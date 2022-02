Biden představil první sadu sankcí proti Rusku. Ruské kroky má za začátek invaze. Čas odvrátit "nejčernější scénář" prý ale je

Americký prezident Joe Biden dnes podobně jako evropští lídři oznámil první sadu sankcí proti Rusku v reakci na kroky Moskvy, které označil za začátek ruské invaze na Ukrajinu. Postihy se týkají dvou ruských bank, obchodování se státním dluhem na západních trzích a také vybraných ruských elit. Podle šéfa Bílého domu Rusko zaplatí ještě vyšší cenu, pokud bude pokračovat v agresi, zároveň je prý ale stále možné odvrátit "nejčernější scénář". Obdobně kanadský premiér Justin Trudeau oznámil první kolo ekonomických sankcí vůči Rusku. Trvat mají do chvíle, než bude obnovena územní integrita Ukrajiny, a zasáhnou mimo jiné ruské zákonodárce, citovala premiéra agentura AFP. Ottawa rovněž vyšle do východní Evropy stovky dalších vojáků



Agentura AP napsala, že "těžké" ekonomické sankce USA dál zvyšují intenzitu konfrontace mezi Západem a Moskvou. Podle deníku The (NYT) se Biden přidal k evropským lídrům ve snaze přinést Rusku vážné ekonomické následky za porušení suverenity Ukrajiny.



Americký prezident v projevu oznámil "plné blokovací sankce" proti dvěma velkým finančním institucím: bance VEB a "jejich vojenské bance", čímž měl zřejmě na mysli ruskou Promsvjazbank, která je terčem i nových sankcí Británie a Evropské unie. Dále se americký balík týká ruského státního dluhu. "Odstřihli jsme ruskou vládu od západních financí. Už nemůže brát peníze ze Západu a nemůže obchodovat se svými novými dluhy na našich nebo evropských trzích," řekl Biden.



Sankce zároveň míří na "ruské elity a jejich rodinné příslušníky". Americké ministerstvo financí později upřesnilo, že terčem jsou ředitel ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov a jeho syn Denis, dále náměstek personálního ředitele Putinova úřadu Sergej Kirijenko a jeho syn Vladimir, který je ředitelem skupiny VK Group vlastnící sociální síť VKontakte. Poslední osobou přidanou na sankční seznamy je výkonný ředitel Promsvjazbank Pjotr Fradkov.



Kroky Washingtonu reagují na pondělní rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina uznat nezávislost dvou samozvaných "lidových republik", které před lety vyhlásili proruští separatisté na východě Ukrajiny. Putin zároveň avizoval vyslání ruských vojáků do těchto oblastí pod záminkou ochrany míru, přičemž podle některých západních činitelů už ruská vojska do Donbasu proudí.



"Abych to zjednodušil, Rusko právě oznámilo, že si zabírá podstatný kus Ukrajiny... (Putin) Připravuje argumenty pro to zajít mnohem dál. Tohle je začátek ruské invaze," prohlásil americký prezident.



"V reakci začnu uvalovat sankce dalece přesahující kroky, které jsme s našimi spojenci a partnery uplatnili v roce 2014," uvedl šéf Bílého domu s odkazem na opatření přijatá po ruské anexi Krymu. Dodal, že pokud "bude Rusko pokračovat s invazí", bude americká vláda vyhlašovat další části připravené sady sankcí.

"Je čas odvrátit nejčernější scénář"



Včerejší oznámení navazují na pondělní Bidenův dekret zakazující Američanům ekonomické aktivity v separatistických regionech na Donbasu, který byl vnímán spíše jako symbolický. Deník NYT poznamenává, že Biden a jeho protějšci v Evropě těžko hledají rovnováhu mezi potřebou rychlé a rázné reakce a snahou ponechat si možnost své sankční režimy ještě zpřísňovat v případě vyostření konfliktu na Ukrajině.



Podle Bidena je Moskva odhodlaná spustit rozsáhlou vojenskou operaci proti Ukrajině, avšak "stále je čas odvrátit nejčernější scénář". USA a jejich spojenci prý zůstávají otevření diplomacii, "pokud je seriózní".



K uvalení tvrdých sankcí na Rusko ve světle posledního vývoje vyzývali amerického prezidenta členové Kongresu z obou hlavních politických stran. Sami zákonodárci se přitom v posledních týdnech nebyli schopni dohodnout na "nadstranickém" návrhu zákona o protiruských sankcích. Dnes ovšem podle NYT demokraté a republikáni začali pracovat na legislativní iniciativě, která by se týkala ekonomických sankcí i finanční podpory Ukrajiny. Podle agentury Bloomberg ohlášené sankce nicméně stěží dostojí předešlému strašení restrikcemi, které budou mít ochromující hospodářský efekt, které Spojené státy a jejich spojenci avizovali v případě, že ruské jednotky překročí hranici.

Summit Biden - Putin padá, z popudu USA. Blinken zrušil schůzku s Lavrovem

Bílý dům včera také uvedl, že summit mezi americkým prezidentem Bidenem a jeho ruským protějškem Putinem není v plánu. Setkání obou státníků bude podle něj možné, až Rusko sníží napětí na Ukrajině. Schůzku se svým ruským protějškem v úterý zrušil americký ministr zahraničí Antony Blinken. Podle něj setkání se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem po začátku ruské invaze nedává smyl. "Pokud Moskva změní přístup, tak jsem připraven vést jednání," uvedl Blinken. Rusko také varoval, že při každém zvýšení napětí přijdou ze strany USA i nové sankce.