Důvěra v českou ekonomiku v květnu znovu oslabila

25.05.2026 10:54
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Květnové konjunkturální průzkumy ukázaly další zhoršení nálady v české ekonomice. Souhrnný indikátor důvěry klesl o 1,6 bodu na 99,7 a dostal se tak pod svůj dlouhodobý průměr. Zhoršila se jak důvěra podnikatelů, která klesla na 99 bodů, tak důvěra spotřebitelů. Ta klesla výrazněji na 103,4 bodu, stále však zůstává nad dlouhodobým průměrem.

důvěra

Nálada domácností se v posledních dvou měsících citelně zhoršila. Stojí za tím obavy ze slabšího ekonomického vývoje, vyšších cen energií a obecně vyšší nejistota v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě. V květnu přibylo domácností, které v příštích dvanácti měsících čekají zhoršení své finanční situace. Podle nás to odráží obavy z vyšší inflace a zhoršení kupní síly domácností – konkrétně v důsledku dražších pohonných hmot a rizika, že se prvotní energetický šok postupně promítne i do cen v širší ekonomice.

Podnikatelská nálada se v květnu zhoršila nejvíce v průmyslu, obchodě a vybraných službách. Naopak ve stavebnictví zůstává sentiment převážně pozitivní. Nálada v průmyslu je v posledních měsících výrazně rozkolísaná a bez jasného trendu. Vyšší ceny energií spolu s nejistým vývojem zahraniční poptávky tlumí očekávání firem ohledně oživení výroby, nicméně svou roli hraje i zvýšená nejistota, která se může postupně promítat do slabší investiční aktivity. K jak výraznému zásahu dojde, to bude záviset především na dalším vývoji konfliktu na Blízkém východě, situaci kolem Hormuzského průlivu a normalizaci dodavatelských řetězců.

Po předchozích revizích nadále odhadujeme letošní růst české ekonomiky na 2,1 %. Vzhledem k vývoji konfliktu na Blízkém východě ale narůstají negativní rizika výhledu. Celkově ale platí, že českou ekonomiku zasáhl energetický šok v relativně dobré kondici, přičemž v posledních letech prokázala solidní míru odolnosti. To je hlavním důvodem, proč zatím nepřepisujeme odhady letošního růstu HDP výrazněji směrem dolů.

 
 

