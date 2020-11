Jan Bureš: Jak trhy zareagují na výsledek amerických voleb?

Jako nepravděpodobnější scénář v tuto chvíli vypadá demokratický kandidát Joe Biden jako prezident USA a převaha Republikánů v americkém Senátu. Pokud na tuto kombinaci dojde, pro trhy to není vůbec špatná práva, soudí hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš ve videorozhovoru pro Patria.cz. Rozpočtová injekce asi nebude tak výrazná, jako při ovládnutí i Senátu Demokraty, zřejmě nedojde na několik bilionů amerických dolarů, spíše tak do dvou mld. USD. Na druhé straně: toto rozložení sil může blokovat snahu Demokratů zvyšovat daně. Bude to i horší cesta k regulaci určitých odvětví, kterou Demokraté slibovali. Tedy: fiskální impuls, menší regulace, nižší daně než při jednoznačně „modré“ Americe. Proč se tedy zatím na trzích jednoznačně neotevírá šampaňské? Poslechněte si Jana Bureše.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">