Ned Davis Research: Dobré časy na akciích mohou trvat, ale odhady zisků jsou zřejmě trochu moc růžové

Hlavní investiční stratég společnosti Ned Davis Research Ed Clissold souhlasí s názorem, že „dobré časy mohou nadále trvat“. Na Yahoo Finance uvedl, že tempo růstu zisků by v dalším čtvrtletí mělo jít nahoru, ale současné odhady pro druhou polovinu roku jsou „zřejmě trochu moc růžové“.



Podle stratéga americká ekonomika nemíří nyní do recese, inflace by měla dál ztrácet na síle a v takovém prostředí by existoval prostor pro snížení sazeb ve druhé polovině roku. Na Yahoo v této souvislosti zmínili alternativní scénář, se kterým momentálně přišel . V něm se hovoří o poklesu indexu S&P 500 na 4200 bodů s tím, že současná očekávání ohledně vývoje obchodovaných společností jsou příliš optimistická. Clissold míní, že takový scénář a pokles indexu by implikovaly recesi v americkém hospodářství.



„Nešlo by jen o to, že by byl horší růst zisků, musely by přijít skutečně špatné zprávy. Náš pohled to není,“ dodal stratég k úvahám od . A zopakoval, že i podle něj jsou očekávání vývoje zisků pro druhé pololetí zřejmě poněkud nadsazená. Kvůli růstu trhů je také nyní na akciových trzích „hodně lidí“, a to by mohlo zvyšovat riziko korekce v případě, že z ekonomiky přijdou horší data. Ta by ale byla spíše malá a nešlo by o nástup do medvědího trhu.



Valuace jsou podle stratéga v současnosti z historického hlediska výš, ale nejde o extrém. Problémem se pak vyšší valuace stávají ve chvíli, kdy se otáčí situace na straně ziskovosti obchodovaných firem. V tuto chvíli je tedy podle experta v oblasti valuací rizikem spíše vývoj na dluhopisových trzích. Míní totiž, že prudší růst výnosů by mohl být faktorem, který by vyvolal na akciích korekci cen a valuací.



K podobnému vývoji došlo v době, kdy se výnosy desetiletých vládních dluhopisů dostaly až na úroveň 5 %. To není jeho základní scénář, dojít by k takovému vývoji ale mohlo v případě, že by inflace přestala jevit ochotu dál klesat směrem k cíli ve výši 2 %. Následující graf ukazuje predikce vývoje inflace od . Podle nich by celková i jádrová PCE inflace měly směřovat směrem ke 2 %:





Zdroj: X



Ned Davis Research podle jeho zástupce nyní drží nadvážené technologie a růstové akcie. Tedy dva sektory, které se dost překrývají a které podle stratéga vykazují odolnost i v případě, že ekonomika slábne. Pokud by k takovému vývoji skutečně docházelo, na atraktivitě budou nabírat i defenzivnější sektory včetně utilit a zboží běžné spotřeby.



Zdroj: Yahoo Finance