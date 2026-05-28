Hodnota čipových firem letos vzrostla o 82 procent na 5,7 bilionu dolarů

28.05.2026 15:59
Autor: ČTK

Akcie výrobců čipů letos v souvislosti s rozmachem umělé inteligence (AI) zažívají historický růst. Index polovodičového odvětví PHLX Semiconductor vzrostl za prvních sto obchodních dní letošního roku o 82 procent, což je nejlepší výsledek za celou historii ukazatele. Firmy zahrnuté v indexu dosáhly tržní ohodnocení 5,7 bilionu dolarů (119 bilionů Kč). Za rapidním růstem těchto akcií stojí výstavba infrastruktury pro AI, která způsobuje globální nedostatek paměťových čipů v kombinaci s obrovskou poptávkou po komponentách. Ve své analýze to píše deník The Wall Street Journal.

Vzestup odvětví polovodičů přispěl k oživení akciového trhu po propadu způsobeném útokem USA a Izraele na Írán a pomohl indexům S&P 500 a Nasdaq Composite k novým historickým maximům. Poptávka roste napříč kategoriemi od základních procesorů přes grafické akcelerátory po paměťové čipy nezbytné pro provoz modelů AI. Hodinové náklady na pronájem čipu Nvidia B200 se za poslední tři měsíce téměř zdvojnásobily a denní spotové ceny paměťového čipu DDR5 od listopadu vzrostly na dvojnásobek.

Mezi největší vítěze patří firma Sandisk, jejíž akcie od začátku roku posílily o 570 procent. Intel si připsal přes 200 procent a Samsung, Micron i SK Hynix se zařadily mezi společnosti s tržní kapitalizací přesahující bilion dolarů. Zájem se donedávna vyhýbal centrálním procesorovým jednotkám (CPU). To se však změnilo s nástupem autonomních agentů AI, kteří se bez výkonných procesorů neobejdou.

Britská centrální banka už loni uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 ale o 78 procent klesl, a smazal tak veškeré zisky z předchozího období.

Analýza WSJ nicméně poukazuje na to, že současný růst cen akcií je podložen reálnou ziskovostí. Poměr ceny k zisku u celého indexu polovodičů se pohybuje kolem 26násobku očekávaných zisků, zatímco v posledních deseti letech to byl v průměru jen 21násobek. Pro některé investory tak nadále tyto tituly představují výhodnou koupi, dodává WSJ.

Rizikem pro tyto akcie představuje případné omezení investic ze strany technologických gigantů jako Google nebo Amazon, případně vývoj úspornějších modelů AI, které by si vystačily s výrazně nižším výpočetním výkonem.

Celosvětové výdaje na AI by se v letošním roce měly podle prognózy společnosti Gartner zvýšit o 47 procent na téměř 2,6 bilionu dolarů (zhruba 54,5 bilionu Kč). Z toho výdaje na infrastrukturu by se letos podle této prognózy měly zvýšit rovněž o zhruba 47 procent na 1,43 bilionu dolarů.


Aktuální komentáře
28.05.2026
17:10Marže mířící k dalším rekordům a znárodňování technologických firem
17:08Stát prodal dluhopisy za 20,1 mld. Kč, objem emise překročil původní plán
15:59Hodnota čipových firem letos vzrostla o 82 procent na 5,7 bilionu dolarů
15:55Ekonomika USA v prvním čtvrtletí rostla pomaleji, než se čekalo, o 1,6 procenta
15:35Akcie Nebiusu nezastavují. Jejich růst nově podpořila nemalá investice fondu zaměřeného na AI
14:09Bank of America a JPMorgan očekávají další rekordní kvartál
12:22Kreditní riziko firem zůstává nízké, trh trestá především vlády  
11:00Akcie Snowflake letí nahoru o více než 30 procent. Firma překonala odhady a dál investuje do AWS
10:42Meta nabídne předplatné pro aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp
10:17S mírovou dohodou to opět nevychází, tlak na dluhopisy ani akcie však není velký  
9:33Silné výsledky Salesforce nestačily, investory znepokojil slabší výhled
8:48Colt CZ usiluje o Explosii, VIG potvrzuje celoroční výhled a tržní sentiment tíží eskalace na Blízkém východě  
8:46Rozbřesk: Zvýší ECB v červnu úrokové sazby?
6:09Analytici se předhání v optimismu. Podle Goldmanů letos S&P 500 pokoří 8 000 bodů  
27.05.2026
22:01Akcie kolísaly kvůli nejasným signálům z jednání USA a Íránu  
16:35Rolls-Royce si vybral Škodu JS jako jednoho ze dvou dodavatelů dílů reaktorů SMR
16:32Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde
15:56Colt CZ a estonská firma chtějí vyvíjet technologie proti dronům
15:50Jaké chování dluhopisů má na akcie znatelný dopad?
14:40AI mánie nezastavuje. SK Hynix a Micron poprvé v historii překonaly hodnotu jednoho bilionu dolarů  

Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
16:00USA - Prodeje nových domů
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět