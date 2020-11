Rozbřesk: Šance Bidena rostou. Co to znamená pro trhy a korunu? Dnes ČNB

Americké volební drama pokračuje. Korespondenční hlasy během včerejška výrazně posílily šance Joea Bidena. I když šance Donalda Trumpa jde na první pohled ke dnu, výsledek zatím není jednoznačný. Zbývá dopočítat čtyři státy a Joe Biden potřebuje získat ještě alespoň jeden “skalp”. Vede přitom pouze v Nevadě, kde je jeho náskok velice těsný. Pravděpodobně vydrží a nové korespondenční hlasy ho mohou ještě posílit v Pensylvánii nebo v Georgii. Po včerejším sčítacím veletoči však raději zůstáváme opatrní. Navíc bude trvat, než případné vítězství Joea Bidena armáda právníků Donalda Trumpa uzná.



Důležitou zprávou pro trhy již dnes je skutečnost, že nedochází k žádné masivní “modré vlně”. Demokraté s vysokou pravděpodobností nezískají Senát a ve Sněmovně reprezentantů budou mít méně pohodlnou většinu než dnes. Je přitom klíčové si uvědomit, že Senát je pro fiskální politiku v USA skoro stejně důležitý jako Bílý dům. Těsná republikánská kontrola tak pravděpodobně povede k menšímu fiskálnímu balíku – ne v řádech několika bilionů dolarů, ale spíše do dvou bilionů… To však nemusí být ve finále pro riziková aktiva nijak negativní zpráva, zvlášť pokud republikánský Senát překazí demokratům plány na zvyšování daní a přísnější regulaci některých odvětví.



Klíčové pro riziková aktiva tak nakonec bude, aby bylo co nejkratší období nejistoty, ve kterém není jasné, kdo vládne, a cesta k fiskálnímu mega-balíku číslo dvě se zbytečně nenatahuje… Takový scénář by při pohledu na dnešní euforii akcií i řady měn včetně koruny mohl povolební tržní večírek překazit. A během pár dní bychom se mohli probrat do kocoviny, ve které je fiskální mega-balík stále daleko, zatímco sílící druhá vlna pandemie nepříjemně blízko.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká národní banka dnes bude nad listopadovou prognózou debatovat, co dál. Nižší inflační výhled na příští rok v kombinaci s masivním nástupem druhé vlny v Česku nevěstí nic dobrého pro konec druhého kvartálu i začátek roku 2021. Nižší inflační výhled půjde pravděpodobně ruku v ruce s mírným snížením odhadu růstu na tento rok a výraznějším poklesem na rok příští. ČNB tak bude po tlakem na novou situaci dříve nebo později reagovat. Zatím jsme toho názoru, že alternativní nástroje (QE či TLTRO) nejsou v tuto chvíli ještě na stole, a přichází tak v úvahu pouze debata nad kosmetickým poklesem sazeb směrem k technické nule.



Zahraniční forex

Oproti včerejšímu ránu se šance na vítězství v boji o Bílý dům zcela protočily. Nyní očekávané vítězství demokrata J. Bidena je nepochybně střednědobé plus pro eurodolar (viz náš výhled EUR/USD>1,20 v roce 2021), neboť minimálně hrozba eskalace obchodní války s EU bude nyní nižší.



Jestliže např. akciový či dluhopisový trh může být nervózní z toho, že vítěz amerických prezidentských voleb stále není znám, tak eurodolar se již může přece jenom soustředit na další události – například na dnešní zasedání Fedu. Tentokrát nicméně od americké centrální banky příliš nečekejme – snad jen další volání po rychlém schválení dalšího fiskálního balíku. Toho se však asi rychle nedočkáme s ohledem na povolební politickou paralýzu. Navíc pokud američtí politici zaregistrovali excelentní podnikatelské nálady (ISM) zveřejněné v tomto týdnu, tak ani nemusí cítit potřebu rychle něco schválit.



Ropa

Zásoby ropy včera neočekávaně poklesly o 8 milionů, když se očekával nárůst o 90 000 barelů.



Akcie

Největší událostí včerejšího dne samozřejmě byly prezidentské volby v USA. Přesto, že vítěz voleb stále není znám, trhy zažily v tomto bezprecedentním prostředí výraznou rally, když index S&P 500 přidal 2,4 %. Nejvýrazněji se dařilo technologiím a farmaciím. Subindex zdravotnictví přidal 4,4 % a technologický Nasdaq 3,9 %. Výrazný nárůst zaznamenaly společnosti jako Biogen (+44 %), Elly Lilly (+13,5 %) nebo UnitedHealth (+10,3 %). Dařilo se i energetice, ale přidala jenom 0,2 %. Z největších technologických společností se dařilo Alphabetu (+6,1 %), Amazonu (+6,3 %), Microsoftu (+4,8 %) nebo Facebooku (8,3 %). Hodně se dařilo i „alternativním dopravním službám“ Lyft a Uber, které zhodnotily o 11,3 resp. 14,6 %.