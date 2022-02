Čtyři scénáře, jak naložit se svým portfoliem v době obav z invaze Ruska na Ukrajinu

V posledních týdnech trhy zmítají titulky o možné invazi Ruska na Ukrajinu. Toto geopolitické riziko může bleskově změnit krátkodobé směřování trhu. „Je třeba počítat s tím, že by válka na akcie dolehla a aspoň v první fázi by jich málo uniklo negativnímu tlaku,“ upozorňuje hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Jak se mají investoři zachovat, aby tato rizika ve svém portfoliu co nejlépe ustáli?



Dan Kemp, globální ředitel investic Morningstar Investment Management, zmiňuje čtyři způsoby, jak se postavit ke geopolitickým rizikům:

1. Předvídat a riskovat



„Investoři se mohou pokusit předpovědět výsledek geopolitického problému a poté odhadnout dopad, který bude mít na investiční trhy. Ale častěji se stává, že se přepočítají," varuje Kemp. "Portfoliové pozice na tomto základě jsou velmi nebezpečná hra, která se pravděpodobně nebude slučovat s cíli investorů,“ doplňuje Dan Kemp.



Analytik Patrie Tomáš Vlk k tomu zdůrazňuje, že „trhy se nacházejí ve složité situaci i bez Ruska. Letos jim přinesl větší ztráty Fed, respektive inflace. Tento problém se má tendenci zhoršovat a s invazí by přerostl ve strach ze stagflace.“



2. Chránit své portfolio



Tváří v tvář konkrétní krizi budou někteří investoři, kteří jsou averzní vůči ztrátě, raději vysedávat a čekat. Problémem tohoto přístupu však je, že „investoři, kteří se budou na základě jakéhokoli potenciálního rizika vyhýbat trhům, by mohli skončit se semipermanentní hotovostí. Tento přístup tak může být nejnebezpečnější ze všech, protože inflace dále snižuje peněžní výnosy, což naznačuje, že by bylo lepší vydržet a projít si krátkodobou volatilitou,“ domnívá se Dan Kemp.



„Samozřejmě záleží, co je cílem daného investora. Pokud chce chránit své portfolio, dává smysl redukovat spekulativnější pozice, držet se u silných firem a zvětšit váhu komodit,“ uvádí analytik Vlk. „Korunové pozice mohou být náchylnější na ztráty zvláště po posledním posílení domácí měny, takže bych preferoval více dolaru jakožto další prvek bezpečí. Pro účely krátkodobé ochrany portfolia bych uvažoval i o amerických dluhopisech,“ dodává.



3. Držet



Typ investování nakoupit a držet uznává neschopnost předvídat budoucí události a pomáhá investorům udržet svou mysl koncentrovanou na dlouhodobý přístup. „To je mnohem lepší než předchozí dva přístupy, v neposlední řadě proto, že udržuje nízké náklady i obrat, což jsou obdivuhodné vlastnosti, které budou pro dlouhodobé investory nakonec přínosem,“ věří Kemp.



„Důkazy naznačují, že investoři jsou uprostřed paniky na trhu náchylní ke změnám. Nikdo nechce přijít o 50 % svých výnosů, a to může investory přimět k uvedenému režimu 'ochránit své portfolio'. To jakýkoli pokles ještě zhoršuje a následně vytváří potenciál pro další špatné stanovení cen.“



4. Sledovat valuace a fundament



Tento přístup zvažuje dopad geopolitických rizik na vnitřní hodnotu investičních trhů a je založen na sledování rozdílu mezi tržní cenou a fundamentem. „Jde o analogii přístupu ‚Mr Market‘ podporované Benjaminem Grahamem a Warrenem Buffettem, kde emocionální člověk může často prodávat za ceny, které neodrážejí základní hodnotu,“ říká Kemp.



„S klienty sázím na to, že toto riziko má ryze geopolitickou povahu a v jednu chvíli skončí,“ komentuje hlavní makléř Patria Finance Pavol Mokoš. „Ke koupi jsem si vybral tři největší ruské společnosti Sberbank, a a riziko rozložil mezi tyto společnosti. Logika za touto investicí je jednoduchá – v základním scénáři počítám s tím, že žádný otevřený konflikt nenastane, a tím pádem ani hospodaření těchto společností nebude nijak negativně zasaženo. Akcie, které za posledních pár měsíců propadly až o 50 %, jsou tím pádem fundamentálně výrazně podhodnocené a po uklidnění situace dojde k jejich postupnému návratu k před krizovým úrovním.“



Analytik Vlk zároveň varuje, že „hledat na současných rozbouřených trzích příležitosti k levnému nákupu může sice lákat, ale byla by chyba do toho jít bezhlavě.“ S tím souhlasí i hlavní makléř Patrie: „Vzhledem k tomu, že se jedná o investici se zvýšeným rizikem, je určitě na místě přísný money management. To znamená, že investor by měl s ohledem na své portfolio zvážit, jak velkou celkovou expozici chce na Rusko mít. Ačkoliv je to individuální, domnívám se, že celková angažovanost by neměla přesahovat 10 % portfolia.“



K tomu má makléř Mokoš také plán pro alternativní scénář, ve kterém by došlo k další eskalaci konfliktu. „I ten nejhorší scénář by podle mého názoru tyto největší giganty (Sberbank, a , pozn. red.) úplně položit neměl.“



Která z uvedených strategií je nejlepší?



Podle Kempa je to kombinace posledních dvou jmenovaných přístupů, protože „pomáhají investorům kontrolovat své chování a zároveň zaměřit svou analýzu na to, na čem záleží nejvíce.“ Důležité je rozpoznat, že zvýšené geopolitické napětí pravděpodobně podstatně neposune základní fundamenty a vytvoří tak příležitost nakupovat pod vnitřní hodnotou akcie.



Kempův názor se shoduje také s přístupem hlavního makléře Patrie. „V případě dalšího propadu a prohlubování panických výprodejů, které nemají nic společného s fundamentem, bych se přiklonil ke strategii dokupování,“ domnívá se Mokoš. „I při potenciálních sankcích mohou investoři v panice zajít se svým strachem až příliš daleko a zcela odloučit akcie od jejich fundamentu – taková situace je podle mě vždy příležitostí pro inteligentního a trpělivého investora. Zároveň jsme se s klienty již předem obrnili trpělivostí a řekli si, že uklidnění situace může nějakou dobu trvat, a že to zřejmě nebude obchod na pár týdnů, ale spíše na pár měsíců.“



Hlavní analytik Patrie Vlk k tomu dodává: „Důvěra mezi Západem a Ruskem je tak jako tak v troskách. Spolu s tím se bude držet vysoká riziková přirážka u ruských aktiv a tok kapitálu tímto směrem zůstane omezený. Dokupování při poklesu tedy ano, ale tentokrát mířené hlavně do fundamentálně silných akcií s malou expozicí na aktuální negativní témata.



Zdroj: Patria, Morningstar