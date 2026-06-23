Šéf JP Morgan je překvapen výkonem akciových trhů. Na ekonomiku se podle něj valí „malá tsunami“

Globální finanční trhy mají za sebou dekádu plnou otřesů. Koronavirová pandemie, válka na Ukrajině, přetrvávající inflační tlaky ve vyspělých ekonomikách, rostoucí napětí mezi USA a Čínou a nyní i eskalace konfliktu na Blízkém východě. Přesto akciové trhy pokračují v růstu, který mnohé investory překvapuje. Mezi nimi je i generální ředitel Jamie Dimon.
Index S&P 500 za posledních pět let posílil téměř o 80 procent, technologický Nasdaq dokonce o více než 86 procent. Ani nedávný šok na ropném trhu, vyvolaný konfliktem na Blízkém východě, zatím optimismem na Wall Street zásadně neotřásl. Trh totiž srší pozitivní náladou díky masivnímu nástupu umělé inteligence a s ní spojenými investicemi.
Překvapený z takového vývoje je leckdo včetně šéfa největší americké banky Chase Jamie Dimon. Ten v nedávné diskuzi pořádané Radou pro zahraniční vztahy (Council on Foreign Relations) otevřeně přiznal, že ho současná míra klidu na trzích až znepokojuje.
„Upřímně řečeno mě to překvapuje. Máme tu Ukrajinu, Írán, ropu, Rusko a složité vztahy s Čínou. To jsou zásadní otázky pro fungování svobodného světa, i když se zatím nepromítají přímo do ekonomiky,“ citoval slova Dimona server časopisu Fortune.
Podle Dimona se pozornost investorů i spotřebitelů příliš soustředí na krátkodobý vývoj, zatímco v pozadí se posouvají „tektonické desky“, které mohou formovat ekonomiku v delším horizontu. „Jsem z toho docela znepokojený. Může to být za rok, za pár let, nebo možná se to možná všechno nějakým způsobem zvrátí. Ale docela se toho obávám, takže mě zařaďte spíše do opatrnější kategorie ohledně toho, jak se to vyvine,“ dodal.
Skeptičtější pohled není pro Dimona ničím novým. Už ve svém loňském výročním dopise akcionářům uvedl, že banku řídí podle principu takzvané OODA smyčky, známé z vojenského prostředí. Jedná se o akronym pro postup „observe, orient, decide, act“ neboli „pozoruj, zorientuj se, rozhodni, jednej“, přičemž klíčový je důraz na pečlivé vyhodnocení situace. „Podcenění této fáze vede k největším chybám – nejen ve válce, ale i v byznysu nebo ve vládnutí,“ napsal tehdy.
Otázkou zůstává, jak dlouho současný růstový cyklus vydrží. Dimon uznává, že trhy mají v tuto chvíli silné podpůrné faktory. Investice do umělé inteligence letos dosahují podle odhadů až 700 miliard dolarů a mají dále růst. Nezaměstnanost v USA se drží kolem 4,3 procenta a ekonomika roste tempem blízkým dvěma procentům.
Pozitivní impuls přišel i ze strany fiskální politiky. Takzvaný One Big Beautiful Bill Act z dílny administrativy prezidenta Donalda Trumpa přinesl spotřebitelům dodatečnou podporu, i když část efektu podle analytiků vymazaly vyšší ceny pohonných hmot v důsledku konfliktu na Blízkém východě.
Všechny cykly ale jednou musí skončit, čehož si je Dimon dobře vědom. I když tyto zmíněné faktory nemusí být v tuto chvíli nutně špatné, tak „nevíte, co udělají za rok nebo za dva roky. Jsme v býčím trhu. Je to jako malá tsunami. Když se něco takového stane, je velmi těžké to zastavit“, uzavřel.