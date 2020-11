Biden získal nejvíce hlasů v historii USA, vítězství ale ještě neohlásil. Sčítání pokračuje

Ted to vypadá ze az dopocitaji, Trump přijde ještě o Pennsylvanii, Severní carolinu nebo Georgii. Jak rikal Biden v projevu, u Pennsylvanie je z korespondencnich hlasu vic nez 2/3 pro něj, a rozdíl je už ted tesny. Klidne to muze nakonec skončit tak, ze Trump bude chtít prepocitavat v 5 statech.. ale to už i jemu možná dojde ze je to zbytečný, a muze se zaměřit na kampan do příštích voleb ??

Ai-kun