi Spojenými státy a Íránem.

    Článek se odemkne 03.08.2026 9:49

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