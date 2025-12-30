Meta koupí čínský start-up Manus, posílí v oblasti pokročilé AI

Americká společnost Meta Platforms, která mimo jiné vlastní sociální síť , koupí čínský start-up sídlící v Singapuru Manus zabývající se umělou inteligencí (AI). Meta se tak snaží urychlit snahy o integraci pokročilé AI do svých platforem mezi které patří také WhatsApp či Instagram.
Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny, agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj uvedla, že dohoda ohodnocuje čínskou firmu na dvě až tři miliardy USD (41,2 miliardy až 61,8 miliardy Kč)
Společnost Manus bývala označována za další čínský DeepSeek. Letos na sebe strhla lavinu pozornosti, když na síti X oznámila, že vyvinula prvního univerzálního AI agenta na světě, což je systém schopný samostatně se rozhodovat a plnit úkoly, aniž by potřeboval tolik pokynů jako běžné chatboty. Firma tvrdí, že výkon jejího AI agenta převyšuje výkon DeepResearch od OpenAI a má strategické partnerství s čínskou společností Alibaba, se kterou spolupracuje na svých AI modelech.
Meta potvrdila, že systém od Manus je schopen samostatně provádět složité úkoly, jako jsou průzkumy trhu, programování a analýza dat. Dodala, že bude provozovat a prodávat službu Manus a integruje ji do svých spotřebitelských a obchodních produktů, včetně Meta AI.
Technologičtí giganti, jako Meta, zvyšují investice do AI prostřednictvím strategických akvizic a najímání talentů, aby se vypořádali s tvrdou konkurencí v odvětví. Meta již letos investovala do Scale AI. Investice ocenila tento start-up, který pomáhá připravovat data pro trénování AI, na 29 miliard USD a jeho 28letý generální ředitel Alexandr Wang se připojil k Metě.
Manus podporuje jeho mateřská společnosti Beijing Butterfly Effect Technology. Letos podle médií získal od investorů 75 milionů USD, což firmu ocenilo na 500 milionů USD. Manus patří mezi řadu čínských firem, které se v posledních letech usadily v Singapuru, protože sázejí na to, že přesun do tohoto obchodně orientovaného městského státu sníží riziko narušení jejich činnosti v souvislosti s geopolitickým napětím mezi Čínou a Spojenými státy.