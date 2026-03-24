Důvěra v českou ekonomiku v březnu stoupla u podnikatelů i spotřebitelů

24.03.2026 9:45
Autor: ČTK

Důvěra v českou ekonomiku letos v březnu opět stoupla, meziměsíčně se zvýšila o jeden bod na hodnotu 102,1 bodu. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Důvěra rostla u podnikatelů i spotřebitelů. K nárůstu mezi podnikateli pomohlo zvýšení důvěry v obchodě a průmyslu. Meziročně důvěra vzrostla o 2,6 bodu díky nárůstu mezi podnikateli i spotřebiteli.

Celkový indikátor důvěry v hospodářství v České republice předtím v únoru meziměsíčně stoupl po předchozích třech měsících poklesu, či stagnace. Tehdy důvěru táhl nahoru hlavně její nárůst mezi podnikateli. V březnu už se zvýšila jak mezi podnikateli, tak mezi spotřebiteli, u nichž předtím tři měsíce v řadě důvěra v ekonomiku klesala.

Indikátor důvěry podnikatelů se v březnu meziměsíčně zvýšil o 0,6 bodu na hodnotu 100,4. "Sentiment podnikatelů se zlepšil třetí měsíc v řadě a poprvé od října loňského roku se dostal nad svůj dlouhodobý průměr. V březnu k růstu přispěly především pokračující zvýšená očekávání tempa růstu výrobní činnosti průmyslových podniků a pozitivní hodnocení ekonomické situace mezi podnikateli v maloobchodě," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.

Důvěra v ekonomiku se v březnu meziměsíčně zvýšila v průmyslu o rovné dva body na hodnotu 99,5 a v obchodě o 1,4 bodu na 98,2. Naopak ve stavebnictví důvěra v ekonomiku oproti únoru poklesla o 2,3 bodu na hodnotu 113,8 a mírně se snížila i ve vybraných službách - o 0,6 bodu na 100,3.

Důvěra spotřebitelů se v březnu meziměsíčně zvýšila o 2,8 bodu na hodnotu 110,4. "Podobně jako v předchozím měsíci i v březnu mírně klesá počet domácností, které se obávají zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Mírně se také snížil počet domácností, které považují svoji finanční situaci v aktuálním měsíci za horší ve srovnání se situací v posledních 12 měsících. Meziměsíčně se ovšem poměrně výrazně zvýšily obavy domácností z růstu cen," uvedla Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Meziměsíčně se téměř nezměnil podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích 12 měsících. Počet dotázaných, kteří neplánují v příštích 12 měsících pořizovat velké nákupy, se oproti únoru mírně snížil.


Rozbřesk: Trumpova otočka jako test citlivosti středoevropských měn na ropu
24.03.2026 8:57
Rozbřesk: Trumpova otočka jako test citlivosti středoevropských měn na ropu
Nevýhodou ekonomie oproti ostatním exaktním vědám jako je například fy...
Trhy se uklidňují po prudkých výkyvech, pozornost ale zůstává na Blízkém východě
24.03.2026 8:51
Trhy se uklidňují po prudkých výkyvech, pozornost ale zůstává na Blízkém východě
Futures na evropské indexy mírně rostou. K pozitivnějšímu sentimentu p...
EU a Austrálie se dohodly na odstranění cel, bezpečnostní spolupráci i těžebních projektech
24.03.2026 9:36
EU a Austrálie se dohodly na odstranění cel, bezpečnostní spolupráci i těžebních projektech
Evropská unie a Austrálie dnes po letech vyjednávání podepsaly obchodn...


24.03.2026
11:14Co věřit Trumpovi a jak zareaguje Írán? Trhy stále nevědí, na jakou kartu si vsadit  
11:09Revolut hlásí rekordní zisk před zdaněním. O desítky procent roste počet klientů i předplatného
9:51AI ano, ale ne jako jádro portfolia. Erhard Radatz z Invesca o technologiích, válce v Íránu, energetice i návratu zájmu o Čínu
9:45Důvěra v českou ekonomiku v březnu stoupla u podnikatelů i spotřebitelů
9:36EU a Austrálie se dohodly na odstranění cel, bezpečnostní spolupráci i těžebních projektech
8:57Rozbřesk: Trumpova otočka jako test citlivosti středoevropských měn na ropu
8:51Trhy se uklidňují po prudkých výkyvech, pozornost ale zůstává na Blízkém východě  
6:03Stratégové nadále věří evropským akciím. I přes rizika čekají návrat Stoxx 600 na rekordy  
23.03.2026
21:20Překvapivě zelené pondělí na Wall Street  
17:36Hyperscaleři, jejich mohutné investice a to, co firmy skutečně vydělávají
16:14PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil  
16:10Těžaři pod tlakem: prudký propad zlata tlačí na jejich marže
15:47Dohoda EU s Mercosurem začne prozatímně platit od května, uvedla Evropská komise
15:20Pale Fire Financing a.s.: Pozvánka na schůzi vlastníků dluhopisů PFF
14:58Největší dluhopisový výprodej od roku 2022. Energetický šok mění pravidla hry i tradiční bezpečné přístavy  
12:38Trump chválí jednání s Íránem a odkládá útoky na energetiku
12:38Trump otočil s ultimátem, akcie i dluhopisy letí prudce nahoru  
12:21EP Infrastructure, a.s.: Oznámení o změně ve vedení společnosti
11:59EP Infrastructure, a.s.: Výsledky společnosti za rok 2025
11:41JPMorgan: Fed by nyní neměl reagovat jako v roce 2022

Kalendář událostí
ČasUdálost
GameStop Corp (01/26 Q4, Aft-mkt)
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
