Detail - články
Supercyklus paměťových čipů? Analytici věří v dlouhodobý růst díky AI

Supercyklus paměťových čipů? Analytici věří v dlouhodobý růst díky AI

07.01.2026 6:01
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

Akcie výrobců polovodičů zahájily nový rok prudkým růstem, a to díky největším světovým výrobcům paměťových čipů, kteří těží z neutuchající poptávky po technologiích umělé inteligence. Investoři sázejí na to, že boom AI, který dominoval roku 2025, bude pokračovat i letos, a první čísla jim dávají za pravdu. Podle serveru CNBC se paměťové čipy stávají klíčovým motorem růstu celého odvětví, jelikož jejich nedostatek žene ceny vzhůru a zisky výrobců raketově rostou.

Akcie jihokorejských společností SK Hynix a Samsung Electronics, dvou největších výrobců pamětí na světě, vzrostly od začátku roku o 11,5 procenta, respektive 15,9 procenta. Americký Micron si letos polepšil o devět procent.

Paměť je klíčovou součástí čipů potřebných pro trénování a provoz modelů umělé inteligence, jako jsou ty od Nvidie a AMD. Jak technologičtí giganti nadále utrácejí miliardy dolarů za nákup těchto čipů a budování datových center pro AI, paměť je nedostatkovým zbožím.

Zvláště komponenta nazývaná dynamická paměť s náhodným přístupem (DRAM), používaná v datových centrech pro AI, zaznamenala v roce 2025 obrovský cenový skok. Podle společnosti Counterpoint Research se očekává, že ceny pamětí vzrostou do druhého čtvrtletí 2026 o dalších 40 procent.

"Nedávná rally napříč segmentem polovodičů byla poháněna především paměťovou částí trhu, nikoliv logickými čipy. Vidíme kombinaci velmi silné poptávky po AI výpočtech a relativně omezené nabídky, zejména u pamětí s vysokou šířkou pásma, které jsou nezbytné pro trénování a provoz velkých AI modelů," uvedl Ben Barringer, vedoucí technologického výzkumu ve společnosti Quilter Cheviot.

Žně pro Samsung, SK Hynix a Micron

To je pozitivní zpráva pro Samsung, SK Hynix a Micron, protože se očekává, že budou schopni účtovat si vyšší ceny za své paměťové čipy, jelikož poptávka nevykazuje známky oslabení. Nálada investorů je u těchto firem pozitivní před zveřejněním výsledků za čtvrté čtvrtletí v příštím týdnu, přičemž analytici očekávají výrazný nárůst zisků.

Podle odhadů LSEG by Samsung měl vykázat nárůst provozního zisku za čtvrté čtvrtletí o 140 procent. Mezitím se očekává, že zisk na akcii společnosti Micron ve čtvrtletí končícím v prosinci meziročně vzroste o více než 400 procent.

Rally akcií výrobců paměťových čipů se přenesla i do dalších částí dodavatelského řetězce, protože investoři očekávají, že silná poptávka po AI, kterou jsme viděli v roce 2025, bude pokračovat i letos.

Akcie Intelu vzrostly téměř o sedm procent, zatímco TSMC, největší výrobce polovodičů na světě, posílil téměř o 10 procent. Obě společnosti, které vyrábějí různé typy polovodičů, by měly těžit z pokračujícího boomu AI. Mezitím nizozemská firma ASML, která navrhuje klíčové stroje potřebné pro výrobu nejpokročilejších čipů na světě, zaznamenala letos růst akcií téměř o 14 procent. Společnost Bernstein v neděli zvýšila cílovou cenu akcií ASML z 800 eur (937 dolarů) na 1 300 eur, což znamená přibližně 24procentní růst oproti úterní obchodní ceně.

"ASML bude mít obrovský prospěch z vlny rozšiřování kapacit plánované na roky 2026 a 2027," napsali analytici Bernstein ve své nedělní zprávě. Dodali, že ASML bude těžit "z nadcházejícího supercyklu DRAM".

"Nedávné komentáře společnosti SK Hynix, které naznačují potenciální supercyklus HBM, posílily myšlenku, že nejde jen o krátkodobý odraz, ale o strukturální posun spojený s pokračující výstavbou infrastruktury pro AI," uvedl Barringer. "To pomohlo zlepšit náladu v celém sektoru, zejména u společností s přímou expozicí vůči poptávce po paměti poháněné AI," uzavřel.


