Supercyklus paměťových čipů? Analytici věří v dlouhodobý růst díky AI

Akcie výrobců polovodičů zahájily nový rok prudkým růstem, a to díky největším světovým výrobcům paměťových čipů, kteří těží z neutuchající poptávky po technologiích umělé inteligence. Investoři sázejí na to, že boom AI, který dominoval roku 2025, bude pokračovat i letos, a první čísla jim dávají za pravdu. Podle serveru CNBC se paměťové čipy stávají klíčovým motorem růstu celého odvětví, jelikož jejich nedostatek žene ceny vzhůru a zisky výrobců raketově rostou.
Akcie jihokorejských společností SK Hynix a Samsung Electronics, dvou největších výrobců pamětí na světě, vzrostly od začátku roku o 11,5 procenta, respektive 15,9 procenta. Americký si letos polepšil o devět procent.
Paměť je klíčovou součástí čipů potřebných pro trénování a provoz modelů umělé inteligence, jako jsou ty od Nvidie a AMD. Jak technologičtí giganti nadále utrácejí miliardy dolarů za nákup těchto čipů a budování datových center pro AI, paměť je nedostatkovým zbožím.
Zvláště komponenta nazývaná dynamická paměť s náhodným přístupem (DRAM), používaná v datových centrech pro AI, zaznamenala v roce 2025 obrovský cenový skok. Podle společnosti Counterpoint Research se očekává, že ceny pamětí vzrostou do druhého čtvrtletí 2026 o dalších 40 procent.
"Nedávná rally napříč segmentem polovodičů byla poháněna především paměťovou částí trhu, nikoliv logickými čipy. Vidíme kombinaci velmi silné poptávky po AI výpočtech a relativně omezené nabídky, zejména u pamětí s vysokou šířkou pásma, které jsou nezbytné pro trénování a provoz velkých AI modelů," uvedl Ben Barringer, vedoucí technologického výzkumu ve společnosti Quilter Cheviot.
Žně pro Samsung, SK Hynix a Micron
To je pozitivní zpráva pro Samsung, SK Hynix a , protože se očekává, že budou schopni účtovat si vyšší ceny za své paměťové čipy, jelikož poptávka nevykazuje známky oslabení. Nálada investorů je u těchto firem pozitivní před zveřejněním výsledků za čtvrté čtvrtletí v příštím týdnu, přičemž analytici očekávají výrazný nárůst zisků.
Podle odhadů LSEG by Samsung měl vykázat nárůst provozního zisku za čtvrté čtvrtletí o 140 procent. Mezitím se očekává, že zisk na akcii společnosti ve čtvrtletí končícím v prosinci meziročně vzroste o více než 400 procent.
Rally akcií výrobců paměťových čipů se přenesla i do dalších částí dodavatelského řetězce, protože investoři očekávají, že silná poptávka po AI, kterou jsme viděli v roce 2025, bude pokračovat i letos.
Akcie Intelu vzrostly téměř o sedm procent, zatímco TSMC, největší výrobce polovodičů na světě, posílil téměř o 10 procent. Obě společnosti, které vyrábějí různé typy polovodičů, by měly těžit z pokračujícího boomu AI. Mezitím nizozemská firma , která navrhuje klíčové stroje potřebné pro výrobu nejpokročilejších čipů na světě, zaznamenala letos růst akcií téměř o 14 procent. Společnost Bernstein v neděli zvýšila cílovou cenu akcií z 800 eur (937 dolarů) na 1 300 eur, což znamená přibližně 24procentní růst oproti úterní obchodní ceně.
"ASML bude mít obrovský prospěch z vlny rozšiřování kapacit plánované na roky 2026 a 2027," napsali analytici Bernstein ve své nedělní zprávě. Dodali, že bude těžit "z nadcházejícího supercyklu DRAM".
"Nedávné komentáře společnosti SK Hynix, které naznačují potenciální supercyklus HBM, posílily myšlenku, že nejde jen o krátkodobý odraz, ale o strukturální posun spojený s pokračující výstavbou infrastruktury pro AI," uvedl Barringer. "To pomohlo zlepšit náladu v celém sektoru, zejména u společností s přímou expozicí vůči poptávce po paměti poháněné AI," uzavřel.