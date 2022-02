Analytik Tomáš Vlk a makléř Pavol Mokoš: Současné trhy jako klid před bouří. Kromě Ruska jde i o Fed

Rusko uznalo povstalecké republiky v doněcké a luhaňské oblasti. Historicky s sebou eskalace geopolitického napětí často přináší panické výprodeje investorů. Jaké scénáře dalšího vývoje jsou pravděpodobné a co by to znamenalo pro trhy? Jak se jako investor zachovat, aby se minimalizovaly ztráty na portfoliu? O situaci na Ukrajině a jejím vlivu na trhy dnes hovoří hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk a hlavní makléř Patria Finance Pavol Mokoš.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.