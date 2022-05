Dvě příležitosti trhu START do poloviny roku: Nejsilnější emisí se může stát Gevorkyan, první gastronomickou Coloseum

Dvě svým charakterem naprosto jiné společnosti a každá ve svém oboru unikátní potvrdily na dnešním jarním START Day trhu pro rostoucí firmy START pražské burzy svůj úmysl vstoupit na burzu ještě během první poloviny letošního roku. Až 800 milionů korun na svůj další růst chce získat společnost Gevorkyan, která je globálním lídrem v oboru práškové metalurgie a je dodavatelem řady prestižních automobilových, farmaceutických nebo módních značek. V případě úspěšného IPO se stane první slovenskou firmou na českém STARTu a především novu nejsilnější emisí celého trhu. Gastronomická síť Coloseum chce získat až 100 milionů korun na svůj růst, v rámci kterého chce využít také covidem mimořádně oslabený trh k otevírání nových vlastních i franchizových restaurací.

Nová největší emise a první slovenská firma na trh START? Vstup chystá globální lídr práškové metalurgie Gevorkyan

Vstup na trh START v první polovině letošního roku už v úvodu března avizoval a dnes na START Day potvdil generální ředitel a majoritní vlastník skupiny Artur Gevorkyan. Termín transakce je plánován na první dekádu června 2022. Tímto úpisem se společnost Gevorkyan v případě jeho úspěšného uskutečnění stane na trhu START prvním emitentem se sídlem na Slovensku a zároveň se bude jednat o potenciálně největší emisi trhu.

Prostředky získané z emise Gevorkyan použije na optimalizaci financování podniku a na vybudování dodatečných výrobních kapacit tak, aby společnost mohla i nadále maximalizovat užitek z dlouhodobě přetrvávajícího převisu poptávky po svých výrobcích a tím pokračovat v dosavadním vysokém tempu růstu.

Klientská základna a rozkročenost firmy napříč odvětvími je silná: , Česká zbrojovka, skupina , Makita, Bosch, John Deere, Linde, ale také Lacoste, , Versace či Yves Saint Laurent.

„Tuto emisi považujeme za další logický postupný krok, kdy naší vizí a cílem je vybudovat podnik s tržbami 300 mil. EUR a více. V horizontu 5 let plánujeme uvést naše akcie k obchodování na hlavním trhu pražské burzy,“ nechal se slyšet Artur Gevorkyan.

Coloseum. První gastronomická akcie trhu, která jednou nabídne dividendu

Skupina Coloseum, do které patří i síť oblíbených restaurací, dnes potvrdila svůj záměr uskutečnit primární veřejnou nabídku nově vydaných akcií prostřednictvím pražské burzy START Burzy cenných papírů Praha. Stane se tak první společností z gastronomického oboru kótovanou na pražské burze. Ambicí skupiny je získat kapitál ve výši přes 100 milionů korun, který bude využit ke snížení zadluženosti a investicím do rozvoje nových restaurací a kaváren. Úpis by měl probíhat v průběhu června.

Skupina provozuje italský koncept vlastních a frančízových restaurací Pizza Coloseum, Pivovar Národní v Praze, spravuje také například Občanskou Plovárnu s kapacitou 2 500 osob či hokejové arény v Liberci, Pardubicích a v Kladně. Od roku 2020 je součástí Skupiny také velkoobchod Pragogastro.

Koronavirová pandemie v uplynulých letech prověřila jak oblíbenost jednotlivých restauračních lokalit, tak schopnost managementu a finanční rezervy společnosti. Skupina musela několik provozoven zavřít a počet zaměstnanců klesl oproti předcovidovému období o více než dvě třetiny. „Podobným vývojem prošla většina restauratérů a my chceme maximálně využít příležitostí, které tento oslabený trh nabízí. Máme zkušenosti a nyní si jdeme na burzu pro kapitál, který nám pomůže rozběhnout nové vlastní i franšízové provozy. Projekt, od kterého si hodně slibujeme je přivedení italského kavárenského řetězce Pascucci na český trh,“ říká Jan Mužátko, majitel skupiny Coloseum.





„Na uvedení první restaurační společnosti na pražskou burzu se těšíme. Lidem jsou gastro provozovny blízké, mají je spojeny s příjemnými zážitky a mají chuť do svých oblíbených podniků investovat. Věříme, že tomu bude podobně i v případě akcií Colosea,“ rˇi´ka´ Petr Koblic, genera´lni´ rˇeditel Burzy cenny´ch papi´ru° Praha.

Vstup na trh START prˇedstavuje pro Skupinu Coloseum unikátní příležitost k expanzi na trhu oslabeném dvěma roky pandemie. Skupina má znalosti, zkušenosti a nezbytnou infrastrukturu a dohoda s Caffé Pascucci kaváren a nový kapitál může celý proces značně urychlit,“ říká Jiří Staník, CEO společnosti Helgi Library.

Skupina Coloseum letos oslavila 27 let na trhu a během téměř tří dekád se postupně vypracovala do pozice jedné z největších restauratérských sítí v Česku. Před pandemií její provozy navštívilo ročně v průměru 1,5 milionu zákazníků a může se pochlubit i 40 tisíci členy věrnostního Bakarta klubu. V roce 2019 dosáhl obrat skupiny 352 milionů korun a Coloseum zaměstnávalo téměř 400 lidí.