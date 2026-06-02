ČEZ schválil rozdělení firmy. Nevýrobní aktivity půjdou do nové entity

02.06.2026 8:30
Autor: ČTK

Valná hromada ČEZ včera schválila klíčové kroky, které mohou zásadně změnit strukturu firmy i její budoucnost, včetně vyčlenění nevýrobních aktivit do nové dceřiné společnosti a výplaty dividendy 42 korun na akcii. Podle analytiků jde o významný milník, který otevírá cestu k možnému zestátnění energetického gigantu.

Energetická skupina ČEZ může začít vyčleňovat nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Vzniknout by měla v řádu týdnů od schválení. V prvním čtvrtletí roku 2027 do ní mají být začleněny vybrané podniky. Podle analytiků je to zásadní krok pro zestátnění firmy. Z loňského očištěného zisku ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu 42 korun za jednu akcii. Celkově tak mezi akcionáře rozdělí 23 miliard korun, stát jako většinový akcionář dostane zhruba 16 miliard korun. Akcionáři také zvolili pět nových členů dozorčí rady a čtyři odvolali. Jedno místo bylo neobsazené.

Ze současné struktury ČEZ se do nové společnosti, která zatím nemá název, vyčlení prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jednat se tak bude například o ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO či firmy z tradingu. Energetická skupina si v nové dceřiné firmě ponechá 51procentní podíl, zbylou část výhledově skupina nabídne investorům. Plán stvrdilo více než 90 procent přítomných hlasů.

Vyčleněná společnost nebude svázaná s uhelnými a jadernými elektrárnami, podle představenstva tak může lépe dosáhnout na jiné zdroje financování. Místopředseda představenstva Pavel Cyrani míní, že by to mohlo zlepšit finanční flexibilitu celé skupiny. Ocenění dceřiné společnosti se teprve uskuteční. Prodej minoritního podílu by mohl zajistit peníze pro eventuální výkup minoritních akcionářů ze skupiny. Podle analytiků by se prodej menšinového podílu mohl pohybovat okolo 200 miliard korun

Zestátnění společnosti je jedním z deklarovaných cílů současné vlády, která ho odůvodňuje potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že kabinet chce celý proces plného ovládnutí ČEZ stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029.

ČEZ v loňském roce vydělal 27,4 miliardy korun. Dividenda 42?korun na akcii je nejnižší za poslední roky, naposledy byla nižší v roce 2019, kdy činila 34?korun na akcii. Jeden z minoritních akcionářů podal protinávrh na vyplacení dividendy ve výši 50 korun na akcii. Představenstvo s tím nesouhlasilo.

Schválený návrh byl na horní hranici současného výplatního poměru dividendy ČEZ. Ten činí 60 až 80 procent z očištěného zisku. Stejný podíl ČEZ vyplácel i loni. Dividenda bude splatná v obvyklém termínu od 3. srpna.

Dividendu začal ČEZ vyplácet od roku 2000 po dokončení jaderné elektrárny Temelín. Dosud svým akcionářům vyplatil 499,5 miliardy korun, tedy skoro půl bilionu. Stát z toho měl 349,7 miliardy korun. Dosud nejvyšší dividendu 145 za akcii společnost vyplácela v roce 2023. Důvodem byl vysoký očištěný čistý zisk, který ČEZ zaznamenal během energetické krize roku 2022. Podnik tehdy na návrh státu vyplácel plný zisk 78 miliard korun.

Novým členem dozorčí rady ČEZ se včera stali poslanec za SPD Radim Fiala, vrchní ředitel sekce státního rozpočtu na ministerstvu financí Karel Tyll, Josef Kotrba ze Svazu energetiky, náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž a vrchní ředitel právní sekce a majetku státu na ministerstvu financí Petr Bejček. Odvoláni byli hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), Václav Kučera, Radim Jirout a Roman Binder.


