Webinář s Petrem Kasou: Příležitosti pro Pilulku? E-health, digitalizace zdravotnictví i crossboarder na další trhy (záznam)

„Příležitostí je e-health, držíme se péče o zdraví, chceme trh rozšířit směrem do digitálního zdravotnictví a crossborder spoluprací. Po necelém půlroce fungování jsme v Maďarsku a Rakousku zhruba na stejných číslech, kam jsme se dostali v Rumunsku za tři roky a naším cílem je dostat se tam co nejdříve do plusu.“ I to odpověděl spoluzakladatel Pilulky na webináři Patria Finance, věnovanému sekundárnímu úpisu akcií Pilulka na trhu START pražské burzy, který probíhá do 22. června do 12:00. Zpřístupňujeme vám celý webinář, vybrané citace Petra Kasy a stopáž pro vaši snadnou orientaci a výběr toho, co případně nejvíce zajímá právě vás. Věnujte pozornost disclaimeru na konci informativního webináře. V čem všem je dnes Pilulka jinde než při IPO? O čem všem je skloňovaný e-health? Jaké jsou cíle na zahraničních trzích? Nakolik dnes využívá Pilulka umělou inteligenci a kam se trend rozšíří do budoucna?

„Pilulka je dnes zhruba dvojnásobná, profesionální, se seniorními lidmi. Jediný důvod, proč jsme dnes na podobné ceně jako před těmi třemi lety, je apetit na trhu. Tehdy euforie ohledně e-commerce, vše se digitalizovalo, dva roky celá industry letěla do nebe. Teď my říkáme, že je správný čas na nákup, protože všichni jsou skeptičtí. Covid dva roky raketoval celý sektor nahoru, teď korigujeme to, co se stalo v době covidu. Rozhodně to ale není konec digitalizace, farmacie, naopak. Světlé zítřky máme před sebou,“ uvedl ve webináři také Petr Kasa. Aktuální plán je podle něj postaven tak, aby se firma do roku 2026 znovu řádově zdvojnásobila a přitom již nepotřebovala získat další externí peníze na rozvoj. Do tohoto roku proto plán nepočítá s výplatou dividendy.

Vidí Pilulka prostor k případnému ostřejšímu snižování nákladů a rychlejší posun do ziskovosti? „Ano, zhruba od listopadu činíme konkrétní změny. Budeme se celkově snažit být nyní střídmější a dokázat, že rozkročení posledních dvou let přinese investorům smysl,“ uvádí také Petr Kasa.

Co obnáší skloňovaný obrat e-health? „Cíl je takový, aby u firem, se kterými tento projekt děláme, byl základem celkového byznysu s těmito firmami, aby dominoval. Je to digitální vrstva zdraví,“ napovídá Petr Kasa. Pilulka nedávno například spustila spolupráci s Nutricií v oblasti péče o onkologické pacienty. Ona digitální vrstva tam znamená například průběžné sledování výživy a kondice pacientů, u kterých by návštěva „jednou za měsíc“ mohla být kritická. „Obdobně děláme něco dalšího například v oblasti obezitologie, už dnes v tomto segmentu máme tisíce pacientů,“ uvedl Petr Kasa.

Nakolik dnes využívá Pilulka umělou inteligenci a kam se trend rozšíří do budoucna? I to se dozvíte ve webináři.





STOPÁŽ:

11:43 Začátek webináře a prezentace makléře Jakuba Bruknera

12:20 Základní informace o SPO akcií Pilulka

13:29 Kniha objednávek

13:54 3. Jak zobchodovat s Patria Finance

14:32 4. Obchodní pokyn s Patria Finance

15:46 PREZENTACE PETR KASA

16:38 2. slide – Indikativní transakční struktura

17:27 3. slide – Využití finančních prostředků z emise nových akcií

19:05 4. slide – Proč investovat – odpovědi na otázky 1/2

20:27 5. slide – Proč investovat – odpovědi na otázky 2/2

21:30 6. slide – Přehled činností pilulky

22:30 7. slide – Online lékárna

23:16 8. slide – Síť partnerských a vlastních kamenných lékáren

24:13 9. slide – Vastní řešení v oblasti e-health

25:49 10. slide – Historické milníky ve vývoji pilulky

27:30 11. slide – Organizační struktura společnosti před SPO

28:43 12. slide – Online zákaznická báze

30:03 13. slide – Významní smluvní partneři

30:51 14. slide – Technologie a IT

32:22 15. slide – Vrcholový management a zaměstnanci

32:55 16. slide – Klíčové finanční ukazatele

34:02 17. slide – Provozní náklady a kapitálové výdaje

36:25 18. slide – Historické a plánované finanční výkazy 1/2

36:52 19. slide – Historické a plánované finanční výkazy 2/2

37:13 20.slide – Porovnání pilulky s dalšími obchodovanými společnostmi

37:42 závěrečný slide – Abstrakt z analytické zprávy

38:30 Q&A

38:35 Očekáváte, že budete vyplácet dividendy? A pokud ano od kdy?

39:10 Pilulka IPO za 424, SPO nyní za 450. Můžete srovnat to nejzásadnější, v čem je dnes Pilulka jiná a o kolik?

41:03 Dobrý den, v čem bude vaše výhoda oproti Notino, když přesouváte těžiště mimo léky?

42:54 Jakou vidíte na domácím českém trhu největší příležitost pro vaši firmu?

43:58 Můžete podrobněji nastínit, jakých milníků a do kdy byste chtěli docílit na zahraničních trzích, kam expandujete? – Maďarsko, Rakousko, Rumunsko. + Budete hledat nového rumunského partnera?

44:52 Vlastní core IT výhoda do budoucna, proč to není výhoda už teď a co se změní, že to v budoucnu výhoda bude

45:25 Výnos z úpisu jste již komentoval jako již dosažených 50 mio „must have“, 100+ „spokojenost“. Lze vymezit podrobněji pásma, kolik peněz bude/je třeba použít na jaký účel?

46:56 Vidíte možnost pro ostřejší snižování nákladů, kdybyste se potřebovali rychleji dostat k ziskovosti?

47:37 K tématu eHealth – prevence a digitalizace, projdu si slide, ale můžete pro mne popsat více do detailu či na příkladech. Jaký podíl na výkonu Pilulky si zde umíte představit či cílujete? Děkuji

49:50 Co umělá inteligence, aktuálně velice žhavé téma, počítá nějak Pilulka s tímto trendem? Zmínil jste například segment Pilulka Labs, je tam prostor pro prosazení?

52:00 konec





Základní parametry emise



Pilulka upisuje až 500 tisíc kusů nových akcií v cenovém rozpětí 450 až 550 korun za akcii. Krok kotace je 5 Kč, lot 10 ks. Úpis probíhá od 8. 6. 2023 od 10:00 do 22. 6. 2023 do 12:00. Vypořádání proběhne 27. 6. 2023. 22. června bude následně zveřejněna tisková zpráva, oznamující výsledek veřejné nabídky a jako první obchodní den je stanoveno datum 27. června 2023. Po dobu veřejného úpisu ve druhém kolem by mělo být pozastaveno obchodování s akciemi Pilulky.



Výsledky prvního neveřejného kola nabídky

12. června byly zveřejněny výsledky prvního neveřejného kola úpisu, které probíhalo na ceně 450 korun za akcii do rukou stávajících akcionářů, kteří tak mohli s předstihem upsat nové akcie. Pilulka upsala v prvním kole sekundárního úpisu 110.268 ks akcií za 49.620.600 Kč. Možnost přednostního úpisu v prvním kole využilo 45 ze stávajících akcionářů. Do druhého veřejného kola (8. – 22.6.) tudíž zůstalo k dispozici cca 390 tis. ks akcií.

Odkazy na klíčové dokumenty

Investoři mohou získat další informace o úpisu průběžně na Patria.cz a zejména pak v sekci Pro investory na webu Pilulky nebo a webu trhu START pražské burzy. Vybíráme klíčové odkazy a dokumenty:

PROSPEKT

INVESTORSKÁ PREZENTACE

ANALYTICKÁ ZPRÁVA

PILULKA - SEKCE PRO INVESTORY

Výnos z SPO na další expanzi i rozvoj služeb

Výnosy z úpisu hodlá firma využít na expanzi na zahraničních trzích, kde se to týká zejména Rakouska, Maďarska a Rumunska. Mezi další rozvojové aktivity patří eHealth řešení Plus Care, další rozvoj digitálních systémů a řešení firmy a zejména v případě výrazně úspěšného výsledku úpisu případné akvizice na domácím trhu i v zahraničí.

„Eminent odhaduje hrubý výtěžek z Veřejné nabídky ve výši 225 000 000 až 275 000 000 Kč a čistý výtěžek ve výši 212 500 000 až 260 000 000 Kč (za předpokladu, že bude upsáno 500 000 Akcií za cenu jedné Akcie ve výši 450 až 550 Kč). Emitent tyto výnosy použije především na financování rozvojových aktivit, zejména na posílení pozice na zahraničních trzích (Rakousko, Maďarsko, Rumunsko), na financování rozvoje vlastních IS/IT systémů, na další rozvoj platformy eHealth (Plus Care), na posílení pracovního kapitálu a na financování případných akvizičních aktivit na českém trhu nebo v zahraničí,“ uvádí přesně prospekt.

Úpis snadno online přes Patria Finance

Zájemci o akcie Piluky mohou přes Patria Finance zadávat objednávky snadno online přímo v obchodní platformě webtrader. Nalezne je v záložce Obchodování – Primární úpisy (IPO). Nákupní pokyn se otevře klikem na N vedle názvu společnosti.

Upozornění pro investory:

Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Z prodaného objemu emise Pilulka Lékárny získává Patria Finance 2,5% sales fee, které je využito k propagaci emise a vzdělávání klientů (například formou webinářů).

Vymezení cílového trhu:

Investor má řádné znalosti o daném investičním nástroji a jeho charakteru, je si vědom rizik, která jsou s ním spojena a má s ním základní zkušenosti neboť s daným investičním nástrojem provedl již 5 obchodů či jeden obchod v posledních třech letech nebo v objemu nad 20 tisíc Kč. Investor má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, tedy jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků. Investor má investiční horizont 7 let a vyšší. Pokud má kratší investiční horizont, je si vědom toho, že cena investičního nástroje může v čase kolísat a unáhlený odprodej investice by nemusel být výhodný. Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.