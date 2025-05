Kraft Heinz chystá v USA největší investici za deset let do modernizace továren

Americká potravinářská společnost Kraft Heinz investuje tři miliardy dolarů (téměř 67 miliard Kč) do modernizace svých továren ve Spojených státech. Je to její největší investice za deset let, uvedla dnes agentura Reuters. Modernější továrny firmě pomohou snížit náklady a částečně zmírnit dopady celní politiky, kterou prosazuje administrativa prezidenta Donalda Trumpa.



Kraft Heinz modernizuje výrobu v USA navzdory tomu, že důvěra spotřebitelů je podle manažerů podniku na druhé nejnižší hodnotě za 70 let. Firma navíc zhoršila výhled tržeb i zisku. Trumpova celní politika je částečně důvodem, který firmu přesvědčil, aby investici do modernizace naplánovala, řekl prezident firmy pro Severní Ameriku Pedro Navio.



Investice také firmě umožní rychleji přicházet s novými produkty a prodávat je. Kraft Heinz je výrobcem balených potravin, k nejznámějším produktům patří kečupy Heinz, makaróny či smetanový sýr Philadelphia. Po celých Spojených státech má asi 30 závodů. Firma v dubnu analytikům z Wall Street sdělila, že cla jí zvyšují náklady a že spotřebitelé kvůli ekonomické nejistotě nakupují méně.



Navio řekl, že investice by měly firmě pomoci udržet podíl na trhu. "Jde o víc než jen o zvýšení efektivity nebo řešení současných problémů kolem cel," řekl Navio v rozhovoru s agenturou Reuters. Investice podle něj firmě Kraft Heinz umožní dlouhodobě vyrábět potraviny.



Kraft Heinz čelí v současné době clům například u dovozu kávy. Spojené státy v dubnu zavedly desetiprocentní clo na veškeré dovážené zboží. Dovoz z Číny, na kterou platí vyšší cla, je zanedbatelný, uvedl mluvčí podniku. Společnost Kraft Heinz, která také praží kávu a prodává ji pod značkou Maxwell House, požádala dodavatele, aby jí dali vědět 60 dnů předem, že se chystají zvýšit ceny.



Navio řekl, že téměř vše, co Kraft Heinz prodává v USA, pochází z domácí výroby. Firma si například pěstuje vlastní rajčata v Kalifornii a brambory v Idahu. Část toho, co vyrábí v USA, pak vyváží do Kanady.



Kraft Heinz očekává, že investice vytvoří asi 3500 pracovních míst ve stavebnictví v místě, kde se nacházejí jeho závody. Další zaměstnance firma podle Navia potřebovat nebude.