Česká ekonomika hlásí lepší náladu, tahounem jsou spotřebitelé

Červnová čísla o důvěře v české ekonomice přinášejí mírně povzbudivý signál. Souhrnný indikátor ekonomického sentimentu vzrostl meziměsíčně o 1,3 bodu na hodnotu 101 bodů, přičemž lepší náladu hlásí jak podnikatelský sektor, tak především u domácností.
Důvěra domácností se po dvou měsících poklesu znovu zvýšila a nadále se drží nad dlouhodobým průměrem (106,5 bodů). Tento vývoj přisuzujeme zklidnění situace na Blízkém východě a jejím doposud omezeným ekonomickým dopadům. Domácnosti proto byly v červnu méně pesimistické ohledně celkového vývoje české ekonomiky a zlepšilo se také jejich očekávání vlastní finanční situace. To je důležitá zpráva z pohledu hlavního motoru české ekonomiky – spotřebitelské poptávky, kterou navíc pohání silný růst mezd.
Nálada mezi podnikateli se v červnu mírně zlepšila (99,8 bodů). Stojí za tím ale prakticky výhradně pozitivní vývoj v průmyslu, zatímco důvěra ve stavebnictví, obchodě i službách se mírně snížila. Povzbudivý signál z průmyslu ale zatím nepřeceňujeme – jednak jsou poslední výsledky velmi rozkolísané a jednak zůstává celkový sentiment stále pod dlouhodobým průměrem. Optimističtější očekávání ohledně tempa růstu výroby oproti květnu pravděpodobně odráží příznivější vývoj geopolitických rizik, postupné rozvolňování tlaku v dodavatelských řetězcích i pokles cen klíčových energetických komodit. I tak zůstáváme ohledně letošního výhledu průmyslové výroby opatrní a za úspěch bychom považovali zopakování loňského růstu okolo 2 %.
Celkově červnová čísla potvrzují postupnou stabilizaci nálady v české ekonomice a jsou v souladu s naším odhadem růstu HDP na úrovni 2 % pro letošní rok. Nadále ale platí, že rizika jsou vychýlena negativním směrem, zejména kvůli vývoji v zahraničí.