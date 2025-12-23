Důvěra v českou ekonomiku se v prosinci snížila mezi podnikateli i spotřebiteli

Důvěra v českou ekonomiku letos v prosinci meziměsíčně klesla o 1,7 bodu na hodnotu 100,2 bodu. Udržela se tak těsně nad dlouhodobým průměrem. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Důvěra se snížila mezi spotřebiteli i podnikateli. U spotřebitelů to bylo o 0,6 bodu na 111,1 bodu, u podnikatelů pak o 1,9 bodu na 98 bodů.
Spotřebitelská důvěra v prosinci klesla po předchozím tříměsíčním výraznějším růstu. Převažují lidé, kteří očekávají v příštím roce zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Podíl dotázaných, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích 12 měsících, zůstal stejný jako v listopadu. Stejně tak se příliš nezměnil podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace. Podruhé v řadě pak mírně klesl podíl těch, kteří neplánují pořizovat velké nákupy.
"Mezi podnikateli ve srovnání s listopadem poklesly všechny dílčí indikátory s výjimkou indikátoru důvěry ve stavebnictví, který vzrostl zejména v důsledku lepšího hodnocení aktuální poptávky po stavebních pracích a i očekávání růstu zaměstnanosti v prvních měsících nového roku," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.
Důvěra v ekonomiku mezi podnikateli ve stavebnictví se v prosinci zvýšila o 3,5 bodu. Ve vybraných odvětvích služeb naopak o 2,5 bodu klesla, v průmyslu se snížila o dva body a v obchodě o 0,6 bodu.
V meziročním srovnání celková důvěra v české hospodářství vzrostla letos v prosinci o 2,5 bodu. U podnikatelů se zvýšila o 0,9 bodu a u spotřebitelů o 10,6 bodu.